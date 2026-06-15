Владелец автосервиса из Ростовской области оставил бизнес и чинит технику на СВО

Дмитрий решил, что его навыки будут полезны на передовой. Фото: управление информационной политики правительства Ростовской области

Дмитрий Алексеевич из Ростовской области знает о технике все. В свое время он шесть лет отслужил по контракту в инженерной бригаде, потом была Чечня, затем дома свой автосервис. Казалось бы, жизнь наладилась. Но однажды ему поступило предложение, от которого он не смог отказаться: вернуться на службу — уже в батальон спецназа, работать с роботизированной техникой и дронами.

«Хотелось чего-то большего»

— Я шесть лет служил по контракту в инженерной бригаде, начиная с 2013 года, — рассказывает Дмитрий. — Потом была Чечня, где я дослужился до начальника продовольственного склада.

После он вернулся домой, открыл автосервис — занялся электрикой и диагностикой. Дело спорилось, жизнь текла размеренно, пока он не решил снова встать в строй.

— Меня пригласили в новом качестве — в батальон специального назначения, который занимается разминированием и работает с роботизированной техникой. Мне это показалось интересным, потому что люблю возиться с электроникой. А с моими навыками диагностики и ремонта я мог бы быть здесь полезен. К тому же дома у меня все было стабильно, но захотелось чего-то большего, трудиться там, где мог бы принести реальную пользу.

Инженеры на передовой думают о том, как усовершенствовать дроны. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Не только ремонтируем, а стараемся улучшать»

Сейчас Дмитрий служит в подразделении беспилотных систем.

— Мы занимаемся восстановлением машин, поврежденных в ходе боевых действий. Это и дроны, и другая техника. Часто приходится выезжать в поле, работать в непростых условиях. Но прежде всего мне важно, чтобы каждый механизм был в рабочем состоянии, ведь от этого зависит успех наших ребят на передовой. Мы устраняем повреждения, налаживаем связь, проводим диагностику — делаем все максимально качественно, чтобы обеспечить долгую и надежную службу.

Но самое главное для него — не железо, а люди.

— Когда видишь, как восстановленная машина возвращается в строй и помогает нашим бойцам, испытываешь удовлетворение. Мы же не только ремонтируем технику, но и стараемся улучшать ее, находить новые решения, чтобы она была более эффективной. Сейчас, например, думаем о том, как сделать так, чтобы дроны могли сбрасывать снаряды или помогать в разминировании. Это целый комплекс задач, и мы работаем над тем, чтобы быть на шаг впереди. Хочется, чтобы ребята возвращались домой целыми и невредимыми, а для этого важна наша работа.

«Это дает уверенность в завтрашнем дне»

— Условия у нас хорошие, — считает Дмитрий. — Есть все необходимое для работы, мы чувствуем постоянную поддержку со стороны государства. Выплаты получаем стабильные, благодаря чему я смог приобрести недвижимость. Это дает уверенность в завтрашнем дне. В целом же я считаю, что служба в войсках беспилотных систем — перспективное направление, где каждый может найти свое место и проявить себя.

После шести лет службы Дмитрий начал мирную жизнь, открыл автосервис, но вернулся в армию, когда понадобилось его мастерство. Фото: управление информационной политики правительства Ростовской области

Напомним: войска беспилотных систем в структуре Минобороны России создали в 2025 году. Контракт в них можно заключить от года, с испытательным сроком и курсом интенсивной подготовки в учебном центре ЮВО.

— В донские пункты отбора регулярно прибывают военнослужащие из соединений и частей войск беспилотных систем, они рассказывают кандидатам о преимуществах службы, — говорит заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. — Желающие могут ознакомиться со спецтехникой и опробовать свои навыки на симуляторе FPV-дрона.

Инструкторы проводят предварительный отбор. В приоритете — кандидаты с опытом военной службы в авиации, спецназе или разведке, пилоты дронов, авиамоделисты, айтишники, электронщики и радиотехники. Открыты вакансии операторов БПЛА, инженеров, техников.

Напомним, единовременная выплата для контрактников в Ростовской области составляет до 3,4 миллиона рублей, она состоит из федерального и регионального компонентов. Подписать контракт можно в пунктах отбора в Ростове-на-Дону. Первый работает на улице Оганова, 22, тел.: 8-863-235-15-23. Второй действует на улице Волкова, 19, тел.: 8-863-235-06-44.

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