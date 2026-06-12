Джазовый концерт, фестиваль фламинго и морской карнавал: Куда сходить в Ростове 13 и 14 июня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Выходные в Ростове-на-Дону 13 – 14 июня 2026 года обещают быть яркими: концерт Ольги Бузовой, карнавал в Азовском море, фестиваль фламинго, выставки и лекции. Мы собрали для вас полную афишу. Смотрите и выбирайте, куда сходить в Ростове на выходных 13 – 14 июня.
Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.Чехова, 60)
Выставка «Искусство объединяет», 0+
13 - 14 июня, с 10:00 до 18:00
Билеты: от 20 рублей.
Ростовский областной музей краеведения (ул. Большая Садовая, 79)
Выставка «Сокровища донских степей», 0+
13 - 14 июня с 10:00 до 18:00
Билеты: 300 - 540 рублей.
Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП
Шолохов-Центр (ул. Большая Садовая, 125/69)
Выставка «Век Тихого Дона»
13 - 14 июня, с 10:00 до 19:00
Билеты: 500 рублей.
Серфприют (Азовское море, станица Должанская)
Карнавал на воде
13 июня, 17:00
Билеты: вход свободный.
Шолохов-Центр (ул. Большая Садовая, 125/69)
- Лекция «Шолохов. Нобелевский лауреат Донской земли»
13 июня, 12:00
Билеты: 250 рублей.
- Лекция «Шолохов. Военный корреспондент»
14 июня, 12:00
Билеты: 250 рублей.
Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.Чехова, 60)
Мастер-класс по японской живописи тушью суми-э «Крабы и морская галька»
13 июня, 11:00
Билеты: 1600 рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Донская государственная публичная библиотека (ул. Пушкинская, 175А)
Лекция по фильму «Весна, лето, осень, зима … и снова весна»
14 июня, 13:00
Билеты: вход свободный.
Южный парк птиц «Малинки» (Красносулинский район, Пролетарское сельское поселение)
Фестиваль фламинго «Розовое нашествие»
13 - 14 июня
Билеты: 1500 рублей.
Embargo Villa (ул. Левобережная, 72)
Концерт Ольги Бузовой, 16+
13 июня, 21:30
Билеты: 3500 - 13000 рублей.
Esse Jazz Club (ул. Красноармейская, 166)
Квинтет Юрия Подкользина, 6+
13 июня, 18:00
Билеты: 1500 - 1800 рублей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Трио Константина Хазановича, 6+
14 июня, 19:00
Билеты: 1800 - 2000 рублей.
Клуб «Подземка» (пр. Сельмаш, 3)
Концерт «Nightwish tribute show», 18+
13 июня в 20:00
Билеты: 900 рублей
Арт-пространство «Особняк 1898» (ул. Большая Садовая, 64)
Концерт «Мировые шедевры оперы и балета: от Щелкунчика до Кармен», 6+
13 июня, 19:30
960 - 1680 рублей.
ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3)
Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»
14 июня, 19:00
Билеты: 1200 - 3500 рублей.
Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького (пл.Театральная, 1)
- Музыкальный спектакль «Принцесса на горошине», 0+
13 июня, 12:00
Билеты: 400 - 1400 рублей.
- Криминальная комедия «Плохие парни», 16+
13 июня, 18:30
Билеты: 500 - 2500 рублей.
- Спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково», 12+
14 июня, 18:30
Билеты: 500 - 1500 рублей.
Музыкальный театр (ул. Большая Садовая, 134)
- Спектакль «Лебединое озеро», 6+
13 июня, 18:00
Билеты: 1500 - 12000 рублей.
- Опера «Хованщина», 16+
14 июня, 18:00
Билеты: 300 - 3500 рублей.
ДК «Роствертол» (ул. Ленина, 105/3)
Танцевально-цирковой спектакль «Щелкунчик в цирке», 0+
14 июня, в 12:00 и в 16:00
Билеты: 500 - 1000 рублей.
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