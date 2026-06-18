«Зубрежка не спасет, если нет любви к предмету»: Выпускница, набравшая 100 баллов на ЕГЭ по химии, раскрыла секрет подготовки

Фото: из архива героя публикации.
18-летняя Полина Мацинина из школы №25 Шахт набрала 100 баллов по одному из самых сложных предметов — химии. Девушка мечтает поступить на химика-технолога и создавать лекарства.
В это сложно поверить, но за все 11 лет в дневнике Полины не было ни одной итоговой четверки. Учеба давалась ей легко. Выпускнице не приходилось сутками сидеть за учебниками или зубрить конспекты ночами напролет.
- Проблем с учебой у меня никогда не возникало, — говорит выпускница. — Я схватывала все с первого раза. Иногда приходилось заставлять себя заниматься уроками, например, русским языком. А вот химия и математика всегда были в радость.
Фото: из архива героя публикации.
Полина полюбила химию в девятом классе. Она спонтанно решила сдать ОГЭ по этому предмету, чтобы проверить силы. Неожиданно поняла, что ей очень нравится эта наука. Позже выбрала и специальность, которую хотела бы получить — химик-технолог.
- Чтобы максимально хорошо сдать ЕГЭ, я начала готовиться за два года до экзамена. Больше всего внимания уделяла химии. Хорошие базовые знания получила в своей школе, дополнительно занималась на онлайн-занятиях.
С подготовкой к профильной математике Полине помогали сильный школьный учитель и репетитор. К русскому языку она готовилась самостоятельно.
Когда Полину спрашивают, как сдать сложный экзамен на сто баллов, она отвечает просто. Никакого жесткого расписания у отличницы не былою Иногда она решала задачи весь день напролет, а порой давала себе выходной и даже не открывала тетради. Девушка уверена: секрет высоких баллов — не в бесконечной зубрежке.
- Это не спасет, если нет искренней любви к предмету, — объясняет выпускница. — Я планирую поступать в столичный университет имени Менделеева на химика-технолога. Эта работа — на стыке медицины и фармацевтики — нужно создавать новые препараты. Перспективное направление, да и конкуренция там пока небольшая.
Фото: из архива героя публикации.
В день экзамена Полина совсем не волновалась. Когда организаторы раздали бланки, девушка пробежалась глазами по заданиям и улыбнулась. Вариант попался удачный — его первую часть она решила, что называется, на одном дыхании. Сложности возникли лишь с последней, самой коварной задачей.
- Именно этот тип заданий я перед экзаменом не повторила. Сначала немного запаниковала. А потом выдохнула и решила подумать над ответом чисто логически. В итоге попала в точку.
Когда на экране высветились заветные 100 баллов, радости не было предела. Телефон тут же начал разрываться от звонков — родители и друзья спешили поздравить медалистку. Сейчас в копилке у Полины — 94 балла по русскому языку. Осталось дождаться результата по профильной математике: она рассчитывает набрать больше 90 баллов.
Полина говорит, что знакомые за пределами школы часто не верят, что она учится на пятерки. Мол, не может отличница так ярко выглядеть. Да и сама выпускница какое-то время стеснялась яркой одежды и макияжа.
- Думала, что нужно выглядеть как-то поспокойнее, но потом стала одеваться и краситься как хочется. Поняла, что связи между знаниями и внешним видом нет. По крайней мере мой пример это подтверждает. Рада, что разрушаю стереотипы.
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