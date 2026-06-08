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Общество8 июня 2026 9:30

Составы остановлены, пассажиров везут автобусами: Задержка поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026 после ЧП в Крыму

Семь поездов, идущих через Ростов, задерживаются из-за ночной атаки БПЛА на Крым
Татьяна ТИХОНОВА
Поезда задерживаются до десяти часов.

Поезда задерживаются до десяти часов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

О массовой задержке поездов, идущих через Ростов 8 июня 2026, предупредила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Она связана с временным прекращением движения по Крымскому мосту, утром. Несколько поездов остановились в пути, пока не получат команду продолжить путь. Рассказываем, как изменилось время движения составов.

Причина задержки поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026

Причиной массовой задержки поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026, связана с ночной атакой БПЛА на Крым. Дрон повредил локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь.

- Погиб помощник машиниста, машинист тепловоза ранен. Пассажиры не пострадали, - прокомментировали представители компании-перевозчика.

Известно, что пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуированы.

Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как добираются пассажиры после задержки поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026

Как объяснил перевозчик, в связи с остановкой движения по Крымской железной дороге после ночной атаки БПЛА, поезда по направлению из Крыма на материк начнут движение из Керчи.

- До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами. Ситуацию на местах отправления координируют наши сотрудники. Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов.

Так, в Керчь уже отправлены часть пассажиров из поезда № 92 Севастополь — Москва, который должен был отправиться 7 июня, и в скором времени начнет движение.

Задержка поездов связана с атакой БПЛА на Крым.

Задержка поездов связана с атакой БПЛА на Крым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Далее планируется отправка автобусами из Симферополя пассажиров поездов, которые стартуют сегодня из Керчи:

- № 92 Севастополь - Москва, что должен был выехать еще 7 июня;

- № 174 Евпатория - Москва, отправлением 7 июня

- № 98 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня

Во второй половине дня на вокзале Симферополя для отправления на автобусах в Керчь пассажиров следующих поездов, следующих на Кавказ и Черноморское побережье. В столицу через Ростов отвезут пассажиров состава №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня.

Также в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов, остановившихся в Керчи:

- №77 Санкт-Петербург - Симферополь, который выехал 6 июня;

- №7 Санкт-Петербург - Севастополь, стартовавший 6 июня.

Пассажиры поезда № 068 Москва-Симферополь, который выехал 6 июня, уже доставлены автобусами на вокзал Симферополя.

- На данный момент отменена продажа билетов на ряд поездов, которые уже в пути или должны отправиться в ближайшие дни. Возврат денежных средств за билеты осуществляется без удержания сборов.

Задержка поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026: список составов

По состоянию на 9:00 задержка поездов, идущих через Ростов, 8 июня 2026, составляет до 10 часов. Они вынуждены стоять на месте до распоряжения продолжить движение.

Остановлены следующие поезда, которые направляются в Крым:

- № 092 Москва - Севастополь, который выехал 6 июня, задерживается на 5 часов;

- № 173 Москва - Евпатория, стартовавший 6 июня, опаздывает на 4 часа;

- №028 Москва - Симферополь, который отправился 7 июня, выбился из графика на 3,5 часа.

Поезда остановлены, пассажиров доставляют из Керчи в Симферополь и обратно на автобусах.

Поезда остановлены, пассажиров доставляют из Керчи в Симферополь и обратно на автобусах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Остановлены также поезда из Крыма:

- №174 Евпатория - Москва, который должен был выехать 7 июня, задерживается на 9,5 часа;

- № 92 Севастополь - Москва, с отправлением 7 июня, опаздывает на 10 часов;

- №98 Симферополь - Москва, который должен был стартовать 8 июня, отстал уже на 7,5 часа;

- № 184 Севастополь - Мурманск, с отправлением 8 июня, отстал от расписания на 9 часов.

- Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, - напомнили в пассажирской компании. - Если нужна помощь в вагоне, за ней следует обращаться к начальнику поезда и проводникам.

Для пассажиров действует горячая линия по номеру 8-800-775-54-53, но перевозчик просит пользоваться ей лишь при крайней необходимости.

- Просьба обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или уже находится в пути.

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