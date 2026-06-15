От +8 до +32, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 15 — 19 июня

В конце рабочей недели дожди сойдут на нет. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области на неделе 15 — 19 июня милостива с теми, кто тяжело переносит жару. Лишь в один из дней столбики термометров переползут отметку в +30 градусов, а в остальные будут держаться ниже из-за дождей, гроз и ветра. Подробный прогноз на рабочую пятидневку узнали у синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 15 июня, ожидается облачный с прояснениями день. Возможны кратковременный дождь и гроза. Юго-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, днем, а также при грозе, его порывы могут усилиться до 15 — 18. Температура воздуха в дневные часы может достигать +26 — +28 градусов.

Во вторник, 16 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 — 18. Ночью столбики термометров покажут +17 — +19 градусов, днем — от +25 до +27.

Температура будет комфортной для прогулок. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, погода будет такой же — с дождем, грозой и ветром. Только воздух прогреется ночью до +15 — +17 градусов, а днем до +26 — +28.

В четверг, 18 июня, небо время от времени будет затягивать облаками, но осадков не ожидается. Юго-западный с переходом на северо-западный и северный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13. Столбики термометров ночью опустятся до +18 градусов, а днем поднимутся до +27.

В пятницу, 19 июня, первая половина дня будет пасмурной, а к вечеру небо прояснится, дождей в этот день синоптики не обещают. Направление и скорость ветра, температуры ночью и днем останутся практически без изменений.

Столбики термометров почти не будут подниматься выше +30 градусов. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный ветер задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду. При грозе, а также днем местами порывы усилятся до 15 — 18. Днем воздух прогреется до +25 — +30 градусов.

Во вторник, по прогнозу, погода будет такой же: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и ветер. Температура воздуха ночью составит +14 — +19 градусов, местами похолодает до +8, днем же будет от +23 до +28, местами — до +32.

В среду прогноз почти не отличается от понедельника и вторника, разве что днем воздух прогреется чуть меньше — до +24 — +29 градусов.

В четверг ожидается облачная с прояснениями погода: по северу без осадков, а на юге в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер западной четверти на севере области и северо-восточный и северный на юге будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13. Ночью столбики термометров покажут +13 — +15 градусов, а днем — до +25 — +26.

В пятницу будет пасмурно, по югу к ночи может пройти кратковременный дождь. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду и днем разгонится до 13 — 15. Ночью воздух остынет до +15 — +18 градусов, а днем прогреется до +26 — +28.

Когда дожди закончатся, больше станет летать тополиный пух. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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