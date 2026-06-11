Прожили 20 лет, но детей не было: Русская жена пытается доказать свое право на наследство, которое оставил пожилой муж-француз

Россиянка вышла замуж за француза и переехала к нему жить. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовский центр судебных экспертиз обратился юрист, представляющий интересы живущей во Франции россиянки. Женщина похоронила мужа, но не могла вступить в наследство.

Был на 20 лет старше

В 2002 году Оксана (имя изменено, - прим. ред.) вышла замуж за француза, который был на 20 лет ее старше и переехала к нему жить. Общих детей у супругов не было. А в 2024 году мужчина скончался, оставив любимой жене все, что имел: дом, машину, деньги и ценные бумаги.

Однако французские родственники, вероятно решили, «отжать» наследство, причем не совсем законными методами. Они предъявили вдове новое завещание, по которому покойный, якобы, решил изменить свою волю и передать имущество им.

В борьбе за правду, женщина обратилась к российскому юристу, а тот — к эксперту-почерковеду. Нужно было разобраться, кто на самом деле поставил автографы в документах 2001 и 2024 годов...

Супруг составил завещание в пользу любимой жены. Фото: ХАНОВ Тимур

Подписи «гуляли»

- Оказалось, что подделка была выполнена хоть и с попыткой подражания, но довольно топорно на профессиональный взгляд, - рассказала эксперт-почерковед Юлия Коптева. - Совпадения были лишь поверхностными, а различия — фундаментальными. Подписи «гуляли» по высоте и ширине. Рука имитатора выдавала неуверенность. Наклон букв, способ их соединения и даже количество движений не совпадали с оригинальной подписью.

По словам специалистов, после такого заключения можно не сомневаться, что вдове удастся победить в борьбе за свои права. А еще, что попытки оспорить завещание с помощью почерковедческой экспертизы встречаются довольно часто.

- В основном, к нам обращаются родственники покойного, когда узнают, что он оставил имущество сиделке, которая ухаживала за ним в последние годы жизни. Однако историй, связанных с зарубежными активами, в нашей практике еще не было.

Экспертиза показала, что подпись в новом завещании была фальшивой. Фото: Ростовский центр судебных экспертиз

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