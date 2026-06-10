«Как сложная головоломка»: Следователь из Ростова призналась, какие дела никогда не забудет

Для Олеси Коноваловой уголовные дела - сложные головоломки, решив которые можно помочь людям. Фото: Ольга Юшкова/СУ СК по Ростовской области Фото: Ольга ЮШКОВА.

Конкурс «Честь, долг, красота» продолжается. Напомним, «КП — Ростов-на-Дону» организовала его вместе со Следственным управлением СК по Донскому региону. В состязании участвуют десять представительниц донского следкома. Сегодня представляем вам Олесю Коновалову. Она работает следователем следственного отдела по Октябрьскому району Ростова-на-Дону и носит звание старшего лейтенанта юстиции.

Любовь к загадкам – с детства

С самого раннего детства Олесю завораживали истории о раскрытии преступлений. Детективы, головоломки, тайны — все это вызывало живой интерес. Постепенно увлечение переросло в осознанное желание посвятить свою жизнь работе следователя.

— Прежде всего, меня привлекает интеллектуальная сторона профессии, — признается участница конкурса. — Расследование похоже на сложную головоломку: нужно собрать улики, проанализировать факты, выстроить логическую цепочку и найти виновного. Для этого требуются острый ум, наблюдательность и умение мыслить критически.

Олеся как раз-таки любит решать задачи, где нужно искать нестандартные подходы и делать выводы на основе разрозненных данных.

«Вернуть безопасность в жизнь людей»

Но есть и другая причина, по которой старший лейтенант выбрала этот путь, — желание защищать справедливость.

— Преступления нарушают привычный порядок, причиняют боль и страдания. А следователь — тот, кто восстанавливает правду и помогает наказать виновных. И осознание того, что моя работа может вернуть безопасность в жизнь людей, придает профессии особую ценность. Я хочу вносить вклад в то, чтобы общество стало более справедливым, — призналась Олеся.

В конкурсе участвуют десять представительниц ведомства. Фото: СУ СК по Ростовской области

Но и этого мало для того, чтобы стать хорошим следователем.

— Недостаточно просто знать законы — нужно понимать чужую психологию, уметь общаться с самыми разными людьми и замечать детали, которые другие пропускают.

Дела, которые не забыть

В 2020 году Олеся получила диплом бакалавра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. А годом ранее начала трудиться общественным помощником в следственном отделе по Октябрьскому району Ростова.

— В феврале 2022-го меня назначили следователем в город Донецк. В минувшем мае, я приступила к работе в отделе по Октябрьскому району Ростова-на-Дону.

Молодой следователь убеждена: каждое дело уникально.

— У всех разные обстоятельства, мотивы, участники. Это значит, что каждый рабочий день приносит новые задачи. Но мне это нравится — постоянно учиться, сталкиваться с нестандартными ситуациями и совершенствовать свои навыки.

За время службы старший лейтенант направила в суд уже порядка 50 уголовных дел. Среди них были в том числе тяжкие и особо тяжкие. Есть и такие, о которых ей никогда не забыть.

— Помню дело, которое возбудили после гибели двух взрослых и трех детей. Не скрою, такие расследования сложнее в психологическом плане. Ведь так или иначе следователь проявляет эмпатию, жалость. Но работа над этим делом помогла понять одну важную вещь: нужно быть психологически устойчивым человеком и уметь справляться со своими эмоциями. Без этого в нашей профессии никак.

Как проголосовать за участниц

Правила конкурса «Честь, долг, красота» просты: вы можете отдать голос раз в 24 часа за одну или нескольких участниц. Голосование продлится до 14 июня включительно. Результаты будут опубликованы на сайте «КП – Ростов-на-Дону» 15 июня.

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