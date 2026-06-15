«Предложение сделал через два дня»: Как боец СВО подарил маме троих детей свадьбу, которой у нее никогда не было

В Новошахтинске боец СВО в отпуске женился на маме троих детей. Фото: из архива героя публикации.

Молодые супруги — 31-летняя Екатерина из Новошахтинска и 26-летний боец СВО Владимир считали себя особенной парой.

— Вова — выше двух метров, я рядом с ним – миниатюрная принцесса. Мы поженились в один и его коротких отпусков. А сейчас я снова жду его со службы, — говорит Екатерина.

«КП-Ростов-на-Дону» писала об этой паре в 2025 году.

«В тебе мне нравится все»

Знакомство Екатерины и ее будущего мужа произошло два года назад. Девушка поддерживала дружеские отношения с женой родного брата Владимира — именно через нее они и познакомились. После первой встречи между ними завязалась переписка. А в ноябре, приехав в отпуск из Луганска в Новошахтинск, боец решил увидеться с Катей.

Владимир покорил Екатерину не только ростом. Фото: из архива героя публикации.

- Когда мы наконец встретились, осознали: это точно судьба. Предложение он сделал уже через два дня. На мой вопрос, почему так быстро, ответил просто: «В тебе мне нравится все: как ты ко мне относишься, твое внимание, хозяйственность», — вспоминала невеста.

С самого начала боец хотел быть на торжестве в форме. Пара уже видела похожие снимки в интернете — им показалось, что это и красиво, и очень символично.

Хотя у Екатерины трое детей, она впервые официально вступала в брак. Поэтому Владимир очень хотел подарить ей настоящий праздник и настоял на том, чтобы избранница надела белое пышное платье.

Владимиру очень хотелось, чтобы Екатерина вышла замуж в белом пышном платье. Фото: из архива героя публикации.

- Рассчитывала просто расписаться, но он сказал: «Нет, раз играем свадьбу — значит, все должно быть как положено». И отправил меня в магазин выбирать наряд настоящей принцессы.

«Разница — 35 сантиметров»

- Разница в нашем росте заметная — около 35 сантиметров. И это при том, что я сама по себе далеко не миниатюрная: мой рост - 1,67 метра. Но мне это нравится: я всегда любила, когда мужчина выше. Рядом мы смотримся очень даже гармонично, — рассказывала Екатерина.

Однако покорил будущую жену Владимир не только своим ростом, но и отношением.

Планы на будущее у пары серьезные: Владимир хочет общих детей, Екатерина не против. Фото: из архива героя публикации.

- Я сразу честно сказала ему, что мне всегда не хватало именно внимания. И он дает его очень много: ухаживает, заботится, окружает теплом.

У Екатерины трое детей: два сына 12 и 9 лет, а также восьмилетняя дочка.

- Я никогда бы не подумала, что встречу такого человека. Владимир относится к моим детям как к родным. И дети тоже приняли его. Это ведь большая редкость, когда мужчина с самого начала так принимает чужих детей.

Екатерина с дочкой. Фото: из архива героя публикации.

Вскоре после свадьбы отпуск у бойца заканчивался, после чего он вернулся в зону СВО.

- Конечно, я буду его ждать. Мы обсуждали, что хотим общего ребенка. Главное — чтобы он вернулся живым и здоровым. А тогда все обязательно получится.