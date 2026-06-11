Совершал преступления в двух регионах: В Ростовской области осудили преступника, который три года насиловал двух девочек

Пострадавшим не было и 14 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области мужчину осудили за неоднократные изнасилования двух девочек. Приговор вынесли в Ростовском областном суде 9 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Преступления происходили с сентября 2022 года по февраль 2025 в Ростовской и Курской областях. Обвиняемый неоднократно насиловал двух девочек, которым не было и 14 лет. Установлено, что он пользовался беспомощным состоянием одной из пострадавших.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

— За совершение указанного преступления суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении пресс-службы.

Осужденного на десять лет лишили права заниматься деятельностью, которая как-то может быть связана с несовершеннолетними.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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