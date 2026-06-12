Начальник полиции два часа сторожил шубу: Ростовчанка мечтала быть как героиня сериала о следствии и теперь защищает людей

Ксения Чередниченко уверена, что следователь — не просто служба, а образ мыслей и образ жизни. Фото: СУ СК по Ростовской области

Конкурс «Честь, долг, красота», организованный редакцией «КП — Ростов-на-Дону» и Следственным управлением СК по Ростовской области, в самом разгаре. Десять сотрудниц донского следкома борются за победу. Уважаемые читатели, сегодня мы хотим познакомить вас с Ксенией Чередниченко. Это заместитель руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Ростова-на-Дону.

Мечтала быть как Мария Швецова

Следователем Ксения твердо решила стать еще в пятилетнем возрасте. Она смотрела сериалы и фильмы про сотрудников правоохранительных органов. Хотела быть такой, как знаменитый персонаж Марии Швецовой из «Тайн следствия». Мечтала находиться в центре борьбы с преступностью, сделать мир лучше.

При этом в семье никто не связан с правоохранительными органами. Отец — военный летчик, мама — банковский служащий.

— Примером для меня стал прадед — участник Великой Отечественной войны. Обычный крестьянин, отец девятерых детей, он не держал в руках оружия до страшного дня. Но не побоялся смерти и лишений, вступил в ряды советской армии и с оружием защищал Родину, — делится семейной историей Ксения.

В конкурсе участвуют десять представительниц ведомства. Фото: СУ СК по Ростовской области

В 2018-м ростовчанка окончила Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция». Уже тогда оказывала практическую помощь следователю на добровольных началах. А на следующий год начала работать в следкоме.

Ее назначили следователем в отдел по Ленинскому району Ростова. Три года, с 2021 по 2024, Ксения была старшим следователем отдела в Железнодорожном районе, а после стала заместителем руководителя.

«Горжусь, что работаю с профессионалами»

За семь лет в профессии накопилось много поводов для гордости. Осужденные на долгие сроки преступники, благодарные за помощь потерпевшие, люди, чьи права удалось восстановить.

— Однако больше всего я горжусь тем, что работаю с профессионалами. Для этих людей в широком смысле слова следователь — не просто служба, а образ мыслей и образ жизни.

Она воспитала не одного достойного сотрудника. Ее подопечные сейчас трудятся в разных районах области и достойно выполняют свой долг. Заместитель руководителя признается: ей не стыдно перед той пятилетней девочкой, которая мечтала стать следователем и ею стала.

— Подчиненные знают: двери моего кабинета всегда открыты, им никогда не откажут в помощи и поддержке. И спустя столько лет в профессии я все еще искренне сопереживаю людскому горю и потерям, — говорит участница конкурса.

Заместитель руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Ростова-на-Дону Ксения Чередниченко. Фото: СУ СК по Ростовской области

Курьез на первом дежурстве

Самый запоминающийся случай произошел в первый же день работы. Ксения трудилась всего час, когда утром поступило сообщение о пожаре в квартире, после тушения которого нашли тело погибшего.

— Я, 21-летняя девушка, в феврале поехала на происшествие. Оделась «соответствующе»: платье, колготки, высокие каблуки и… шуба. Кто бывал на пожаре, тот поймет: гарь не выветривается с одежды месяцами, а шубу портить не хотелось, — вспоминает она.

Когда приехала, у входа в квартиру стоял мужчина в штатском. Ксения решила снять шубу и отдать ее подержать незнакомцу. Подумала, что перед ней оперативный сотрудник. Мужчина не возражал, а она пошла осматривать место. Вернулась через два часа — незнакомец все так же ждал с шубой в руках. Девушка поблагодарила его и уехала.

— На следующее утро руководитель со смехом спросил: «Ну что, познакомилась с новым начальником отдела полиции?» Я сначала даже не поняла. Оказалось, именно начальника полиции я накануне заставила два часа на улице сторожить свою шубу. Тогда мне стало очень стыдно… Но сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой, — признается Ксения.

Как голосовать за участниц

Участвовать в выборе победительницы очень просто. Раз в день вы можете отдать голос за одну участницу конкурса «Честь, долг, красота» или за нескольких. Голосование продлится до 14 июня включительно. А уже 15 июня на сайте «КП — Ростов-на-Дону» появятся окончательные результаты.

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