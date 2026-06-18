«Зубрежка не спасет, если нет любви к предмету»: Выпускница, набравшая 100 баллов на ЕГЭ по химии, раскрыла секрет подготовки

Среди итоговых оценок у Полины всегда были только пятерки Фото: из архива героя публикации.

18-летняя Полина Мацинина из школы №25 Шахт набрала 100 баллов по одному из самых сложных предметов — химии. Девушка мечтает поступить на химика-технолога и создавать лекарства.

Случайно выбрала химию для ОГЭ и полюбила предмет

В это сложно поверить, но за все 11 лет в дневнике Полины не было ни одной итоговой четверки. Учеба давалась ей легко. Выпускнице не приходилось сутками сидеть за учебниками или зубрить конспекты ночами напролет.

- Проблем с учебой у меня никогда не возникало, — говорит выпускница. — Я схватывала все с первого раза. Иногда приходилось заставлять себя заниматься уроками, например, русским языком. А вот химия и математика всегда были в радость.

Когда на экране высветились заветные 100 баллов, радости не было предела. Фото: из архива героя публикации.

Полина полюбила химию в девятом классе. Она спонтанно решила сдать ОГЭ по этому предмету, чтобы проверить силы. Неожиданно поняла, что ей очень нравится эта наука. Позже выбрала и специальность, которую хотела бы получить — химик-технолог.

- Чтобы максимально хорошо сдать ЕГЭ, я начала готовиться за два года до экзамена. Больше всего внимания уделяла химии. Хорошие базовые знания получила в своей школе, дополнительно занималась на онлайн-занятиях.

С подготовкой к профильной математике Полине помогали сильный школьный учитель и репетитор. К русскому языку она готовилась самостоятельно.

Главный секрет подготовки

Когда Полину спрашивают, как сдать сложный экзамен на сто баллов, она отвечает просто. Никакого жесткого расписания у отличницы не былою Иногда она решала задачи весь день напролет, а порой давала себе выходной и даже не открывала тетради. Девушка уверена: секрет высоких баллов — не в бесконечной зубрежке.

- Это не спасет, если нет искренней любви к предмету, — объясняет выпускница. — Я планирую поступать в столичный университет имени Менделеева на химика-технолога. Эта работа — на стыке медицины и фармацевтики — нужно создавать новые препараты. Перспективное направление, да и конкуренция там пока небольшая.

Чтобы сдать экзамены на максимум, школьница два года занималась в онлайн-школах. Фото: из архива героя публикации.

Улыбнулась на экзамене

В день экзамена Полина совсем не волновалась. Когда организаторы раздали бланки, девушка пробежалась глазами по заданиям и улыбнулась. Вариант попался удачный — его первую часть она решила, что называется, на одном дыхании. Сложности возникли лишь с последней, самой коварной задачей.

- Именно этот тип заданий я перед экзаменом не повторила. Сначала немного запаниковала. А потом выдохнула и решила подумать над ответом чисто логически. В итоге попала в точку.

Когда на экране высветились заветные 100 баллов, радости не было предела. Телефон тут же начал разрываться от звонков — родители и друзья спешили поздравить медалистку. Сейчас в копилке у Полины — 94 балла по русскому языку. Осталось дождаться результата по профильной математике: она рассчитывает набрать больше 90 баллов.

«Я рада, что разрушаю стереотипы»

Полина говорит, что знакомые за пределами школы часто не верят, что она учится на пятерки. Мол, не может отличница так ярко выглядеть. Да и сама выпускница какое-то время стеснялась яркой одежды и макияжа.

- Думала, что нужно выглядеть как-то поспокойнее, но потом стала одеваться и краситься как хочется. Поняла, что связи между знаниями и внешним видом нет. По крайней мере мой пример это подтверждает. Рада, что разрушаю стереотипы.

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