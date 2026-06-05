Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Первые летние выходные 6 – 7 июня 2026 года в Ростове-на-Дону обещают быть насыщенными. Дончан ждет настоящий калейдоскоп событий: свадьба капибар в парке птиц, лекции об искусстве и литературе, знакомство с донской кухней. «КП-Ростов-на-Дону» собрала полную афишу мероприятий на выходные.
Шолохов-Центр (ул. Большая Садовая, 125/69)
Лекция «Пушкин»
Когда: 6 июня, 12:00
Стоимость: 450 рублей
Мастер-класс «Донские лазорики»
Когда: 6 июня, 14:00
Стоимость: 350 рублей
Лекция «Ростов-на-Дону. История в историях»
Когда: 7 июня в 12:00
Стоимость: 250 рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Мастер-класс «Шоколадная лаборатория»
Когда: 7 июня, 14:00
Стоимость: 350 рублей.
Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.Чехова, 60)
Лекция «Картина в музее, как смотреть …»
Когда: 6 июня, 15:00
Стоимость: 500 рублей
Лекция «Античные мифы: за фасадом красоты»
Когда: 7 июня, 13:00
Стоимость: 600 рублей
Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
Ростовский областной музей краеведения (ул. Большая Садовая, 79)
Выставка «Кушать подано»
Когда: 6 - 7 июня с 10:00 до 18:00
Стоимость: от 300 рублей
Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.Чехова, 60)
Выставка «Русское искусство XVIII - XIX вв. Искусства прошлого страницы …»
Когда: 6 - 7 июня с 10:00 до 18:00
Стоимость: от 20 до 100 рублей.
Выставка «Родные просторы»
Когда: 6 - 7 июня с 10:00 до 18:00
Стоимость: 20 рублей.
Музыкальный театр (ул. Большая Садовая, 134)
Пиковая дама, 12+
Когда: 6 июня в 18:00
Стоимость: 800 - 4000 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Театр кукол им. В.С.Былкова (пер. Университетский, 46)
Кошки-мышки, 0+
Когда: 6 июня в 11:00
Стоимость: 650 рублей
Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького (пл. Театральная, 1)
Капитанская дочка, 12+
Когда: 6 июня в 18:30
Стоимость: 600 - 2500 рублей
Севильский цирюльник, 0+
Когда: 7 июня в 18:30
Стоимость: 500 - 2500 рублей
Молодежный театр (пл. Свободы, 3)
Горе от ума, 16+
Когда: 6 июня в 18:00
Стоимость: 1000 - 5000 рублей
Приключения Дюймовочки, 0+
Когда: 6 июня в 11:00
Стоимость: 400 - 3000 рублей
Остров сокровищ, 6+
Когда: 7 июня в 11:00
Стоимость: 800 - 3000 рублей
Вкусная история о девочке и великане, 0+
Когда: 7 июня, 11:00
Стоимость: 900 рублей.
Театр «Человек в кубе» (ул. Большая Садовая, 58)
Мой блистательный развод, 18+
Когда: 6 июня, 19:00
Стоимость: 1300 - 1500 рублей
«Человеческий голос» Жан Кокто, 16+
Когда: 7 июня в 19:00
Стоимость: 1200 - 1700 рублей
Свадьба капибар «Годовщина Вени и Катюши»
Когда: 6 - 7 июня, с 9:00 до 17:00
Стоимость: 1000 - 1500 рублей
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Весь июнь — ливни, а потом жара до +40: Глава гидрометцентра рассказала, какой будет погода в Ростовской области летом