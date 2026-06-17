Была в сознании и держалась изо всех сил: Ветка насквозь проткнула шею девочке в Ростове

Девочку привезли на скорой в больницу. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове врачи спасли девочку, которая упала и напоролась на ветку дерева. Длинный прут проткнул шею ребенка насквозь.

Упала с гаражей

Школьница получила травму, когда упала с гаража. На «скорой помощи» ее доставили в Областную детскую клиническую больницу: девочка была в сознании, дышала сама и держалась изо всех сил.

Ветка, которая застряла в шее ребенка была 14 сантиметров в длину. Выражаясь языком медиков, ребенок получил колото-рваную сквозную рану

Врачи сразу поняли, что требуется экстренная операция. У девочки быстро взяли необходимые анализы и выполнили спиральную компьютерную томографию. Увидев результат, хирурги вздохнули от облегчения: ветка прошла в нескольких миллиметрах от крупных сосудов и нервов шеи, но сами они задеты не были. Каким-то чудом удалось избежать повреждений щитовидной железы, трахеи и пищевода.

- Ранение любого из этих органов могло привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода, - пояснили в больнице.

Доктора составили план операции и проведения анестезиологического пособия, после чего юную пациентку повезли в операционную. Хирургическое вмешательство выполняли Антон Штарев и Алексей Романеев, анестезиолог – Вячеслав Васильев. Все доктора опытные, не раз сталкивались с экстремальными ситуациями.

Ветка проткнула шею ребенка насквозь. Фото: РОДКБ

Второй день рождения!

- Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, удалили инородное тело. Ветку удалось извлечь без повреждения интимно предлежащих внутренних органов. В ходе операции было выявлено незначительное ранение поднижнечелюстной слюнной железы, которая была ушита, - рассказал Антон Штарев.

Поскольку операция была выполнена в ранние сроки, мягкие ткани не были воспалены и последующее заживление прошло без осложнений.

По словам врачей, расположение инородного тела было критичным: филигранно удалить его, не задев предлежащие органы - задача не из простых. Однако все закончилось хорошо.

- Ветка, если можно так сказать, щадяще пронзила шею, не поранив жизненно важные органы; ребенка быстро доставили в нашу клинику, быстро прооперировали, доктора ювелирно выполнили операцию. Поистине – второй день рождения!

Впереди у девочки - реабилитация: физиолечение, консервативная терапия, минимизирующая развитие рубца.

Ребенка спасли ростовские врачи. Фото: РОДКБ

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