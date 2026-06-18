В ночь на 18 июня Ростовская область подверглась воздушной атаки. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Об атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 18 июня 2026 сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь. В результате происшествия один человек погиб, есть раненые. Рассказываем, что известно на данный момент.

В результате атаки БПЛА в Ростовской области случилось два пожара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Атака БПЛА на Ростовскую область ночью 18 июня: что случилось, погибшие, пострадавшие

В результате атаки БПЛА в городе Гуково погиб один человек.

- Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, - написал донской губернатор.

Кроме того, два человека получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Во время воздушной атаки один человек погиб, двое получили ранения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Атака БПЛА на Ростовскую область в ночь на 18 июня: повреждения на земле

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 18 июня был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов.

- Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться, - сообщил Юрий Слюсарь

В настоящий момент воздушная атака продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Власти просят людей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам!

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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