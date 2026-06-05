Президента до слез растрогала его забота о матери: В зоне СВО погиб Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев

Наран Очир-Горяев отправился на СВО добровольцем. Он вырос от водителя до командира штурмовой группы.

В пятницу, 5 июня, стало известно о тяжелой потере для всей Калмыкии. Глава региона Бату Хасиков сообщил, что в зоне спецоперации погиб уроженец республики Наран Очир-Горяев — заместитель командира батальона, старший лейтенант, Герой России. В декабре о его трогательной заботе о пожилой матери со слезами на глазах говорил президент, а сегодня его оплакивают земляки.

Путь от водителя до командира

Наран Очир-Горяев отправился на СВО добровольцем. Начинал простым водителем. Но в самых тяжелых условиях проявил себя и показал командованию, что способен на большее. Он вырос до командира штурмовой группы. Сражался на самых горячих точках линии боевого соприкосновения.

Боец сражался на самых горячих точках линии боевого соприкосновения. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Участвовал в освобождении Соледара, Северска и других сложнейших операциях. Его подразделение действовало профессионально и с минимальными потерями. За это его лично отметил Верховный главнокомандующий. Указом президента Нарану присвоили звание Героя Российской Федерации.

Последний разговор с президентом

В декабре 2025 года во время программы «Итоги года» Очир-Горяев лично докладывал Путину обстановку в освобожденном Северске. Рассказывал, как украинские военные при отходе расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними уходить. Как люди, долгие месяцы жившие в страхе, со слезами радости встречали российских бойцов. А потом случилось то, что тронуло всю страну. Путин спросил у героя, есть ли у него какие-то бытовые проблемы. Наран не попросил ни денег, ни квартиры, ни льгот.

В декабре 2025 года во время программы «Итоги года» Очир-Горяев лично докладывал Путину обстановку в освобожденном Северске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Мама в возрасте, со здоровьем проблемы, помогите маме, — сказал он. Президент не сдержал слез.

— Любить маму. Говорю без шуток. Это не ирония, — ответил тогда Путин, объясняя, что для него важнее всего.

«Калмыкия понесла невосполнимую утрату»

О гибели героя сообщил глава республики Бату Хасиков.

— Для Калмыкии, всей страны и для меня лично — это огромная потеря. Наран Алексеевич был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан, — написал Хасиков.

Указом президента Нарану Очир-Горяеву присвоили звание Героя Российской Федерации. Фото: канал Бату Хасикова в МАХ

Он пообещал оказать всю необходимую поддержку семье погибшего и добавил:

— Калмыкия скорбит. Вечная память Герою, — добавил руководитель региона.

Немногочисленные кадры с Нараном сегодня облетают соцсети. Под ними люди пишут слова благодарности бойцу:

— Настоящий офицер. Настоящий сын

Он ушел, оставив после себя не только боевые заслуги, но и пример того, что значит быть человеком. Даже перед лицом смерти — думать о маме.

Коллектив «КП – Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким Героя России Нарана Очир-Горяева.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Путин со слезами на глазах рассказал о просьбе Героя России Очир-Горяева

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев