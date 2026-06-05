Первые летние выходные в Ростове-на-Дону обещают быть насыщенными. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первые летние выходные 6 – 7 июня 2026 года в Ростове-на-Дону обещают быть насыщенными. Дончан ждет настоящий калейдоскоп событий: свадьба капибар в парке птиц, лекции об искусстве и литературе, знакомство с донской кухней. «КП-Ростов-на-Дону» собрала полную афишу мероприятий на выходные.

Лекции и мастер-классы

Шолохов-Центр (ул. Большая Садовая, 125/69)

Лекция «Пушкин»

Когда: 6 июня, 12:00

Стоимость: 450 рублей

Мастер-класс «Донские лазорики»

Когда: 6 июня, 14:00

Стоимость: 350 рублей

Лекция «Ростов-на-Дону. История в историях»

Когда: 7 июня в 12:00

Стоимость: 250 рублей.

Дончан ждет настоящий калейдоскоп событий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мастер-класс «Шоколадная лаборатория»

Когда: 7 июня, 14:00

Стоимость: 350 рублей.

Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.Чехова, 60)

Лекция «Картина в музее, как смотреть …»

Когда: 6 июня, 15:00

Стоимость: 500 рублей

Лекция «Античные мифы: за фасадом красоты»

Когда: 7 июня, 13:00

Стоимость: 600 рублей

Ростовчане узнают историю донской кухни. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Выставки

Ростовский областной музей краеведения (ул. Большая Садовая, 79)

Выставка «Кушать подано»

Когда: 6 - 7 июня с 10:00 до 18:00

Стоимость: от 300 рублей

Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.Чехова, 60)

Выставка «Русское искусство XVIII - XIX вв. Искусства прошлого страницы …»

Когда: 6 - 7 июня с 10:00 до 18:00

Стоимость: от 20 до 100 рублей.

Выставка «Родные просторы»

Когда: 6 - 7 июня с 10:00 до 18:00

Стоимость: 20 рублей.

Спектакли

Музыкальный театр (ул. Большая Садовая, 134)

Пиковая дама, 12+

Когда: 6 июня в 18:00

Стоимость: 800 - 4000 рублей

На выходных можно съездить на свадьбу капибар. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Театр кукол им. В.С.Былкова (пер. Университетский, 46)

Кошки-мышки, 0+

Когда: 6 июня в 11:00

Стоимость: 650 рублей

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького (пл. Театральная, 1)

Капитанская дочка, 12+

Когда: 6 июня в 18:30

Стоимость: 600 - 2500 рублей

Севильский цирюльник, 0+

Когда: 7 июня в 18:30

Стоимость: 500 - 2500 рублей

Молодежный театр (пл. Свободы, 3)

Горе от ума, 16+

Когда: 6 июня в 18:00

Стоимость: 1000 - 5000 рублей

Приключения Дюймовочки, 0+

Когда: 6 июня в 11:00

Стоимость: 400 - 3000 рублей

Остров сокровищ, 6+

Когда: 7 июня в 11:00

Стоимость: 800 - 3000 рублей

Вкусная история о девочке и великане, 0+

Когда: 7 июня, 11:00

Стоимость: 900 рублей.

Театр «Человек в кубе» (ул. Большая Садовая, 58)

Мой блистательный развод, 18+

Когда: 6 июня, 19:00

Стоимость: 1300 - 1500 рублей

«Человеческий голос» Жан Кокто, 16+

Когда: 7 июня в 19:00

Стоимость: 1200 - 1700 рублей

Другое

Свадьба капибар «Годовщина Вени и Катюши»

Когда: 6 - 7 июня, с 9:00 до 17:00

Стоимость: 1000 - 1500 рублей

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