Погиб в первый день спецоперации: Мать из Ростовской области, потеряв старшего сына-участника СВО, стала помогать другим бойцам

Потеряв старшего сына на СВО, Татьяна Вылуск в память о нем посвятила себя помощи бойцам и их родным. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«КП - Ростов-на-Дону» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Ростовской области запустили конкурс «На линии добра». В нем участвуют 14 социальных координаторов, которые посвятили себя работе с ветеранами СВО и семьями бойцов. И сегодня мы представляем первую участницу - Татьяну Вылуск.

24 февраля 2022 года семья Вылуск пережила страшную потерю. В первый день специальной военной операции под минометным огнем погиб старший сын, гвардии младший сержант Михаил Вылуск. Ему было 28 лет.

Его мама, Татьяна Михайловна, могла замкнуться в себе из-за горя. Но вместо этого пришла в филиал фонда «Защитники Отечества» и стала социальным координатором. Сегодня она помогает десяткам семей, которые пережили то же, что и она. В память о сыне и ради живых.

Учитель, соцработник, многодетная мама

Татьяна Вылуск родилась в Каменске-Шахтинском. Еще в 1994 году, окончив педколледж, стала учителем начальных классов. Но вскоре поняла: ее призвание – помогать тем, кто оказался в беде. Работала в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, прошла путь от специалиста до директора. Затем заведовала отделением в Каменском педагогическом колледже.

Все эти годы Татьяна постоянно училась: социальной работе, менеджменту в образовании, коррекционной педагогике, получила также диплом социального педагога.

Татьяна Вылуск постоянно на связи с подопечными. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Семья у Татьяны Михайловны была военная. Муж Алексей Николаевич – майор полиции, прошел Чеченскую кампанию. К сожалению, после продолжительной болезни его не стало в 2014 году. Двое сыновей пошли по стопам отца. Михаил служил в инженерной бригаде, Андрей – лейтенант полиции, работает в местном отделе МВД. Дочь Диана учится на педагога – как когда-то мама.

«Я не могла остаться в стороне»

Когда началась СВО, Татьяна Вылуск уже знала, что такое терять близких, и решила во что бы то ни стало помогать другим. В июне 2023 года, в день открытия ростовского филиала фонда «Защитники Отечества», она уже стояла в строю социальных координаторов. Вспоминает, как, получив приглашение, не колебалась ни минуты.

– Я не могла остаться в стороне. Для меня работа в фонде – это дань памяти моему горячо любимому сыну. И продолжение его дела здесь, в тылу: помогать таким же ребятам, как он, и семьям, которые потеряли своих родных. Тем более, у меня за плечами более 25 лет работы с людьми в трудной ситуации: это стало фундаментом для новой профессии. А основа нашей работы – неравнодушие к каждому, кто пришел за помощью. Здесь нет мелочей.

Татьяна помогает устроить экскурсии и путешествия для подопечных. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«Они доверяют мне свою боль»

У Татьяны Вылуск на сопровождении десятки ветеранов и семей погибших. Каждый случай – отдельная история.

Она помогла четырем бойцам оформить инвалидность. Для двоих организовала транспорт и лично сопровождала их в областные больницы Ростова. Решает вопросы трудоустройства, оздоровления, досуга участников СВО.

– С каждым подопечным я всегда на связи, – рассказывает координатор. – Проговариваем каждый шаг. Мои ветераны и члены семей погибших активно участвуют в общественной жизни, знакомятся друг с другом.

Отдельная тема – семьи пропавших без вести.

– Люди застыли между надеждой и неверием, – вздыхает Татьяна Михайловна. – Здесь важно не переступить грань: с одной стороны – не обнадеживать понапрасну, с другой – не лишать последней опоры. Они ведь доверяют мне свою боль. Иногда работа идет круглосуточно. Матери рассказывают мне о своих снах, советуются по житейским вопросам.

Татьяна устраивает встречи для ветеранов и их семей. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

«Спасибо, что вы есть»

Но есть и светлые моменты. Особенно дороги Татьяне Вылуск весточки от ребят, которые сейчас находятся «за ленточкой».

– Они знают, что я о них беспокоюсь как о родных, – говорит она. – Регулярно присылают сообщения: «Жив-здоров». Даже когда я в отпуске, заезжают в гости.

Главная награда для нее – не грамоты, а слова благодарности от тех, кому она помогла:

– «Спасибо, что вы есть», «Поговорила с вами – и легче стало», «Что бы мы без вас делали!», – так тепло на душе от этих слов, которые говорят подопечные. Это и есть оценка нашей работы.

Сегодня Татьяна Михайловна уверена: ее сын никогда не будет забыт. И она продолжает его дело – здесь, в тылу, возвращая людям веру в добро и справедливость.

Татьяна сопровождает ветеранов к месту лечения. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Как проголосовать за участниц

Запомнить правила голосования за участниц конкурса «На линии добра» легко. Каждые сутки вы можете поддержать одну или сразу нескольких женщин. Последний день приема голосов — 12 июля. Финальные итоги будут размещены на сайте «КП – Ростов-на-Дону» 13 июля.

В конкурсе "На линии добра" участвуют 14 социальных координаторов. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

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