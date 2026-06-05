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Общество5 июня 2026 20:27

Президента до слез растрогала его забота о матери: В зоне СВО погиб Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев

Герой России Наран Очир-Горяев из Калмыкии погиб в зоне СВО
Татьяна ТИХОНОВА
Наран Очир-Горяев отправился на СВО добровольцем. Он вырос от водителя до командира штурмовой группы.

Наран Очир-Горяев отправился на СВО добровольцем. Он вырос от водителя до командира штурмовой группы.

В пятницу, 5 июня, стало известно о тяжелой потере для всей Калмыкии. Глава региона Бату Хасиков сообщил, что в зоне спецоперации погиб уроженец республики Наран Очир-Горяев — заместитель командира батальона, старший лейтенант, Герой России. В декабре о его трогательной заботе о пожилой матери со слезами на глазах говорил президент, а сегодня его оплакивают земляки.

Путь от водителя до командира

Наран Очир-Горяев отправился на СВО добровольцем. Начинал простым водителем. Но в самых тяжелых условиях проявил себя и показал командованию, что способен на большее. Он вырос до командира штурмовой группы. Сражался на самых горячих точках линии боевого соприкосновения.

Боец сражался на самых горячих точках линии боевого соприкосновения.

Боец сражался на самых горячих точках линии боевого соприкосновения.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Участвовал в освобождении Соледара, Северска и других сложнейших операциях. Его подразделение действовало профессионально и с минимальными потерями. За это его лично отметил Верховный главнокомандующий. Указом президента Нарану присвоили звание Героя Российской Федерации.

Последний разговор с президентом

В декабре 2025 года во время программы «Итоги года» Очир-Горяев лично докладывал Путину обстановку в освобожденном Северске. Рассказывал, как украинские военные при отходе расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними уходить. Как люди, долгие месяцы жившие в страхе, со слезами радости встречали российских бойцов. А потом случилось то, что тронуло всю страну. Путин спросил у героя, есть ли у него какие-то бытовые проблемы. Наран не попросил ни денег, ни квартиры, ни льгот.

В декабре 2025 года во время программы «Итоги года» Очир-Горяев лично докладывал Путину обстановку в освобожденном Северске.

В декабре 2025 года во время программы «Итоги года» Очир-Горяев лично докладывал Путину обстановку в освобожденном Северске.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Мама в возрасте, со здоровьем проблемы, помогите маме, — сказал он. Президент не сдержал слез.

— Любить маму. Говорю без шуток. Это не ирония, — ответил тогда Путин, объясняя, что для него важнее всего.

«Калмыкия понесла невосполнимую утрату»

О гибели героя сообщил глава республики Бату Хасиков.

— Для Калмыкии, всей страны и для меня лично — это огромная потеря. Наран Алексеевич был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан, — написал Хасиков.

Указом президента Нарану Очир-Горяеву присвоили звание Героя Российской Федерации. Фото: канал Бату Хасикова в МАХ

Указом президента Нарану Очир-Горяеву присвоили звание Героя Российской Федерации. Фото: канал Бату Хасикова в МАХ

Он пообещал оказать всю необходимую поддержку семье погибшего и добавил:

— Калмыкия скорбит. Вечная память Герою, — добавил руководитель региона.

Немногочисленные кадры с Нараном сегодня облетают соцсети. Под ними люди пишут слова благодарности бойцу:

— Настоящий офицер. Настоящий сын

Он ушел, оставив после себя не только боевые заслуги, но и пример того, что значит быть человеком. Даже перед лицом смерти — думать о маме.

Коллектив «КП – Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким Героя России Нарана Очир-Горяева.

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