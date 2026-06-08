Волок прямо за волосы: Как сосед затащил женщину в квартиру, чтобы изнасиловать

Один из жильцов многоквартирного дома заволок соседку в квартиру и попытался изнасиловать Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта история произошла в 2023 году, В одном из жилых комплексов Западного микрорайона Ростова 45-летняя Ирина едва не стала жертвой изнасилования прямо у себя дома. По данным источника «КП – Ростов-на-Дону», в тот вечер женщина устала после напряженного рабочего дня и хотела подышать свежим воздухом - дальняя прогулка была ей не по силам. Ирина вышла к подъезду и присела на лавочку.

«Листала ленту и думала о своем»

Позже, при общении с оперативниками, Ирина расскажет: «Я никого не трогала. Просто листала новости в телефоне и думала о своем». Был уже десятый час вечера. В это время к дому подошел 40-летний Николай — тоже жилец этого же комплекса. В тот вечер он выпивал с любовницей, но та отказала ему в близости.

Мужчина, судя по всему, не собирался оставаться в одиночестве на ночь. Как позже выяснится, Ирина даже не узнала соседа в лицо — она не была с ним знакома и не обращала на него внимания.

Происшествие случилось в одной из многоэтажек на Западном Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Чему удивляться? Живем в многоэтажке, квартир много, жильцов тоже, — расскажет она позже.

Николай внезапно подошел к Ирине и позвал к себе «на рюмочку». Женщина наотрез отказалась - и это привело соседа в бешенство.

«Нападение было страшным и неожиданным»

Схватив женщину за волосы, Николай потащил ее в подъезд, не скупясь на нецензурную брань и угрозы.

- Нападение было ужасным и внезапным, — вспоминала она. — Он тащил меня за волосы прямо за собой.

Николаю удалось силой затащить соседку к себе в квартиру. Закрыв за собой дверь, он принялся срывать с нее одежду, однако женщина, несмотря на охвативший ее ужас, оказалась не из трусливых.

Мужчитну приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ирина закричала и стала отбиваться. Позже при осмотре квартиры оперативники обнаружат на полу следы крови — и нападавшего, и его жертвы. В итоге ростовчанке удалось вырваться: она рванула к двери и выскочила. Добежав до своей квартиры, женщина заперлась и вызвала полицию.

Николая задержали в тот же вечер. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.