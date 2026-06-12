В Ростове невеста зарезала жениха-дальнобойщика за несколько дней до свадьбы

Жених решил взять любимую с собой в рейс. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта история произошла в 2010 году. Совместная поездка невесты и жениха-дальнобойщика обернулась кровавой драмой. 27-летняя жительница Краснодарского края накануне свадьбы убила своего 46-летнего возлюбленного и отправилась за решетку.

Вез невесту в рейс, готовился свадьбе

Пара готовилась к торжеству. 46-летний дальнобойщик и 27-летняя невеста из соседнего региона строили планы, выбирали дату, приглашали гостей. Разлука для них была тяжела, поэтому жених решил взять любимую с собой в рейс. Маршрут пролегал через Тихорецк, Волгоград и Ростов. В фуре, груженой газировкой, они отправились в дорогу — вдвоем, под музыку, вперед к новой жизни.

В донской столице пара остановилась на ночевку прямо в машине. Стоянка находилась в промышленной зоне на улице Доватора. Рядом с ними ночевали и другие дальнобойщики — те самые, кто утром обнаружит тело.

Маршрут пролегал через Тихорецк, Волгоград и Ростов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью между влюбленными вспыхнула ссора. Что именно произошло, теперь уже никто не расскажет. Девушка отказывается говорить следователям, а жених мертв. Известно одно: в какой-то момент она схватила кухонный нож, который лежал в салоне и нанесла три удара.

Мужчина скончался на месте.

Видели девушку, а потом — тело

Наутро другие дальнобойщики, которые ночевали на той же стоянке, заметили неладное. Они подошли к машине, заглянули внутрь и увидели мертвого водителя. Тут же вызвали полицию.

— Мужчина был убит ножом. Рядом никого не было, — рассказывали очевидцы. — Но ведь ночью он был не один. С ним была девушка. Куда-то пропала.

Оперативники начали поиски и быстро вышли на след. Беглянка скрылась в родительском доме — там, где совсем недавно вместе с убитым женихом планировала свадебное застолье.

В донской столице пара остановилась на ночевку прямо в машине. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подозреваемую задержали. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ей грозило до 15 лет лишения свободы. Однако сама несостоявшаяся невеста не раскаивалась, категорически отказываясь идти на контакт.

Нашли тело в кабине

Другой случай с дальнобойщиком произошел в 2022 году под Ростовом. 23 февраля на стоянке грузовиков в поселке Красный Колос в Аксайском районе день начинался обычно. Дальнобойщики готовили к выезду машины, кто-то завтракал, кто-то собирался в рейс. Но одна из фур стояла словно брошенная.

Тело 32-летнего водителя обнаружили в его же кабине. Рядом — следы борьбы, разбросанные вещи и страшная находка: множественные колото-резаные раны. Судмедэксперты насчитали их ровно десять.

— По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело, — сообщили в донском следкоме.

Сомнений в том, что это убийство, не было ни у кого.

Наутро другие дальнобойщики, которые ночевали на той же стоянке, заметили неладное. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Дамочка» с прошлым

По подозрению в преступлении задержали 41-летнюю жительницу Новгорода. Как выяснили оперативники, женщина ехала с погибшим в качестве пассажирки. В ту ночь они вместе ночевали в кабине грузовика.

Сама подозреваемая молчала о причинах ссоры. Но очевидно было одно: оба были сильно пьяны. И в какой-то момент конфликт перешел все границы.

—От полученных ран мужчина скончался на месте, даже не успев позвать на помощь.

Задержанная, как выяснилось, ранее уже была осуждена за незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы она вышла всего за три месяца до этого страшного вечера.

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