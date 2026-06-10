Прочный фундамент для больших побед: В Ростове в преддверии Дня России наградили выдающихся жителей Дона

В Ростове состоялась торжественная церемония вручения поощрений от губернатора Ростовской области, Донского парламента, а также от воинских подразделений. Фото: Пресс-служба ЗС РО.

В Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония, приуроченная к грядущему Дню России. Заслуженные награды и поощрения от губернатора, Донского парламента и командования воинских подразделений землякам вручил спикер Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

В зале заседаний собрались те, кто доказывает преданность стране реальными делами: боевые офицеры, депутаты, руководители ключевых инфраструктурных объектов и муниципальные служащие. Обращаясь к залу, председатель Заксобрания подчеркнул, что страна сейчас проходит через сложный, рубежный период, поэтому ее будущее напрямую зависит от нашего сплочения. По его словам, настоящий патриотизм измеряется не громкими лозунгами, а ежедневной честной работой — будь то на передовой, у станка или за студенческой скамьей. Особой гордостью Ростовской области спикер ЗС назвал то, что на Донской земле в мире и согласии живут представители более чем 130 национальностей.

Церемония состоялась накануне Дня России. Фото: пресс-служба ЗС РО.

— Для меня огромная честь вручить награды людям, чей профессионализм, искреннее сердце и щедрая душа внесли весомый вклад в развитие Отечества. Ваш каждодневный труд, наполненный заботой и верностью долгу, служит прочным фундаментом для больших побед, — отметил Александр Ищенко.

Главными героями встречи стали защитники Родины и те, кто помогает бойцам в зоне спецоперации. Спикер парламента лично поблагодарил начальника отделения военно-политического управления ЮВО подполковника Михаила Синько за укрепление обороны страны. Особых знаков признания — благодарственных писем от фронтовых командиров — удостоились донские депутаты Раджив Мирзалиев, Виктор Халын и Ашот Хбликян. Они активно поддерживают морскую пехоту, добровольческий отряд «БАРС-18» и штурмовиков легендарной 150-й мотострелковой дивизии.

Церемония прошла в праздничной атмосфере. Фото: Пресс-служба ЗС РО.

Вместе с военными чествовали и гражданских специалистов, развивающих регион. Так, Почетной грамотой Губернатора наградили начальника управления по информационной политике аппарата Заксобрания Геннадия Гордеева. Благодарственные письма главы региона получили депутаты Сергей Заревский и Денис Фраш. За государственные заслуги Почетными грамотами Донского парламента отметили начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергея Задорина, замначальника правового управления аппарата ЗС Ивана Сухаревского и начальника протокольного отдела аппарата Заксобрания Марина Павлова. Также благодарность Донского парламента получил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Завершая встречу, Александр Ищенко еще раз тепло поблагодарил всех участников за верность своему делу. Он напомнил, что сегодня как никогда важно сохранять суверенитет страны, защищать конституционный порядок и право граждан жить в согласии с фундаментальными ценностями: семейным укладом, уважением к предкам, исторической преемственностью и гордостью за подвиги прошлых и нынешних поколений.