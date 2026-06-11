«Избили меня на глазах у ребенка!»: Как женщина потеряла внешность и работу после ссоры с сестрой из-за двойки в дневнике

Ростовчанка потеряла внешность и работу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году суд Ростова вынес решение по делу мужчины, который изуродовал сестру своей приятельницы. Он напал на пострадавшую, когда она ругалась с родственницей.

«Говорили, что срывалась на дочери»

Все началось с обычной семейной ссоры между Кристиной и ее родной сестрой. Кристина — мать девочки-школьницы. Как утверждали близкие, у женщины сложный, взрывной характер, из-за которого она часто срывалась на дочери.

В тот день девочка получила двойку по биологии. Школьница сильно расстроилась, но мать не стала его утешать, а, наоборот, отчитала — все это происходило на глазах у Натальи. Эти показания Наталья позже даст и следователям, и в зале суда.

Скандал разразился из-за школьной отметки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тетя попыталась успокоить племянницу, но мать девочки была от этого не в восторге. В итоге между сестрами вспыхнул скандал: в какой-то момент они начали ругаться, в какой-то момент даже начали оскорблять друг друга.

По словам Натальи, во время ссоры Кристина схватила сковородку, пытаясь напасть. К счастью, мгновенно отреагировал муж Натальи. Он выхватил из рук родственницы сковородку, после чего та потеряла равновесие и упала. Именно эту историю Наталья позже изложила в полиции.

Кристина описывала события иначе.

- В тот вечер сестра вместе с мужем избила меня на глазах у дочери! - утверждала она.

О случившемся женщина рассказала мужу Сергею. Тот решил вступиться за женуи назначил родственникам встречу — в итоге разборки закончились дракой.

Сергей и Кристина, захватив с собой перцовый баллончик, пришли к Наталье и ее мужу. Однако те тоже подготовились - привели с собой общих приятелей — других мужчин.

Сестры подробно рассказали полицейским о ссоре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«У меня был шок»

События разворачивались быстро. Испугавшись за мужа, Кристина применила перцовый баллончик. В ту же секунду ее сильно ударили в нос. Как позже установят записи с камер наблюдения, это сделал 38-летний Игорь — один из приятелей мужа ее сестры.

— Я упала, а ударивший меня человек сразу скрылся. У меня был шок. Забежала домой за документами, а после этого поехала в больницу, — рассказывала женщина.

Врачи диагностировали у ростовчанки сложный перелом носа со смещением и наложили 24 шва. Полученная травма изменила ее жизнь.

Ростовским врачам пришлось собирать нос из осколков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Дышать стало трудно. На переносице остался шрам длиной в пять сантиметров. До случившегося я работала администратором в частной клинике. После больничного я вернулась, но вскоре уволилась: мое лицо отпугивало посетителей, — жаловалась пострадавшая.

В отношении того самого Игоря возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Игорь обязан выплатить Кристине 200 тысяч рублей в качестве компенсации.