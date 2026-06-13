«Я просто расплакалась»: Ростовские школьники поделились эмоциями о результатах первых испытаний ЕГЭ

Выпускники ростовских школ узнали первые результаты ЕГЭ по истории и литературе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ожидание результатов экзаменов может быть даже волнительнее, чем сами испытания. Долгие месяцы подготовки, сотни исписанных черновиков и бессонные ночи не всегда гарантируют успех. На днях ростовские выпускники узнали свои баллы по литературе и истории. Ребята встретили эти новости по-разному. Кто-то ликовал, а кто-то обновлял страницу с результатом, надеясь, что низкие баллы - это ошибка.

Месяц на подготовку

17-летняя Алина начала готовиться к истории в последний момент. Времени оставалось катастрофически мало — четыре недели. На золотую медаль девушка не шла, поэтому еще в феврале подала заявление сразу на несколько предметов про запас.

Ближе к маю школьница поняла, что хочет поступить на другой факультет, а для этого ей нужно сдать историю. Пришлось экстренно изучать материал и готовиться к тестам. Алина мечтала лишь об одном — набрать минимальный проходной балл.

Но на экране высветились заветные 42 балла. Фото: Ольга ЮШКОВА.

- Я запрыгнула в последний вагон, — признается школьница. — Учила даты и карты целыми сутками. Смотрела исторические фильмы. Спала по три часа и могла расплакаться просто от того, что путала князей Древней Руси. Думала, что точно не сдам, ведь объем информации был огромным.

Девушка до дрожи в коленках боялась увидеть статус о несдаче. Когда пришли результаты, у нее тряслись руки. Но на экране высветились заветные 42 балла - этого хватает, чтобы преодолеть порог. Алина признается, что теперь абсолютно счастлива и готова спокойно подавать документы.

Слезы счастья и коробка шоколада

А вот ростовчанка Даша готовилась к литературе долго и усердно. Девушка мечтает поступить на филологию - ради этого отказалась от прогулок с друзьями по выходным. Школьница читала русскую классику два года, писала десятки сочинений и занималась с репетитором. Она наизусть заучивала цитаты из Толстого и Достоевского.

Даша рассчитывала минимум на 80 баллов, но очень боялась, что на экзамене попадется сложная тема.

У другой ростовчанки, Даши, путь к баллам был долгим и трудным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Когда пришло уведомление, я закрыла глаза, — вспоминает выпускница. — Нажала на кнопку, открываю, а там 89 баллов!

От нахлынувших эмоций Даша не могла произнести ни слова. Она быстро оделась, вышла из дома, пошла в ближайший супермаркет и купила себе самую большую коробку шоколада - целых 24 штуки.

- Я просто расплакалась. Ела этот шоколад прямо на улице. Тяжелый груз упал с плеч. Теперь можно смело нести аттестат в вуз мечты.

От нахлынувших эмоций Даша не могла произнести ни слова. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Был уверен, что написал все правильно

Но далеко не все истории заканчиваются радостно. Максим готовился к истории почти два года, чтобы поступить в престижный столичный вуз. Родители оплачивали ему дорогого репетитора.

Школьник тратил все свободное время на разбор сложных заданий. На пробных экзаменах Максим стабильно набирал высокие баллы, поэтому ждал на реальном экзамене не меньше 85.

- Я вышел из аудитории с полной уверенностью, что все написал правильно, — делится парень. — Задания показались мне знакомыми, я легко расписал вторую часть.

Реальный результат неприятно удивил - 56 баллов. Сначала он несколько раз обновлял страницу, надеясь, что это сбой системы. Но ничего не изменилось.

Этих баллов не хватит для поступления на бюджетное место. Парень признается, что находится в полной растерянности. Он планирует подавать апелляцию и бороться за каждый ответ, хотя шансов поднять оценку сразу на три десятка баллов почти нет.

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