От Минвод до Сочи и обратно на одной заправке: гибрид для путешествий по Кавказу

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Лето на Кавказских Минеральных Водах — это время дальних поездок по живописным маршрутам: от Пятигорска до Домбая, от Кисловодска до побережья Черного моря. Длинные перегоны, горные перевалы и удаленность от крупных городов требуют от автомобиля надежности, экономичности и впечатляющего запаса хода. Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE создан именно для таких путешествий.

Фото: пресс-служба Evolute.

Суммарный запас хода EVOLUTE i-SPACE достигает до 1 250 км, а расход топлива составляет всего 5,6 л на 100 км. Это примерно на 25% ниже, чем у аналогичных автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания, что делает его одним из самых экономичных кроссоверов D-класса на рынке. Для семей, планирующих летнее путешествие по Кавказу, это означает возможность проехать от Минеральных Вод до Сочи и обратно без дозаправок. При необходимости автомобиль способен передвигаться исключительно на электротяге, что особенно удобно в городском режиме и позволяет дополнительно экономить на топливе. Надежная связка атмосферного бензинового двигателя и электромотора обеспечивает стабильную работу силовой установки, а мощность переднеприводной версии 218 л.с. позволяет уверенно преодолевать затяжные подъемы и горные перевалы даже при полной загрузке автомобиля.

Комфорт в дальней дороге обеспечивают просторный салон с возможностью размещения пяти или семи пассажиров, мультимедийная система нового поколения с 15,6-дюймовым экраном высокой четкости, поддерживающая российские онлайн-сервисы, и расширенный зимний и летний пакет опций. Шесть подушек безопасности и комплекс электронных ассистентов вождения обеспечивают защиту для всей семьи. Объем багажного отделения — до 934 л при сложенных сиденьях третьего ряда и до 2 125 л — при полностью сложенных задних сиденьях.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1*, вышедший по итогам первого квартала 2026 года в лидеры отечественного сегмента автомобилей на новых источниках энергии с рыночной долей 23,9%. Производство ведется в Липецкой области на заводе полного цикла, включающего сварку и окраску кузовов. EVOLUTE i-SPACE — самый доступный гибридный кроссовер, официально представленный в России**, предлагающий одно из лучших соотношений цены, размеров и оснащения в сегменте полноразмерных кроссоверов D-класса. Дополнительным преимуществом остается развитая дилерская сеть бренда и широкая сервисная поддержка в российских регионах.

Экономия владения EVOLUTE i-SPACE складывается из нескольких компонентов: сниженный расход топлива, льготный транспортный налог и доступное техническое обслуживание. В сумме владелец может сэкономить до 550 тыс. рублей в год по сравнению с аналогичным кроссовером на бензине. Государственная поддержка до 925 тыс. рублей и гибкие условия кредитования (от 0,01%) делают покупку еще доступнее.

Фото: пресс-служба Evolute.

Стоимость EVOLUTE i-SPACE в пятиместной комплектации начинается от 2,56 млн рублей с учетом господдержки, а семиместной — от 2,66 млн рублей. Автомобиль представлен у официального дилера в регионе Кавказских Минеральных Вод. Каждый владелец может воспользоваться бесплатным мобильным приложением EVOLUTE для дистанционного контроля и управления автомобилем, а также для поиска и бронирования зарядных станций. Подробная информация — на официальном сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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