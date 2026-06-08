Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключение горячей воды в Ростове в июне — июле 2026 ожидается в трех районах. По информации ресурсников, мучиться с нагревом кастрюль на плите или тратиться на электроэнергию, включая бойлер, жители будут ровно три недели.
Узнали, где и когда конкретно отключат горячую воду и в какие сроки бить тревогу, если водоснабжение не восстановили в обещанные сроки.
Известно, что отключение горячей воды в Ростове в июне — июле 2026 проведут по графику подготовки оборудования компаний «Ростовские тепловые сети» и «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» к отопительному сезону 2026-2027.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Будет проводиться комплекс мероприятий, включающий в себя испытания тепловых сетей на гидравлические потери, гидравлическую опрессовку тепловых сетей и останов котельной № 3 на ремонтные работы, - прокомментировали в ресурсоснабжающей компании. - В связи с этим горячее водоснабжение будет отсутствовать.
По данным ресурсников, сроки планового отключения горячей воды в Ростове обозначены следующие - с 15 июня по 6 июля 2026 года.
- Горячее водоснабжение возобновят без дополнительных уведомлений сразу после окончания работ. А вот если при опрессовке будут обнаружены дефекты, то подключение на конкретных улицах начнется только после устранения всех повреждений на участках.
Коммунальщики перечислили и улицы, где запланированы отключения горячей воды в Ростове в июне - июле:
- Северный жилой массив (Ворошиловский район) — в пределах улиц Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, проспекта Королева, проспекта Космонавтов, улицы Волкова;
- Первомайский район — горячей воды не будет в пределах улиц: Лелюшенко, Миронова, Думенко;
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
- Рядом с проспектом Ленина (Октябрьский район) — в пределах улиц: Нансена, переулка Ахтарского, улиц Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекта Ленина, улиц Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, улиц Новаторов, Врубовой, переулка Актюбинского.
– При обнаружении течи, размыва грунта или дорожного покрытия немедленно сообщите об этом в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам: 8(863) 234-89-44, 8(863) 287-01-90 или по номерам горячей линии: 8-961-441-22-11, 8(863) 210-47-32, 8(863) 210-47-33. Не приближайтесь к месту дефекта, соблюдайте осторожность и внимательность, - предупреждают ресурсники.
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
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