«Не успевал завять один букет — дарил новый»: Боец с первого взгляда влюбился в женщину, которая выхаживала раненых в госпитале

Александр влюбился в Ольгу с первого взгляда. Фото: из архива героя публикации.

Ольга и Александр познакомились в ростовском госпитале: она трудилась волонтером, он восстанавливался после ранения. Никто из них и подумать не мог, что дружеское общение приведет к большой любви, парным татуировкам, совместным шевронам и... обручальным кольцам.

Влюбленные поженились и сделали парные татуировки. Фото: из архива героя публикации..

Не видел, не слышал, не двигался

В 2023 году Ольга присоединилась к группе доноров, которые сдавали кровь для бойцов СВО. Однажды женщина прочитала в общем чате, что в одно из отделений госпиталя требуются волонтеры для ухода за ранеными. Вместе с подругой они позвонили по указанному номеру и записались на дежурство.

Ольга никогда не забудет первого бойца, за которым ухаживала. Это был крупный мужчина по имени Денис. Он получил тяжелые ранения: ничего не видел, плохо слышал и был практически обездвижен — мог пошевелить лишь одной рукой...

- Кто не боится вида крови? - спросила медсестра у волонтеров-новичков.

- Оля у нас самая смелая, она и в мед когда-то поступать хотела, - «сдала» ростовчанку подруга.

В итоге ей доверили держать ногу бойца, пока медсестры делали перевязку — раны были глубокие, воспаленные. Женщина смотрела в невидящие глаза воина и сердце сжималось от жалости.

Александр служит наводчиком оружия. Фото: из архива героя публикации.

Влюбился с первого взгляда

Спустя два дня бойца эвакуировали в другое медучреждение, а Ольга стала приходить в госпиталь регулярно: кормила, поила и обмывала раненых, меняла судна, перестилала постель, помогала одеться... Как и другие волонтеры, она совмещала дежурства с работой и семейными обязанностями. Ольга трудилась администратором в оздоровительном центре, воспитывала вместе с мужем сына и дочь.

- У нас был чат, в котором раненые писали о своих нуждах. Но многим бойцам так не хватало общения, что пришлось создать для этого отдельную группу. Там мы впервые и познакомились с Александром: он постоянно шутил, несмотря на то, что лежал в отделении хирургии. Из-за ранения ему ампутировали палец на ноге, - вспоминает ростовчанка.

Впервые они встретились возле станции переливания: Ольга приехала сдать кровь, а боец - в поликлинику при госпитале. Ростовчанку удивило, что общительный в чате боец вел себя робко: каждое слово из него приходилось буквально «вытягивать». Только позже Александр признался, что влюбился в нее с первого взгляда. Но... Ольга была замужем и могла предложить только помощь и дружбу.

Боец был несколько раз ранен, но возвращался в строй. Фото: из архива героя публикации.

Нашли без признаков жизни

Александр вернулся в зону спецоперации, служил наводчиком орудия. Иногда писал Ольге: для волонтеров было в порядке вещей поддерживать связь с бывшими пациентами госпиталя.

В январе 2024 года в семье ростовчанки случилось несчастье — умер от инфаркта муж.

- Мы с сыном нашли его без признаков жизни в ванной, пытались откачать, вызвали скорую... Но было уже поздно.

Сыну Ольги тогда было 19 лет, дочке — 10.

Александр как мог поддерживал вдову, писал ей: «Держись! Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Как бы ни было трудно, я всегда рядом».

Когда бойцу дали отпуск, он приехал в Ростов и навестил Ольгу на работе. Проводил до дома, предложил любую помощь, какая понадобится. Пока мужчина был на «гражданке», они часто общались. Александр рассказал, что родился в Запорожье и примкнул к ополчению еще в 2014 году. Позже переехал в Ростов, трудился на продуктовом складе — продавцом и грузчиком. В 2023 году подписал контракт с минобороны.

Спустя две недели Александр снова отправился на передовую, но постоянно давал о себе знать... Он присылал Ольге с курьером цветы: розы, ромашки, орхидеи, хризантемы, пионы...

- Их было так много, что не успевал завянуть один букет, как я получала новый.

Как только появлялась возможность, боец заказывал для ростовчанки доставку ее любимых блюд и буквально засыпал ее подарками.

Не успевал завянуть один букет, как боец присылал другой. Фото: из архива героя публикации.

Помчалась в госпиталь из больницы

Ольга и Александр переписывались и созванивались при любой возможности, женщина даже навещала его в ЛНР.

- Мне казалось, что мы с Сашей знакомы много лет. У нас сходятся мысли и чувства, мы понимаем друг друга с полувзгляда и оба любим животных. У меня дома три кошки и собака, а у него в подразделении - целый приют. Они с товарищами подкармливают брошенных кошек, собак и даже возят их с собой по пунктам дислокации.

Летом Александр приехал в отпуск и сделал Ольге предложение руки и сердца. Она отшучивалась и отвечала дежурной фразой: «штамп в паспорте – не главное». А потом спохватилась: вдруг с дорогим сердцу человеком что-то случится, а командир ей не сообщит. Да и в госпиталь к нему ее вряд ли пустят. Ведь она – никто.

18 августа 2025 года влюбленные расписались. После ЗАГСа скромно посидели в кафе, а вскоре Александр отправился в зону СВО.

В сентябре у Ольги возникли проблемы со здоровьем, ей выполнили гинекологическую операцию. Александр переживал за жену и жалел, что не может быть рядом: в эти дни он должен был отправиться на боевое задание. Обещал выйти на связь, как только вернется.

- Я звонила, писала, но он не отвечал. А позже раздался звонок с незнакомого номера, и я сразу почувствовала: это Саша.

- Зай, я – триста, - сказал боец в трубку.

- Сильно?

- Ну так...

- Главное, что жив!

Оказалось, что в Александра и его товарищей влетел дрон... Раненых эвакуировали сначала в Горловку, а потом в Луганск. Впереди были выходные, и Ольга стала уговаривать врача выписать ее раньше срока. Он согласился при условии, что женщина будет беречь себя и сидеть дома. Куда там! В воскресенье в 5 утра Ольга выпила обезболивающее, собрала мужу сумку и отправилась в госпиталь...

Супруги даже заказали общий шеврон. Фото: из архива героя публикации.

Волна и скала

Местные врачи оказали бойцу первую помощь. Когда его перевели на дообследование в Ростов - выяснилось, что осколок повредил артерию в руке. Это грозило нарушением кровообращения и ампутацией. Бойца прооперировали и отправили на реабилитацию в Санкт-Петербург. 28 декабря он вернулся в Ростов — и это стало лучшим подарком на Новый год.

Супруги сделали на руках парные татуировки: у Ольги — волна, у Александра — скала.

- Смысл такой: какие бы волнения ни случались в моей жизни, я всегда могу опереться на мужа.

Ольга даже заказала им совместные шевроны с изображением волка и волчицы: дело в том, что Александр выбрал этого зверя в качестве позывного. Он и впрямь сражается как волк - награжден двумя медалями «За отвагу».

В будущем ростовчане хотят купить большой дом, в котором хватит места их детям от первого брака и — если бог даст — их общим ребятишкам. А еще - посадить сад, в котором Александр будет выращивать для любимой самые разные цветы.

Супруги мечтают о мирной жизни. Фото: из архива героя публикации.

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