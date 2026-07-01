В Ростове-на-Дону стартует новый масштабный проект «Стоматология года – 2026»

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Рынок стоматологии в Ростове-на-Дону – один из самых конкурентных и востребованных. Чтобы помочь жителям региона сориентироваться и выбрать надежную клинику, а медицинским учреждениям – подчеркнуть свой профессионализм, медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет о старте нового проекта «Стоматология года – 2026».

ОТ ЗНАКОВОГО ПРОЕКТА К НОВОМУ ФОРМАТУ

Новый проект создается на базе проверенного и успешного формата «Клиника года», который проводится на Дону уже более 11 лет. За эти годы проект стал по-настоящему народным и знаковым для сферы здравоохранения: он помог сотням врачей укрепить репутацию, а тысячам пациентов – найти лучших специалистов.

В 2026 году мы запускаем отдельное направление, посвященное исключительно стоматологии. Мы делаем это, чтобы одна из самых востребованных отраслей медицины получила масштабную информационную поддержку, а пациенты могли объективно оценить уровень развития частной стоматологии в регионе.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Наша главная цель – информировать население о передовых методах лечения, высокотехнологичных услугах и профессиональных возможностях стоматологических клиник.

Проект продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года. В рамках проекта мы будем публиковать статьи-визитки клиник и стоматологов, экспертные материалы, видео-ролики о работе учреждений и много полезной информации.

ТЕСТ-ОПРОС «ВЫБОР ПАЦИЕНТОВ»

В этом году мы впервые запускаем уникальный тест-опрос «Выбор пациентов», который поможет посетителям сайта:

- Оценить свой опыт лечения в конкретной стоматологии по понятным критериям.

- Поделиться мнением о качестве обслуживания, комфорте и отношении врачей.

- Помочь другим пациентам сделать осознанный выбор, опираясь на реальные отзывы, а не только на рекламу.

Благодаря этому нововведению голосование становится не просто выбором «лучшей клиники», а полноценной народной экспертизой качества стоматологических услуг в регионе.

Лидеры, набравшие наибольшее число голосов в каждой категории, будут отмечены медиагруппой «Комсомольская правда».

ЛАЙК-КОНКУРС «СПАСИБО, ДОКТОР!»

Традиционно в рамках проекта пройдет лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!» среди стоматологов. Доктора расскажут о выборе профессии, сложных и интересных случаях из практики, о том, как преодолевают страхи пациентов и какие эмоции испытывают, даря людям здоровые улыбки.

Посетители сайта будут голосовать за лучшие истории и фото. Тройка победителей получит призы от партнеров на итоговой церемонии. Это прекрасный способ показать, что за современным оборудованием стоят живые, чуткие и преданные своему делу врачи.

ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ

Финалом проекта станет торжественная церемония награждения на одной из ведущих площадок Ростова-на-Дону. Все участники получат дипломы и статус «Стоматология года – 2026» как подтверждение доверия пациентов.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Традиционно проектам «Комсомольской правды» поддержку оказывают самые разные компании. Генеральным партнером медиапроекта «Стоматология года – 2026» выступил «Золотой монетный дом».

Следить за ходом голосования и актуальными новостями из мира медицины можно в разделе «Стоматология года-2026» и в эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 89.8 FM.

Заходите на страницы проекта, читайте последние новости, изучайте информацию о клиниках и стоматологах и голосуйте!