Жара до +33, град и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростовской области в длинные выходные 12 — 14 июня

В выходные по области воздух может прогреться до +33. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская жара, наконец, вступила в свои права, но ежедневные дожди не дают ей разогнаться до +35 и выше, как это часто бывает на Дону. Вот и на этот раз, погода в Ростовской области в длинные выходные 12 — 14 июня не обещает экстремальных явлений. Дожди и грозы обеспечат пригодную для жизни температуру, но и затопить улицы не должны. Более того, после +29 — +33 градусов в пятницу, субботу и воскресенье станет даже прохладнее. Подробнее о погоде на длинных праздничных выходных узнали в Ростовском гидрометцентре.

На выходных синоптики обещают переменную облачность, но головной убор с собой лучше взять. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в пятницу и субботу, 12 и 13 июня, ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся до 15 — 18. Температура воздуха ночью составит +17 — +19 градусов, днем — до +27 — +29 градусов.

В воскресенье, 14 июня, синоптики снова прогнозируют переменную облачность, с утра и до вечера могут срываться кратковременные дожди. Западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем возможны порывы до 15. Воздух в ночные часы прогреется до +19 градусов, а днем до +25.

В воскресенье будет прохладнее - до +25 — +26 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в пятницу тоже ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В ночь с 11 на 12 июня в отдельных районах вероятны сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.

Кстати, в среднем ветер западной четверти разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, при грозе разгонится до 15 — 18, а уже в отдельных районах возможны штормовые порывы до 20 — 23 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, местами они опустятся до +9, а днем поднимутся до +23 — +28, в некоторых районах будет жарче — до +33.

В субботу, 13 июня тоже будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а днем в отдельных районах на землю обрушится сильный дождь и град. Ночью и утром местами осядет туман. Ветер западной четверти задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, при грозе его порывы достигнут 15 — 20. Ночью воздух прогреется до +14 — +19 градусов, местами остынет до +8, днем же потеплеет до +22 — +27, в отдельных районах — до +32.

В воскресенье, по прогнозу, также ожидается переменная облачность, с утра и до вечера время от времени будет срываться дождь. Западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, утром и днем возможны порывы до 13 — 15. Температура воздуха ночью составит +17 — +18 градусов, а днем до +24 — +26.

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Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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