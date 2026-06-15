Победители второго этапа конкурса «Парк Революции – 100 лет»

Второй промежуточный этап конкурса «Парк Революции — 100 лет» завершен! Мы благодарим всех участников за интересные истории, теплые воспоминания и прекрасные фотографии, которыми вы поделились.
Каждая история пополнила общую копилку воспоминаний нашего парка. Мы с большим вниманием прочитали все работы и с радостью объявляем победителей второго этапа!
Победители второго этапа
Евгения
Эмир Пиралиев
Ольга Антропова
Екатерина Соловьева
Татьяна Конкина
Поздравляем победителей и благодарим за ваши теплые воспоминания!
Как получить приз?
Победители могут забрать свои пригласительные на колесо обозрения в администрации парка аттракционов ежедневно с 10:00 до 20:00.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 903 401 67 07
Конкурс продолжается!
Если вы еще не успели принять участие — самое время присоединиться!
Мы продолжаем принимать работы в номинациях:
- «Фото в парке»
- «История о парке»
Поделитесь своими фотографиями, воспоминаниями, семейными историями и самыми яркими моментами, связанными с Парком Революции. Возможно, именно ваша работа станет следующей победной историей.
Не упустите возможность стать частью юбилейной истории Парка Революции!