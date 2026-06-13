«Это было словно во сне»: Как мужчину убили на глазах у друга из-за ста рублей

Соседи и приятели в тот день встретились и разговорились Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ростовской области Евгений винил себя в смерти соседа и приятеля. Незнакомец убил друга мужчины прямо у него на глазах.

- Это было, словно во сне, а я ничего не мог сделать, - говорил Евгений позже полицейским.

Дерзкий незнакомец

Как позже рассказывал Евгений, тем утром давние соседи и приятели вышли поболтать на улицу. Делились новостями, обсуждали житейские дела.

- В общем, что называется, зацепились языками, - вспоминал потом Евгений.

По словам источника, в этот момент к друзьям подошел незнакомец. Он внезапно вмешался в беседу и предложил купить у него бутылку спиртного.

Михаил с Евгением ответили согласием.

— Даем сто рублей, — пошутил Михаил.

Незнакомца словно подменили. Он нецензурно выражался, оскорблял их и кричал, что сто рублей — это слишком мало.

Конфликт произошел прямо посреди улицы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Все произошло слишком быстро»

В какой-то момент агрессор набросился на Михаила с кулаками. Один раз он ударил пострадавшего по голове - тот потерял равновесие, упал и ударился головой о бордюрный камень.

Как позже расскажет потерпевший в полиции, все произошло слишком быстро. Когда Евгений попытался помочь, его друг уже лежал на земле без сознания. Тем временем незнакомец переключился на второго друга и избил его так, что тот упал рядом с приятелем.

— В тот момент мне стало по-настоящему страшно за свою жизнь, — вспоминал Евгений. — Мужчина начал угрожать мне расправой, выхватил из рук пакет и с размаху ударил им по лицу.

Михаила забрали на "скорой" в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В итоге второму пострадавшему пришлось откупиться: он отдал налетчику все свои наличные — чуть больше полутора тысяч рублей.

Когда нападавший скрылся, Евгений вызвал скорую помощь и полицию.

Михаила, который к тому моменту так и не пришел в сознание, доставили в больницу. Спустя несколько дней мужчина скончался в медучреждении.

Преступника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его признали виновным и приговорили к трем годам0колонии строгого режима.