Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Об атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 18 июня 2026 сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь. В результате происшествия один человек погиб, есть раненые. Рассказываем, что известно на данный момент.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В результате атаки БПЛА в городе Гуково погиб один человек.
- Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, - написал донской губернатор.
Кроме того, два человека получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 18 июня был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов.
- Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться, - сообщил Юрий Слюсарь
В настоящий момент воздушная атака продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Власти просят людей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
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