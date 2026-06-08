Волок прямо за волосы: Как сосед затащил женщину в квартиру, чтобы изнасиловать

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Эта история произошла в 2023 году, В одном из жилых комплексов Западного микрорайона Ростова 45-летняя Ирина едва не стала жертвой изнасилования прямо у себя дома. По данным источника «КП – Ростов-на-Дону», в тот вечер женщина устала после напряженного рабочего дня и хотела подышать свежим воздухом - дальняя прогулка была ей не по силам. Ирина вышла к подъезду и присела на лавочку.
Позже, при общении с оперативниками, Ирина расскажет: «Я никого не трогала. Просто листала новости в телефоне и думала о своем». Был уже десятый час вечера. В это время к дому подошел 40-летний Николай — тоже жилец этого же комплекса. В тот вечер он выпивал с любовницей, но та отказала ему в близости.
Мужчина, судя по всему, не собирался оставаться в одиночестве на ночь. Как позже выяснится, Ирина даже не узнала соседа в лицо — она не была с ним знакома и не обращала на него внимания.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
- Чему удивляться? Живем в многоэтажке, квартир много, жильцов тоже, — расскажет она позже.
Николай внезапно подошел к Ирине и позвал к себе «на рюмочку». Женщина наотрез отказалась - и это привело соседа в бешенство.
Схватив женщину за волосы, Николай потащил ее в подъезд, не скупясь на нецензурную брань и угрозы.
- Нападение было ужасным и внезапным, — вспоминала она. — Он тащил меня за волосы прямо за собой.
Николаю удалось силой затащить соседку к себе в квартиру. Закрыв за собой дверь, он принялся срывать с нее одежду, однако женщина, несмотря на охвативший ее ужас, оказалась не из трусливых.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ирина закричала и стала отбиваться. Позже при осмотре квартиры оперативники обнаружат на полу следы крови — и нападавшего, и его жертвы. В итоге ростовчанке удалось вырваться: она рванула к двери и выскочила. Добежав до своей квартиры, женщина заперлась и вызвала полицию.
Николая задержали в тот же вечер. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.