В Ростовской области хотят запретить сеять пшеницу на одном месте больше двух лет

Круглый стол по мониторингу правоприменения в сфере АПК прошел в Зерноградском районе. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках деловой программы агротехнологической выставки «День донского поля» в Зерноградском районе прошло заседание круглого стола донского парламента. Депутаты совместно с экспертами и аграриями обсудили ключевые вопросы правового регулирования агроэкологического районирования сельскохозяйственных земель.

Центральной темой встречи стал мониторинг правоприменения поправок к областному закону о государственном регулировании обеспечения плодородия почв, принятых в конце 2022 года. Участники дискуссии искали пути перехода от теоретических разработок к практической работе на каждом поле.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Алексей Васильев, директор Аграрного научного центра «Донской» Виктор Пахомов, директор Ростовского филиала Агрохимической службы России Ольга Назаренко, директор Ботанического сада ЮФУ Татьяна Вардуни, представители научного и экспертного сообществ, а также сельхозтоваропроизводители.

Жизненно важная тема для житницы России

Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, открывая заседание, подчеркнул стратегическое значение земельного вопроса для региона.

– Для Ростовской области тема сохранения и повышения плодородия почв не просто важна, а жизненно необходима. Наш Донской край – одна из главных житниц страны. Мы производим большое количество зерна. И от состояния нашей земли напрямую зависит продовольственная безопасность не только юга России, но и в целом нашей России, – отметил парламентарий.

Уроки пыльных бурь и ошибки землепользования

Вячеслав Василенко напомнил о серьезных экологических вызовах, с которыми столкнулась Ростовская область. Вице-спикер донского парламента заострил внимание на том, что пыльные бури 2020 и 2024 годов, накрывшие регион, были спровоцированы не только климатическими условиями, но и многолетним пренебрежением законами природы.

– Причина этих бурь была не только в погоде, давайте прямо себе скажем, а в том, что мы долгое время не учитывали особенности наших ландшафтов. Где-то мы слишком много распахивали, что и сегодня продолжаем, к сожалению, делать. Где-то убирали защитные лесополосы, одни на дрова вырубали, другие чтобы поля себе увеличить. И точно так же не соблюдали и севообороты. И безусловно, все мы понимаем, природа таких ошибок никогда не прощает, – заявил он.

От научных папок к реальной работе на полях

Ключевой задачей, которую поставил перед собравшимися Вячеслав Василенко, стала необходимость перевести существующие научные разработки в практическую плоскость. Парламентарий отметил, что в регионе проведена беспрецедентная работа: создана система агроэкологического районирования, разработаны карты, схемы и методики. Однако теперь требуется сделать следующий шаг.

– На сегодняшний день вся эта работа завершена очень хорошо на бумаге или на электронных носителях. У нас есть замечательные документы: подробные карты, научно-обоснованные рекомендации. Но все это пока существует в виде проектов, отчетов и презентаций. Немножко мы уже кое-что сделали в этом направлении. Но это крайне мало. Главный вызов сейчас – перевести эти наработки в реальное управление землями, заставить их работать на каждом поле и в каждом хозяйстве, – подчеркнул вице-спикер донского парламента.

Борьба за севооборот и против погони за прибылью

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено проблеме нарушения севооборотов. Вячеслав Василенко провел прямую параллель между погоней за сверхприбылью и истощением почвы.

– Мы видим, что в некоторых регионах ситуация с плодородием складывается тревожно. Там ежегодно теряют тысячи гектаров плодородной земли из-за того, что аграрии гонятся за прибылью и сеют годами одну и ту же культуру. Мы практически это пережили. Было у нас такое с подсолнечником. Но сегодня второй вариант есть — это пшеница. Тоже начинаем злоупотреблять, – предостерег глава аграрного комитета.

Парламентарий призвал задуматься о необходимости более жестких законодательных требований к чередованию культур, сославшись на опыт соседей, где озимая культура не высевается на одном месте более двух лет подряд.

В ходе дискуссии участники круглого стола выступили с конкретными предложениями. Поступили инициативы рассмотреть возможность ограничения размещения отдельных культур, в особенности озимой пшеницы, сроком более двух лет на одном поле — по примеру соседних регионов. Кроме того, в ходе обсуждения были затронуты и вопросы кадастровой оценки земель. Как подчеркнул Вячеслав Василенко, все озвученные предложения депутаты берут «на заметку» для дальнейшей совместной работы с правительством области, депутатами Государственной Думы и самими сельхозпроизводителями.

Вектор на законодательные изменения

Вячеслав Василенко обозначил приоритеты дальнейшей законотворческой работы. Он заверил, что все предложения, озвученные на круглом столе, будут детально проанализированы профильным комитетом.

– Наша общая цель простая и понятная, чтобы наше село в самом широком смысле этого слова спокойно жило, успешно развивалось, чтобы земля не пылила, чтобы урожаи радовали, чтобы люди не боялись за свое будущее. Большая работа уже сделана. Теперь наша задача сделать так, чтобы эта система заработала на полях, – резюмировал депутат.