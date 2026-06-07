Убийцу с дуэльным пистолетом осудили на 23 года: Помощник следователя из Батайска пошла по стопам отца и выбрала службу

Анна Омельченко решила идти по стопам отца и служить в правоохранительных органах. Фото: СУ СК по Ростовской области

Продолжается конкурс «Честь, долг, красота», который проводят «КП — Ростов-на-Дону» и Следственное управление СК по Ростовской области. В рамках проекта мы знакомим читателей с сотрудницами донского следкома — участницами состязания. Сегодняшняя героиня — лейтенант юстиции Анна Омельченко. Она трудится помощником следователя в следственном отделе по Батайску. Анна мечтала помогать людям с детства и решила продолжить семейную традицию служения закону.

Продолжила династию

Анна определилась с профессией, глядя на отца. Он всегда был дня нее примером силы духа, мудрости и терпения. Близкие родственники тоже служили в правоохранительных органах.

— Я с ранних лет прониклась уважением к этой профессии. В нашей семье служба всегда была синонимом долга, чести и справедливости. И мой выбор был очевиден — продолжение династии, — рассказывает конкурсантка.

В 2011 году она окончила Ростовский юридический институт МВД и сразу же приступила к обязанностям помощника следователя в Батайске, погрузившись во все сложности предварительного следствия.

В конкурсе участвуют десять представительниц ведомства. Фото: СУ СК по Ростовской области

«Не сдавайся»

Участница конкурса вспоминает, как в начале пути коллега предупредил: первые полгода будут тяжелыми. Но он же сказал: «Не сдавайся, а через шесть месяцев сама поймешь, твое это или нет».

— Спустя полгода с уверенностью сказала — это мое! Я не ошиблась в выборе. Мечтать помогать людям — одно, а реально защищать их права — совсем другое. Вот так детская мечта стала реальностью, — делится Анна.

За время службы она получила три ведомственные награды Следственного комитета, а также благодарственные письма от администрации города и областного следственного управления.

Бомба в книге и дуэльный пистолет

Один случай Анна запомнила на всю жизнь. В следственный отдел по Батайску поступило дело в отношении гражданина, подозреваемого в серии убийств. Мужчина использовал самодельные взрывные устройства со сложным механизмом и старинный французский дуэльный пистолет конца XVIII — начала XIX века.

— Дело осложнялось тем, что подозреваемый был лично знаком с сотрудниками следственного отдела и оперативниками.

Как позже установил суд, в 2003 году этот человек изготовил бомбу, спрятав в медицинский справочник, и принес в больницу. Врач-лаборант открыла книгу и погибла, еще два человека получили травмы.

Помощник следователя следственного отдела по Батайску Анна Омельченко. Фото: СУ СК по Ростовской области

В феврале 2015 года мужчина из того самого дуэльного пистолета застрелил бездомного мужчину. А спустя два месяца выстрелил в незнакомую женщину. Врачам удалось ее спасти, она и помогла опознать стрелявшего.

Десять лет назад Ростовский областной суд приговорил патологоанатома из Батайска к 23 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве двух лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

«Мечты сбываются»

Анна ценит свою профессию за многогранность.

— Она дает новые знания, развитие и опыт. Но бывает и сложно — когда нужно принимать серьезные решения и брать на себя ответственность. Несмотря на сложную работу и отсутствие свободного времени, я ничего не поменяла бы. Если бы могла вернуть время назад, выбрала бы свою профессию снова, — признается помощник следователя.

Как проголосовать за участниц

Выбрать победительниц конкурса «Честь, долг, красота» сложно – у каждой история по-своему интересна. А вот проголосовать – очень просто. Каждые сутки можно ставить лайк за одну или сразу нескольких девушек. Голосование завершится 14 июня 2026 года. Результаты будут опубликованы на сайте «КП — Ростов-на-Дону» на следующий день, 15 июня. Не упустите возможность поддержать тех, кто ежедневно стоит на страже закона.

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