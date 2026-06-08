Эпоха Ивана Бондаренко: как Ростов стал столицей угля, джаза и самых мощных комбайнов в мире

Фото: Максим Титов, предоставлено ООО "Агроком Холдинг"

5 июня в парке Октябрьской Революции при большом стечении народа прошли торжества, посвященные 100-летнему юбилею многолетнего первого секретаря Ростовского обкома КПСС, почетного гражданина Ростова Ивана Бондаренко, всю свою жизнь и деятельность посвятившего процветанию Донского края.

Родные, близкие, соратники и просто помнящие его люди собрались у памятника, установленного ровно 15 лет назад по инициативе и финансовой поддержке известного донского предпринимателя и мецената Ивана Саввиди. Нынешняя молодежь вряд ли знает о легендарной личности Ивана Бондаренко — им о ней расскажет размещенная у памятника музейная экспозиция.

Фото: Максим Титов, предоставлено ООО "Агроком Холдинг"

ТВЕРДЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

Простой крестьянский парень Иван Бондаренко смолоду отличался твердыми жизненными принципами: смелость, честность, бескорыстие, умение брать на себя ответственность. В деле по его приему в партию есть такая запись: «В оккупацию по поручению партийной организации колхоза сохранил знамя и акт на пользование землей колхоза «Трудовая колонна».

Для 16-летнего паренька, ровесника героев «Молодой гвардии», это поступок сродни реальному подвигу. Юному колхознику едва исполнилось 17, когда в 1943 году его уже призвали в наступающую после Сталинграда Красную Армию, где ему повезло выжить и вернуться домой победителем, не получив ни единой царапины, хотя и заработав хронический ревматизм.

Иван Афанасьевич Бондаренко. При наградах. Фото: из основного фонда РОМК

Выходцу из деревни путь был в сельское хозяйство, которому и посвятил свою жизнь Иван Бондаренко.

- Он был очень толковым. Восприимчивый к наукам. Усидчивый. Дисциплинированный. Бондаренко продвигали по службе за дело, а не по блату, - рассказывал тогдашний 2-й секретарь обкома Николай Пивоваров.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАЛО ПЕРЕДОВЫМ

Успехи на сельской ниве, личная энергия и невероятная трудоспособность вывели его в ноябре 1966 года на должность первого секретаря Ростовского обкома партии. Именно Бондаренко стал человеком, усилиями которого сельское хозяйство области стало одним из лучших в СССР по объемам производства.

Во время посевной и жатвы первый секретарь работал без выходных и требовал того же от подчиненных. Все отпуска отменялись, на проблемные участки Бондаренко выезжал лично и решал вопросы в ручном режиме, контролируя процесс уже как опытный агроном.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

При Бондаренко экономика области стала сбалансированной — из аграрного региона она превратилась в аграрно-индустриальную.

На трибуне съезда. Фото: из основного фонда РОМК

Именно первый секретарь в 1971 году добился от ЦК КПСС выделения «Ростсельмашу» 139 млн рублей на техническое перевооружение, что позволило заводу запустить в серию давно ожидаемые аграриями мощные комбайны и стать крупнейшим в мире комбайностроительным гигантом.

Расцвел ПО «Ростовуголь», на котором работали 112 тыс. человек. Они на 29 шахтах и обогатительных фабриках добывали порядка 55 тыс. тонн угля в сутки, сделав Ростовскую область четвертым угольным бассейном в СССР (после Донбасса, Кузбасса, Сибири).

На «Ростсельмаше». Фото: из фотофонда ГАРО

На новочеркасском НЭВЗе собирали свыше 400 электровозов в год, были построены крупнейший в Европе хлопчатобумажный комбинат в Шахтах, крупнейший в атомном мире завод «Атоммаш».

В «эпоху Бондаренко» на полную мощность была выведена Новочеркасская ГРЭС, запущен Константиновский гидроузел, началось строительство Ростовской АЭС — главной генерирующей станции на юге России.

ВОРОТА КАВКАЗА

Разрослась и сама областная столица — с флангов бывшую степную крепость прикрыли могучие бастионы Западного и Северного жилых массивов, с востока подпёрли стройные редуты Сельмаша и Александровки. В городе появились ставшие легендарными и культовыми магазины «Буратино», «Три поросёнка», «Красная шапочка», «Океан», «Плевен», «Глобус», «Семеро козлят» и др.

На закладке первого камня Ростовской АЭС. Фото: из основного фонда РОМК

Традиционные «ворота Кавказа» получили новые здания железнодорожного, речного (с гостиницей «Якорь») и автовокзалов.

Каждое уважающее себя учреждение считало хорошим тоном иметь собственную базу отдыха на Черном море или на худой конец на Дону.

Ростов стал столицей отечественного джаза – здесь радовал публику легендарный оркестр Кима Назаретова, работали несколько театров, филармония, стадионы, гребной канал. В области выросли десятки олимпийских чемпионов, победителей первенства мира, Европы.

Успехи региона были отмечены не только орденами на знамёнах основных донских городов, но и золотой звездой Героя Социалистического Труда и орденом Ленина на лацкане пиджака первого лица области.

Вместе с тем Бондаренко не гнушался ходить на работу пешком (благо, жил неподалеку от обкома, на Пушкинской). Без всякой охраны. Любой мог к нему подойти и пообщаться.

Иван Афанасьевич Бондаренко с ветеранами Великой Отечественной войны. Фото: из фотофонда ГАРО

ПОДДЕРЖКА И ОПОРА

В трудные минуты Ивана Афанасьевича поддерживала семья. Супруга — педагог Мария Александровна, сыновья Евгений и Геннадий. С опорой на семью, верных друзей и любимое дело Иван Бондаренко и прожил свою славную для Дона жизнь.

Хорошо знаком был с ним и Иван Саввиди. Не как с партийным функционером, а уже позже, как с заслуженным и уважаемым пенсионером. Иван Игнатьевич высоко ценил заслуги Ивана Афанасьевича, всячески помогал и поддерживал его в последние годы его жизни. Именно поэтому меценат стал инициатором появления в Ростове памятника, а позже и музейной экспозиции, посвященной почетному гражданину донской столицы Ивану Бондаренко.