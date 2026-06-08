Поезда задерживаются до десяти часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

О массовой задержке поездов, идущих через Ростов 8 июня 2026, предупредила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Она связана с временным прекращением движения по Крымскому мосту, утром. Несколько поездов остановились в пути, пока не получат команду продолжить путь. Рассказываем, как изменилось время движения составов.

Причина задержки поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026

Причиной массовой задержки поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026, связана с ночной атакой БПЛА на Крым. Дрон повредил локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь.

- Погиб помощник машиниста, машинист тепловоза ранен. Пассажиры не пострадали, - прокомментировали представители компании-перевозчика.

Известно, что пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуированы.

Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как добираются пассажиры после задержки поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026

Как объяснил перевозчик, в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге после ночной атаки БПЛА, поезда по направлению из Крыма на материк начнут движение из Керчи.

- До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами. Ситуацию на местах отправления координируют наши сотрудники. Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов.

Так, в Керчь уже отправлены часть пассажиров из поезда № 92 Севастополь — Москва, который должен был отправиться 7 июня, и в скором времени начнет движение.

Задержка поездов связана с атакой БПЛА на Крым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Далее планируется отправка автобусами из Симферополя пассажиров поездов, которые стартуют сегодня из Керчи:

- № 92 Севастополь - Москва, что должен был выехать еще 7 июня;

- № 174 Евпатория - Москва, отправлением 7 июня

- № 98 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня

Во второй половине дня на вокзале Симферополя для отправления на автобусах в Керчь пассажиров следующих поездов, следующих на Кавказ и Черноморское побережье. В столицу через Ростов отвезут пассажиров состава №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня.

Также в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов, остановившихся в Керчи:

- №77 Санкт-Петербург - Симферополь, который выехал 6 июня;

- №7 Санкт-Петербург - Севастополь, стартовавший 6 июня.

Пассажиры поезда № 068 Москва-Симферополь, который выехал 6 июня, уже доставлены автобусами на вокзал Симферополя.

- На данный момент отменена продажа билетов на ряд поездов, которые уже в пути или должны отправиться в ближайшие дни. Возврат денежных средств за билеты осуществляется без удержания сборов.

Задержка поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026: список составов

По состоянию на 9:00 задержка поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026, составляет до 10 часов. Они вынуждены стоять на месте до распоряжения продолжить движение.

Остановлены следующие поезда, которые направляются в Крым:

- № 092 Москва - Севастополь, который выехал 6 июня, задерживается на 5 часов;

- № 173 Москва - Евпатория, стартовавший 6 июня, опаздывает на 4 часа;

- №028 Москва - Симферополь, который отправился 7 июня, выбился из графика на 3,5 часа.

Поезда остановлены, пассажиров доставляют из Керчи в Симферополь и обратно на автобусах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Остановлены также поезда из Крыма:

- №174 Евпатория - Москва, который должен был выехать 7 июня, задерживается на 9,5 часа;

- № 92 Севастополь - Москва, с отправлением 7 июня, опаздывает на 10 часов;

- №98 Симферополь - Москва, который должен был стартовать 8 июня, отстал уже на 7,5 часа;

- № 184 Севастополь - Мурманск, с отправлением 8 июня, отстал от расписания на 9 часов.

- Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, - напомнили в пассажирской компании. - Если нужна помощь в вагоне, за ней следует обращаться к начальнику поезда и проводникам.

Для пассажиров действует горячая линия по номеру 8-800-775-54-53, но перевозчик просит пользоваться ей лишь при крайней необходимости.

- Просьба обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или уже находится в пути.

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