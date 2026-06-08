Участник проекта «Стоматология года – 2026»: «Современная стоматология – это про заботу и здоровье. И мы следуем этой философии»

Фото: предоставлено ООО «Астродент-ФОРТЕ»

«Астродент» – это 6 клиник полного цикла стоматологических услуг, работающих в г. Ростове-на-Дону и Таганроге, специалисты которых уже 14 лет заботятся о здоровье зубов пациентов. Главный девиз: «Мы беремся даже за самые сложные случаи и обеспечиваем высокое качество лечения для всей семьи».

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

В клиниках «Астродент» профессиональные врачи проводят лечение по всем направлениям: эндодонтия, ортодонтия, имплантация, терапия, ортопедия и протезирование. Среди главных достоинств:

- искренняя заинтересованность специалистов в том, чтобы оказать помощь каждому пациенту;

- на все предоставляемые услуги предоставляется гарантия;

- клиники оснащены современным оборудованием, благодаря которому лечение зубов проходит максимально профессионально и безопасно, с соблюдением высоких стандартов качества;

- есть своя цифровая лаборатория, где весь процесс изготовления будущих реставраций происходит с помощью компьютерного моделирования.

Фото: предоставлено ООО «Астродент-ФОРТЕ»

МЫ РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

Команда «Астродент» – это опытные врачи, которые берутся за самые сложные случаи и проводят уникальные реставрации, фактически восстанавливая зубной ряд «с нуля». В качестве примера можно привести следующий уникальный кейс и единственный клинический случай в Ростовской области:

Пациентка обратилась к специалистам клиники с достаточно сильной костной атрофией. При такой патологии невозможно было провести восстановление стандартными протоколами имплантации, поэтому врачи прибегли к альтернативным методам. Команда Астродент провела сложную операцию: специалисты изготовили и установили два индивидуальных субпериостальных имплантата, а затем зафиксировали несъемную конструкцию. При таком методе лечения импланты идеально повторяют контуры челюсти, нет необходимости в костной пластике, обеспечивается быстрое восстановление и высокая стабильность ношения.

Такие случаи требуют точной диагностики, цифрового планирования и слаженной работы сразу нескольких специалистов. Операцию провели заведующий хирургическим отделением Кацанов Артем Батразович и стоматолог-ортопед Порываев Владислав Станиславович при участии команды Астродент. После чего пациент прошел плановую реабилитацию, в ходе которой была полностью восстановлена функциональность и эстетика.

Фото: предоставлено ООО «Астродент-ФОРТЕ»

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

В клинике используются современные технологии и методы лечения: микроскоп, автоклавы для инструментов и система очистки наконечников, КТ и ОПТГ, интраоральный (внутриротовой) сканер. Также в клинике есть кабинет для лечения под наркозом для взрослых и детей, который укомплектован опытными анестезиологами.

Среди основных услуг: лечение зубов, ортодонтия, полное восстановление зубного ряда с помощью протезирования и имплантации «Всё на 4» и «Все на 6», детская стоматология, профилактика, хирургическое лечение, установка виниров и пародонтология.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

Все услуги выполняются в следовании строгим протоколам, на сложные случаи лечения, реставрации и восстановления клиника выдает гарантию. После проведения протоколов имплантации пациент получает гарантийное положение с рекомендациями по периодичности проведения профосмотра и профессиональной гигиены каждые полгода. При установке конструкции «имплант + коронка» дается год гарантии, в случае, если пациент добросовестно выполняет все рекомендации врачей, то к этому сроку добавляется еще один гарантийный год.

Фото: предоставлено ООО «Астродент-ФОРТЕ»

ПУТЬ ПАЦИЕНТА

Для максимального комфорта в клинике детально расписаны все этапы:

1. Запись на прием можно осуществить: удаленно или через мессенджеры, а также по единому номеру.

2. После чего специалист поддержки подберет удобное время, ближайшую к вам клинику и запишет к нужному специалисту.

3. В клинике пациента встретит куратор, который обеспечит индивидуальное сопровождение на всех этапах лечения, ответит на любые возникающие вопросы и вовремя напомнит о следующих приемах. Куратор в клиниках «Астродент» — это специалист, который знает все о лечении и нюансах организационных процессов. Его задача — сделать так, чтобы лечение прошло для пациента как можно комфортнее.

4. Непосредственно к врачу пациента сопровождает ассистент стоматолога, который вместе с ним работает в кабинете в течение всего визита — такая командная работа позволяет оказать помощь в разы быстрее, что особенно ценно в осложненных случаях.

5. Во время приема врач проводит первичную консультацию: сбор анамнеза, КТ, полную диагностику, после чего составляет индивидуальный план лечения.

Фото: предоставлено ООО «Астродент-ФОРТЕ»

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

В клинике действуют следующие программы лояльности:

- семейная накопительная программа. По ее условиях для членов одной семьи формируется скидка в зависимости от общей суммы проведенного лечения: от 3% до 7%;

- для участников СВО и их семей предусмотрена скидка на терапевтическое и хирургическое лечение – 10%, а также на имплантацию – 3%.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

На всех популярных отзовиках и картографических сервисах клиники Астродент имеют оценку 4.9 - 5.0. Многие пациенты лечатся в них целыми семьями, доверяя здоровье своих зубов на долгие годы. Сотрудники клиники всегда проявляют максимальное участие к проблемам пациентов и помогают решить все возникающие вопросы, кроме того, при необходимости пациент может обратиться со своим индивидуальным вопросом непосредственно к главному врачу.

В клинике стараются создать атмосферу уюта, которая поможет пациенту расслабиться, почувствовать себя в безопасности, а не «как на иголках» перед ожиданием визита к врачу. Как отмечают сами сотрудники «Астродент», в их понимании современная стоматология - это, в первую очередь, забота и здоровье.

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Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону: пр. Космонавтов, 14Б; пр. 40-летия Победы, 212; пр. Стачки, 55; пр. Кировский, 126г. Таганрог: ул. Сергея Лазо, 9; ул.Чехова, 262

Единый телефон: +7(863)209-70-35

График работы: пн-вс 08:00-21:00

Официальный сайт https://astrodent-clinic.ru/

Социальные сети:

https://vk.com/astrodent.clinic

https://t.me/astrodent_stom

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