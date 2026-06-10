Пожару присвоен повышенная, вторая, категория сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Поздно вечером в среду, 10 июня, в центре Ростова-на-Дону разгорелся крупный пожар. Высокий столб пламени увидели даже в парке Левобережном – гуляющие поделились фото в соцсетях. Рассказываем, что известно о крупном пожаре в центре Ростова 10 июня 2026.

Последствия крупного пожара в центре Ростова 10 июня 2026

Судя по видео, которые публикуют в соцсетях местные жители, последствия крупного пожара в центре Ростова 10 июня 2026 будут серьезными. Снятые из Левобережного парка кадры подтверждают, что столб огня и дыма поднялся высоко над землей, если его отчетливо видно через Дон.

Пожар тушили 58 человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

На кадрах, снятых из высотного многоквартирного дома через несколько кварталов, видно, что огонь пылает не только высоко, но распространился вширь, то есть может охватить сразу несколько строений.

Сообщение от Главного управления МЧС по Ростовской области в 22:53 подтвердило догадки людей:

- В 22:13 поступило сообщение о пожаре на улице Красных Зорь, 69, в Ростове-на-Дону. Горят два частных дома и хозпостройка, - уточнили в экстренном ведомстве. – Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, объявлена вторая категория сложности. Есть угроза распространения огня.

Уточняется, что с огнем борются 58 специалистов, используется 18 единиц спецтехники.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Причины крупного пожара в центре Ростова 10 июня 2026

В экстренных службах еще не установили точную причину пожара, поэтому о ней на данный момент можно только догадываться. Косвенно о них можно судить по комментариям ростовчан в соцсетях.

- Бахнуло так, что на Портовой было слышно! – рассказала одна из читательниц.

- Я услышала громкий звук даже в Батайске, - добавила жительница соседнего города.

Среди комментаторов появились догадки.

- Очень похоже на звук разорвавшегося баллона.

К 23:27 открытое горение удалось ликвидировать. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пострадавшие и погибшие в крупном пожаре в центре Ростова 10 июня

Сведений о пострадавших и погибших в крупном пожаре в центре Ростова 10 июня на данный момент не известно. Оперативную информацию по мере поступления сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области.

- В 23:30 произошла локализация пламени на площади 500 квадратных метров. В 23:27 было ликвидировано открытое горение. При пожаре эвакуированы десять человек, - добавили в МЧС.

Есть угроза распространения огня. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Фото и видео крупного пожара в центре Ростова 10 июня 2026

После ликвидации открытого горения в ГУ МЧС по региону опубликовали фото и видео крупного пожара в центре Ростова 10 июня 2026. На кадрах видна работа пожарных, залитая водой улица и столб пламени на территории двора. Размещаем кадры от экстренного ведомства.

В Ростове загорелись два дома и хозпостройка на площади 500 кв.м в центре города Видео: ГУ МЧС по Ростовской области

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