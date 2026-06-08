ГК «ЮгСтройИнвест» сдала первый кластер в квартале «Эстет»: 543 семьи теперь живут в 45 кластере

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

В Ростове завершено строительство литеров 45/1 и 45/2 жилого квартала «Эстет». Застройщиком квартала впечатлений выступила группа компаний «ЮгСтройИнвест». Первыми ключи от новых квартир получили 543 ростовские семьи.

«Эстет» расположен в районе старого аэропорта — на территории масштабного комплексного развития «Новый Ростов», который станет новым центром города. Здесь возводят более 60 городских объектов: школы, детские сады, поликлиники, парки, бульвары, спортивные и культурные центры, правительственный и деловой кварталы. На территорию предусмотрен удобный заезд с улицы Авиаторов, до центра города можно доехать за 15 минут, рядом Центральный автовокзал.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

Кластер 45 объединяет два дома переменной этажности. В квартирах выполнена предчистовая отделка, установлены французские окна и индивидуальное отопление. В подземный паркинг можно спуститься прямо на лифте с этажа.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

Двор 45 кластера — это закрытое пространство без машин. Территория находится под охраной и видеонаблюдением 24/7. Здесь предусмотрены пространство для занятий спортом, интерактивные игровые площадки для детей и зоны уединенного отдыха для взрослых. Ландшафт всесезонный — территорию украшают ивы, рябины, сосны, дубы и лещины. На первых этажах литеров — коммерческие помещения для магазинов, кофеен, салонов и пунктов выдачи товаров.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

Буквально под окнами домов в процессе строительства детский сад на 300 мест — он примет детей от 1,5 лет. Школа на 900 учащихся находится в пешей доступности: дорога займет не более 5 минут и пройдет по охраняемой территории квартала. Рядом — парк «Импрессионистов», аллея танца «Мимолетность» и сквер «Авиаторов», оформленный по мотивам «Маленького принца». А в пределах квартала — новый парк «Патриарший» площадью 12,53 га со скейт-парком, памп-треком, водоемом, фудкортом и выставочной галереей.

По инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова вручение ключей прошло в формате праздника для всей семьи: с музыкой, фотозонами, выступлениями аниматоров, аквагримом и угощениями для новоселов и их детей.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

«Эстет» — это 14 домов, семь уникальных дворов, собственные парки, школа и детский сад. «Новый Ростов» набирает обороты, и «Эстет» — один из его новых символов.

Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, входит в ГК ЮгСтройИнвест,

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