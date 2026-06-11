Дождь заливает Ростов вечером перед выходными. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечер последнего рабочего дня сокращенной недели, 11 июня, омрачила непогода. В Ростове — мощный ливень, в Новочеркасске и Аксае — град. Ярко сверкают молнии, гремит гром. Жители региона активно делятся фото и видео в соцсетях. Рассказываем подробнее, что происходит в Ростовской области во время сильного ливня 11 июня 2026.

Штормовое предупреждение из-за ливня и града в Ростовской области 11 июня 2026

Синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили заранее и передали штормовое предупреждение из-за ливня и града в Ростовской области 11 июня 2026:

— До конца суток 11 июня и в течение 12 июня местами по области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер до 23 м/с, — сообщили специалисты.

Когда не зря захватил утром из дома зонт. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

По уточненным данным, с 17 до 19 часов в южной и западной части Ростова должно было выпасть около 20 мм осадков. Прогноз, кажется, сбывается.

В связи с непогодой глава города Александр Скрябин обратился к ростовчанам:

— Будьте внимательны и осторожны! Возможны падения деревьев, повреждение линий электропередач и подтопление низменных участков. По возможности ограничьте нахождение на улице. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов. Не прячьтесь под высокими деревьями во время грозы. Коммунальные и дорожные службы работают над предотвращением аварийных ситуаций. В экстренных случаях звоните по номеру «112».

Сильный дождь и штормовой ветер может продлиться до конца суток. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит во время сильного ливня и града в Ростовской области 11 июня 2026

Нетрудно догадаться, что происходит во время сильного ливня и града в Ростовской области 11 июня 2026. К вечеру Ростов сковали девятибалльные пробки. Дождь скорости машинам не добавляет.

В центр автобусы идут полупустые, а на Северный - забитые. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Стою на остановке у ЦГБ. Автобусы в сторону центра идут полупустые, а на Северный, наоборот, забитые, — делится впечатлениями читатель.

— Кажется, замысел прозрачных козырьков у ростовских остановок раскрыт: в солнцепек под ними находиться невозможно, а в дождь красиво — капли видно, — шутит другой ростовчанин.

Прозрачные крыши остановок в жару бесполезны, а в дождь открывают любопытный вид. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как обычно, цены на такси с первой каплей дождя взлетели мгновенно.

— 1600 рублей — от ЦГБ до Левенцовки, и это на дешевом тарифе, — возмущается ростовчанка. — Даже с попутчиком не намного дешевле, 1400.

— А за 1900 в Суворовский не хотели? — добавляет другая. — Пожалуй, посижу еще в офисе.

Улицы встали в девятибалльных пробках. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но сегодня пешеходы порой движутся быстрее автобуса или такси. Кто-то прячется под зонтиками, промочив только ноги. А менее предусмотрительные, кто зонт забыл дома, смирившись, бредут домой насквозь мокрые. Между ними лавируют промокшие самокатчики. И только курьеры, кажется, готовы к любым капризам погоды — едут в дождевиках, некоторые даже в резиновых сапогах.

А маленьким собакам сегодня повезло: хозяева берут их под мышку и несут под зонтом довольных и сухих.

Прогноз погоды в Ростовской области 11 и 12 июня 2026

Синоптики регионального гидрометцентра составили прогноз погоды в Ростовской области 11 и 12 июня 2026.

Курьеры к непогоде готовы всегда. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

- До конца суток 11 июня и в течение суток 12 июня местами по области , - напомнили специалисты.

В пятницу, 12 июня, синоптики обещают переменную облачность.

- В Ростове пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный задует со скоростью 6–11 м/с, при грозе порывы усилятся до 18 м/с. Ночью будет +16 — +18, днем +28 — +30.

По области местами возможен сильный дождь, ливень, град и ветер до 23 м/с. Ночью температура составит +15 — +20, местами до +10; днем +26 — +31, местами до +33.

Многие уже смирились и бредут домой насквозь промокшие. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так что зонты и резиновые сапоги лучше не прятать далеко.

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