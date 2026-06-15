Победители второго этапа конкурса «Парк Революции – 100 лет»

Второй промежуточный этап конкурса «Парк Революции — 100 лет» завершен! Мы благодарим всех участников за интересные истории, теплые воспоминания и прекрасные фотографии, которыми вы поделились.

Каждая история пополнила общую копилку воспоминаний нашего парка. Мы с большим вниманием прочитали все работы и с радостью объявляем победителей второго этапа!

Победители второго этапа

Евгения

Эмир Пиралиев

Ольга Антропова

Екатерина Соловьева

Татьяна Конкина

Поздравляем победителей и благодарим за ваши теплые воспоминания!

Как получить приз?

Победители могут забрать свои пригласительные на колесо обозрения в администрации парка аттракционов ежедневно с 10:00 до 20:00.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 903 401 67 07

Конкурс продолжается!

Если вы еще не успели принять участие — самое время присоединиться!

Мы продолжаем принимать работы в номинациях:

- «Фото в парке»

- «История о парке»

Поделитесь своими фотографиями, воспоминаниями, семейными историями и самыми яркими моментами, связанными с Парком Революции. Возможно, именно ваша работа станет следующей победной историей.

Не упустите возможность стать частью юбилейной истории Парка Революции!