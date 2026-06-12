Привязали к арматуре и бросили под дождем: В Ростовской области волонтеры спасают французского бульдога, «забытого» хозяевами на улице

Фото: из архива героя публикации.
Сколько в интернете историй о брошенных собаках – не сосчитать. Но все же реже оказываются на улице породистые псы, за которыми хозяева могут даже поехать в питомник за десятки километров. Одна такая ушастая находка изумила волонтеров: в 30 мая в селе Чалтырь местные жители обнаружили мокнущего под дождем и никому не нужного французского бульдога.
Видео: из архива героя публикации
Это был дождливый день. Прохожие удивлялись, как хозяева беспечно привязали породистого пса на открытой местности и оставили без присмотра, не боясь, что животное украдут. Но спустя долгое время, когда уже пошел дождь, а собака никуда от непогоды не могла спрятаться и лежала, понурив голову, стало ясно, за ней уже никто не придет. Местная жительница Татьяна решилась подойти.
Фото: из архива героя публикации.
— Можно я тебя отвяжу? Не укусишь? — спросила она у бедолаги.
Когда пес проявил дружелюбие, она отсоединила металлическую цепь от штыря и продолжила, глядя на освобожденное животное:
— Ну что, пойдем?
Женщина отвела найденыша к себе домой, отогрела, накормила и нашла номер зооволонтеров. Новость дошла до Александры из Батайска, которая уже много лет не может спокойно пройти мимо бед хвостатых – всегда помогает.
— Я позвонила своей подруге Виолетте, которая спасает в нашем городе французских бульдогов, — говорит активистка. — И мы поехали за собакой.
Фото: из архива героя публикации.
Спасительница, заметившая первой пса, предложила назвать его Джеки Чаном – за веселый нрав. Но в итоге мальчишку сейчас называют Руби. Животное сразу отвезли на осмотр к ветеринару. Тот оценил возраст пациента – примерно пять лет.
— В клинике у Руби нашли небольшие проблемы со здоровьем, но ничего страшного и непоправимого. Сейчас он проходит лечение, — рассказывает Александра.
Несмотря на пережитое предательство, пес остается ласковым и веселым.
Видео: из архива героя публикации
— Он мегаобаятельный и забавный французик, — с улыбкой говорит она, когда Руби смешно похрюкивает – так уж собаки этой породы порой дышат.
Больше всего волонтера поражает другое: собака прожила с хозяином около пяти лет — и вдруг стала не нужна.
— Получается, жил около пяти лет, а в моменте стал не нужным, — с горечью говорит активистка. — Мне никогда не понять и не принять тех людей, которые так могут поступить с собакой. Для меня собака — это полноценный член семьи.
Видео: предоставлено героем публикации
История Джеки Чана — не единичный случай. Так, в апреле в Батайске кто-то привязал к газовой трубе и бросил стаффорда.
— Ночью к забору частного дома подъехала белая машина — то ли «пятерка», то ли «семерка» без переднего бампера, включилась аварийка. Из авто вышли двое, огляделись, привязали пса к трубе и уехали. Утром местные жители посмотрели записи с камер и возмутились.
Волонтер Александра не удивилась — она просто поехала спасать.
—Я сразу поняла: для такой породы это смерть. Ее либо люди от страха застрелят, либо другие собаки загрызут — ведь она привязана и не может за себя заступиться.
Через час Александра была на месте. Пса она с первого взгляда назвала Петей. Ему около пяти лет.
— Я подошла, поговорила, протянула еду на руке. Он начал есть, и тогда я его погладила и спросила разрешения отвязать. Уверена, он был не против. Пошел за мной, послушно сел в машину и поехал в клинику.
Волонтер ожидала увидеть агрессивного пса, с которым не справились хозяева. Но ошиблась.
— Когда отвязала, он отошел и стал справлять нужду — видно, что терпел всю ночь, воспитанный пес. В клинике ветеринар и в глаза ему заглядывал, и в уши — он все стерпел, ни капли агрессии. На кошек и собак не реагировал — обычный адекватный пес. Разве что может потянуть поводок, но это корректируется.
У стаффорда нашли хронический отит и гной на глазах. Болезни требуют лечения, но не смертельны и не требуют баснословных денег.
Александра, забирая собаку, позвонила в полицию, чтобы её не обвинили в краже. В ГУ МВД по Ростовской области уже отреагировали:
— На место выехали сотрудники полиции, проводится проверка. Устанавливается личность владельца животного и все обстоятельства происшедшего.
Фото: из архива героя публикации.
Спасать обеих собак помогали также волонтеры объединения «Бульдоги юга», и они проведут встречу для всех, кто любит собак, в Ростове.
— В воскресенье, 14 июня, в пространстве «Инсайд» на Кировском проспекте, мы проведем «Бьюти-день для собак». Представители «Бульдогов юга» расскажут, почему породистые собаки оказываются на улице, и как им помочь в беде. Кинолог и зоопсихолог объяснит, как жить в доме или квартире с собакой так, чтобы все были счастливы – и домашние, и соседи. А еще покажем, как ухаживать за хвостатыми, — пригласила Александра.
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