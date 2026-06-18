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Общество18 июня 2026 15:35

«Никто в нас не верил, а мы смогли»: Юрист из Азова помогла ветерану СВО, который уже не надеялся получить выплаты

Соцкоординатор из Азова помогла ветерану СВО получить выплаты, когда даже юристы не давали шансов
Татьяна ТИХОНОВА
Дарья Воробьева искренне гордится своей работой, она была отмечена благодарностью губернатора Дона. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Дарья Воробьева искренне гордится своей работой, она была отмечена благодарностью губернатора Дона. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«На линии добра» – конкурс, который «КП – Ростов-на-Дону» проводит вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». В нем участвуют 14 социальных координаторов. Их работа – быть рядом с ветеранами СВО и их семьями. И сегодня мы расскажем о Дарье Воробьевой. У нее за плечами юридическое образование и больше десяти лет работы в социальной сфере. Сегодня она помогает тем, кто защищал Родину.

«Моя работа всегда связана с людьми»

12 лет назад Дарья окончила вуз, получив диплом юриста. И с тех пор всегда трудилась в социальной сфере. Пять лет назад ее приняли старшим инспектором в управление социальной защиты населения Азова. Сначала она занималась назначением субсидий по ЖКХ, затем оформляла выплаты переселенцам из исторических территорий.

– Вся моя работа всегда была связана с людьми, – вспоминает Дарья. – Я привыкла вникать в чужие проблемы, искать выходы из сложных ситуаций. Это стало моей профессией.

Когда открылся набор на обучение координаторов в фонд «Защитники Отечества», начальник УСЗН предложил ей попробовать. Дарья согласилась.

Социальный координатор Дарья Воробьева. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Социальный координатор Дарья Воробьева. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Появился особый смысл

Дарья не боялась большого объема работы и живого общения – опыт был. Но в фонде появился особый смысл.

– Особенно хотелось быть полезной людям, которые увидели и испытали на себе последствия боевых действий, – говорит она. – Хотелось приносить пользу, помогать в решении вопросов.

Где бы Дарья ни работала, она всегда трудилась в социальной сфере, помогая людям. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Где бы Дарья ни работала, она всегда трудилась в социальной сфере, помогая людям. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Дарья признается: работа координатора – для тех, кто любит быть в движении. В ее расписании постоянные поездки, встречи, организация мероприятий. При этом к каждому подопечному нужно найти свой подход.

– Социальные координаторы – это те, кто оказываются с ветеранами и их семьями в самый нужный момент, и в любую минут готов поддержать, уделить внимание, проявить заботу. Бывает сложно, но когда удается решить самый трудный вопрос, помочь с реабилитацией или организовать праздник – это лучшие моменты для нас.

«Глоток свежего воздуха»

За время работы в фонде Дарья завела много новых и полезных знакомств с руководителями общественных организаций. Среди них – «Движение первых», Отдел молодежи, Азовский музей-заповедник. С последним они сотрудничают особенно плотно – двери музея всегда открыты для семей участников СВО.

Вместе они проводят культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, стараясь вовлечь как можно больше ветеранов и их родных.

– Каждый раз на этих встречах семьи общаются, делятся наболевшим или просто отвлекаются от рутины, – рассказывает Дарья. – Для них такие выезды как глоток свежего воздуха.

Дарья признается: работа координатора – для тех, кто любит быть в движении. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Дарья признается: работа координатора – для тех, кто любит быть в движении. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«Никто не верил, а мы смогли»

Самый запоминающийся случай в практике Дарьи – история ветерана, который не мог получить выплаты за ранение. У него практически не было медицинских документов, и все юристы говорили: не положено, не получит.

– Но мы с ним отправили заявления в каждый госпиталь, где он лечился, – вспоминает координатор. – И после долгой переписки пришли все нужные справки. Боец отнес документы в военкомат, и тут выяснилось, что одна справка утеряна. Снова пришлось искать, но и она нашлась. В итоге ветеран, наконец, получил положенную выплату. Никто в нас не верил, а мы смогли.

В фонде у ее работы появился особый смысл. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

В фонде у ее работы появился особый смысл. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Дарья подчеркивает: такие победы – общие: соцкоординаторов и подопечных, которые вместе прошли трудный путь.

– И когда слышишь слова искренней благодарности от семей и самих ветеранов, понимаешь: ты - на своем месте, и работа делается не зря.

А еще запоминаются сами мероприятия. Фотовыставки, поездки, патриотические встречи, акция «Полотно памяти» в честь погибших участников СВО – все это результаты общей работы, которыми координаторы гордятся.

Как проголосовать за участниц

Правила голосования за участниц конкурса «На линии добра» просты и понятны. Ежедневно вы имеете право отдать свой голос за одну или сразу нескольких женщин. Последний день, когда мы принимаем голоса, – 12 июля. Итоговые результаты станут известны 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону».

В конкурсе "На линии добра" участвуют 14 социальных координаторов. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

В конкурсе "На линии добра" участвуют 14 социальных координаторов. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

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