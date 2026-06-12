Джазовый концерт, фестиваль фламинго и морской карнавал: Куда сходить в Ростове 13 и 14 июня

Выходные в Ростове-на-Дону 13–14 июня обещают быть яркими. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выходные в Ростове-на-Дону 13 – 14 июня 2026 года обещают быть яркими: концерт Ольги Бузовой, карнавал в Азовском море, фестиваль фламинго, выставки и лекции. Мы собрали для вас полную афишу. Смотрите и выбирайте, куда сходить в Ростове на выходных 13 – 14 июня.

Выставки

Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.Чехова, 60)

Выставка «Искусство объединяет», 0+

13 - 14 июня, с 10:00 до 18:00

Билеты: от 20 рублей.

Ростовский областной музей краеведения (ул. Большая Садовая, 79)

Выставка «Сокровища донских степей», 0+

13 - 14 июня с 10:00 до 18:00

Билеты: 300 - 540 рублей.

Дончан ждет фестиваль фламинго. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Шолохов-Центр (ул. Большая Садовая, 125/69)

Выставка «Век Тихого Дона»

13 - 14 июня, с 10:00 до 19:00

Билеты: 500 рублей.

Карнавал

Серфприют (Азовское море, станица Должанская)

Карнавал на воде

13 июня, 17:00

Билеты: вход свободный.

Лекции и мастер-классы

Шолохов-Центр (ул. Большая Садовая, 125/69)

- Лекция «Шолохов. Нобелевский лауреат Донской земли»

13 июня, 12:00

Билеты: 250 рублей.

- Лекция «Шолохов. Военный корреспондент»

14 июня, 12:00

Билеты: 250 рублей.

Ростовский областной музей изобразительных искусств (пр.Чехова, 60)

Мастер-класс по японской живописи тушью суми-э «Крабы и морская галька»

13 июня, 11:00

Билеты: 1600 рублей.

А еще можно сходить на выставку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Донская государственная публичная библиотека (ул. Пушкинская, 175А)

Лекция по фильму «Весна, лето, осень, зима … и снова весна»

14 июня, 13:00

Билеты: вход свободный.

Фестиваль

Южный парк птиц «Малинки» (Красносулинский район, Пролетарское сельское поселение)

Фестиваль фламинго «Розовое нашествие»

13 - 14 июня

Билеты: 1500 рублей.

Концерты

Embargo Villa (ул. Левобережная, 72)

Концерт Ольги Бузовой, 16+

13 июня, 21:30

Билеты: 3500 - 13000 рублей.

Esse Jazz Club (ул. Красноармейская, 166)

Квинтет Юрия Подкользина, 6+

13 июня, 18:00

Билеты: 1500 - 1800 рублей.

В Ростов с концертом приедет Ольга Бузова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Трио Константина Хазановича, 6+

14 июня, 19:00

Билеты: 1800 - 2000 рублей.

Клуб «Подземка» (пр. Сельмаш, 3)

Концерт «Nightwish tribute show», 18+

13 июня в 20:00

Билеты: 900 рублей

Арт-пространство «Особняк 1898» (ул. Большая Садовая, 64)

Концерт «Мировые шедевры оперы и балета: от Щелкунчика до Кармен», 6+

13 июня, 19:30

960 - 1680 рублей.

ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3)

Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»

14 июня, 19:00

Билеты: 1200 - 3500 рублей.

Спектакли

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького (пл.Театральная, 1)

- Музыкальный спектакль «Принцесса на горошине», 0+

13 июня, 12:00

Билеты: 400 - 1400 рублей.

- Криминальная комедия «Плохие парни», 16+

13 июня, 18:30

Билеты: 500 - 2500 рублей.

- Спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково», 12+

14 июня, 18:30

Билеты: 500 - 1500 рублей.

Музыкальный театр (ул. Большая Садовая, 134)

- Спектакль «Лебединое озеро», 6+

13 июня, 18:00

Билеты: 1500 - 12000 рублей.

- Опера «Хованщина», 16+

14 июня, 18:00

Билеты: 300 - 3500 рублей.

ДК «Роствертол» (ул. Ленина, 105/3)

Танцевально-цирковой спектакль «Щелкунчик в цирке», 0+

14 июня, в 12:00 и в 16:00

Билеты: 500 - 1000 рублей.

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