«Понял, что нужен девчонкам живым»: Командир разведки вернулся с СВО, чтобы растить дочь, и начал разводить раков

Жизнь 36-летнего Андрея Богуренко из поселка в Кашарском районе Ростовской области круто изменилась после СВО. Фото: из архива героя публикации.

Жизнь 36-летнего Андрея Богуренко из поселка в Кашарском районе Ростовской области круто изменилась после СВО. Он открыл необычный бизнес - ферму по разведению раков. О своем пути Андрей рассказал «КП – Ростов-на-Дону».

«Там мне стало по-настоящему страшно»

Почти сразу после школы Андрей ушел в армию и во время «срочки» понял: быть военным — это его путь. Сначала была служба в спецназе, позже - в 2014 году - отправился добровольцем на Донбасс.

— Шел туда, считая, что я — крутой спецназовец. Но там мне стало по-настоящему страшно. Выжить помогли вера, молитва и мои наставники, многие из которых сейчас - уже Герои России, — рассказывает Андрей.

В начале 2022 года мужчина отправился на СВО и попал в Бахмут. Его назначили начальником разведки штурмового отряда.

Главным тылом Андрея была жена Анастасия. Фото: из архива героя публикации.

«Настя ложилась в роддом, а я ехал на позиции»

Все эти годы службы главным тылом Андрея была жена Анастасия. Она преданно ждала мужа из командировок, которые длились по шесть-девять месяцев. Когда на свет появился первый ребенок, мужчина снова был в пути - держал курс на Бахмут.

— Настя ложилась в роддом, а я ехал в автобусе на позиции. Дочке уже три года, а жена до сих пор ругается, вспоминает этот случай. Но тогда Родина сказала: «Надо». А я не мог по-другому, — делится мужчина.

Первое фото новорожденной дочки военный увидел только через две недели после ее рождения, когда появилась связь.

— Но понял, что стал папой, только дома, впервые взяв малышку на руки. Испугался тогда сильнее, чем в самом серьезном бою. В обморок чуть не упал, боялся уронить. А когда дочурка заплакала, я готов был поднять на уши всех. Ярослава — мое солнышко с бойцовским характером.

Кстати, только благодаря малышке Андрей решил, наконец, отказаться от службы.

— Понял, что нужен моим девчонкам живым, и отнес свои двадцать боевых наград, включая медаль «За отвагу», в наш храм, - говорит разведчик.

Свои награды боец отнес в храм. Фото: из архива героя публикации.

«Думал, за год стану миллионером»

Сегодня ветеран — не только отец, но и бизнесмен. Он занимается разведением австралийских раков. Идея пришла случайно. Еще на службе Андрей наткнулся в телефоне на статью об этом деле.

Вернувшись домой, мужчина решил создать ферму по разведению раков в своей летней кухне. Вместе с друзьями переоборудовал флигель, смонтировал бассейны, привез малька из Ставрополя.

— На бумаге я все просчитал идеально. Думал, за год стану миллионером, — шутит ветеран.

Но реальность оказалась сложнее. Однажды бизнес чуть не рухнул из-за чужой халатности.

— Мне нужно было уехать в Ростов. Оставил хозяйство на наемного работника, а когда вернулся, ужаснулся. Из полутора тысяч раков живыми остались две сотни. Дело в том, что работник не уследил за температурой воды и перегрел ее. В итоге раки от жары начали выходить из бассейнов и гибнуть прямо на полу.

Ветеран планирует расширить дело. Фото: из архива героя публикации.

Тогда Андрей вывел для себя правило: хочешь сделать хорошо — делай сам. Из выживших раков он смог сам вывести крепкое маточное стадо. Сегодня на его ферме «Бугровские раки» работает ярусная система бассейнов с циркулирующей водой. Корм фермер готовит сам из кукурузы, овса, зерна, люцерны и дубового листа.

— За полгода австралийский рак вырастает до солидных размеров и готов к продаже. Покупатели разбирают их мгновенно. Обычно сообщаю о том, что открываются продажи, в местных чатах, - рассказывает фермер.

Сейчас хозяйство приносит Андрею около 35–40 тысяч рублей в месяц. Однако мужчина не намерен на этом останавливаться и мечтает о расширении бизнеса.

— Скоро буду подавать документы на грант: хочу закупить оборудование для производства корма. А в будущем мечтаю построить целый рыбный совхоз с прудами для разведения осетра и форели.

Официально

В осуществлении таких планов активно помогают в местной администрации и фонде «Защитники Отечества».

- Андрей Александрович — очень активный и разносторонний молодой человек. Когда есть свободное от работы на ферме время, он занимается спортом, огородом, благоустройством родной слободы, - прокомментировали в фонде.

Сейчас хозяйство приносит Андрею около 35–40 тысяч рублей в месяц. Фото: из архива героя публикации.

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