«Это не только право, но и психология»: Следователь из Ростова решила служить по примеру дедушки

Юлия Иванова последовала примеру дедушки и выбрала службу в правоохранительных органах. Фото: СУ СК по Ростовской области

Конкурс «Честь, долг, красота» выходит на финишную прямую. Напомним читателям: «КП — Ростов-на-Дону» проводит его совместно со Следственным управлением СК по Ростовской области. За победу борются десять сотрудниц донского следкома. Сегодня представляем вам десятую участницу, Юлию Иванову. Она служит старшим следователем в следственном отделе по Октябрьскому району Ростова-на-Дону.

Детство в эпоху перемен

Юлия считает, что ее взгляд на профессию сформировался очень рано — еще 20 лет назад.

— Тогда страна переживала непростой период. Двухтысячные стали временем перемен и нестабильности после тяжелых девяностых. Изменения затронули политику, экономику и общественную жизнь. Вместе с обществом менялось и сознание людей, хотя главные механизмы восприятия оставались прежними. Но уже тогда понимала, что сильнее всего на человека влияют его близкие — семья, друзья, коллеги.

В конкурсе участвуют десять представительниц ведомства. Фото: СУ СК по Ростовской области

Особое влияние на выбор профессионального пути оказал дедушка Юлии. Он посвятил жизнь службе в прокуратуре.

— Его жизненный опыт, преданность профессии, чувство справедливости и ответственность за принятые решения стали для меня примером, — говорит следователь. — С ранних лет, глядя на его отношение к работе и людям, я поняла, насколько значима юридическая профессия и какова ее роль в обществе.

Совокупность знаний, личных убеждений, профессиональных интересов и семейного примера привели Юлию к осознанному и окончательному решению — посвятить себя службе следователем Следственного комитета России.

— Я стремлюсь добросовестно выполнять свои обязанности и вносить вклад в обеспечение законности и справедливости.

Университет и первые шаги

Юлия получила образование в Ростовском филиале Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева.

— Там я не только освоила глубокие теоретические знания в области права, но и приобрела практические навыки, необходимые для дальнейшей работы.

В своей профессиональной деятельности Юлия каждый день сталкивается с разными жизненными ситуациями. Все они проявляются во всем своем многообразии и сложности.

Старший следователь в следственном отделе по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Юлия Иванова. Фото: СУ СК по Ростовской области

— Каждое уголовное дело требует индивидуального подхода, внимательного анализа и взвешенных решений, — рассказывает она. — В зависимости от обстоятельств я выбираю тактику расследования, планирую комплекс действий для установления истины, собираю и систематизирую доказательства.

Особое внимание старший лейтенант уделяет изучению причин, которые толкнули человека к преступлению. Это помогает глубже понять мотив и обстоятельства произошедшего.

Не только юрист, но и психолог

Работа следователя требует высокой ответственности, принципиальности и объективности, уверена ростовчанка.

— Важно уметь давать юридическую оценку поступкам человека в сложных, порой критических ситуациях. А еще — помочь ему осознать тяжесть содеянного и его последствия. Это не только правовая, но и социальная, и психологическая работа, — поясняет Юлия. — Она требует внимания к деталям и умения взаимодействовать с людьми.

Как проголосовать за участниц

Запомнить правила голосования за участниц конкурса «Честь, долг, красота» легко. Вы имеете возможность голосовать каждые сутки за одну или сразу нескольких девушек. Последний день приема голосов — 14 июня. Финальные итоги будут размещены на сайте «КП — Ростов-на-Дону» 15 июня.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Честь, долг, красота»: Выбираем самую очаровательную сотрудницу ростовского следкома