«Никто в нас не верил, а мы смогли»: Юрист из Азова помогла ветерану СВО, который уже не надеялся получить выплаты

Дарья Воробьева искренне гордится своей работой, она была отмечена благодарностью губернатора Дона. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«На линии добра» – конкурс, который «КП – Ростов-на-Дону» проводит вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». В нем участвуют 14 социальных координаторов. Их работа – быть рядом с ветеранами СВО и их семьями. И сегодня мы расскажем о Дарье Воробьевой. У нее за плечами юридическое образование и больше десяти лет работы в социальной сфере. Сегодня она помогает тем, кто защищал Родину.

«Моя работа всегда связана с людьми»

12 лет назад Дарья окончила вуз, получив диплом юриста. И с тех пор всегда трудилась в социальной сфере. Пять лет назад ее приняли старшим инспектором в управление социальной защиты населения Азова. Сначала она занималась назначением субсидий по ЖКХ, затем оформляла выплаты переселенцам из исторических территорий.

– Вся моя работа всегда была связана с людьми, – вспоминает Дарья. – Я привыкла вникать в чужие проблемы, искать выходы из сложных ситуаций. Это стало моей профессией.

Когда открылся набор на обучение координаторов в фонд «Защитники Отечества», начальник УСЗН предложил ей попробовать. Дарья согласилась.

Социальный координатор Дарья Воробьева. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Появился особый смысл

Дарья не боялась большого объема работы и живого общения – опыт был. Но в фонде появился особый смысл.

– Особенно хотелось быть полезной людям, которые увидели и испытали на себе последствия боевых действий, – говорит она. – Хотелось приносить пользу, помогать в решении вопросов.

Где бы Дарья ни работала, она всегда трудилась в социальной сфере, помогая людям. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Дарья признается: работа координатора – для тех, кто любит быть в движении. В ее расписании постоянные поездки, встречи, организация мероприятий. При этом к каждому подопечному нужно найти свой подход.

– Социальные координаторы – это те, кто оказываются с ветеранами и их семьями в самый нужный момент, и в любую минут готов поддержать, уделить внимание, проявить заботу. Бывает сложно, но когда удается решить самый трудный вопрос, помочь с реабилитацией или организовать праздник – это лучшие моменты для нас.

«Глоток свежего воздуха»

За время работы в фонде Дарья завела много новых и полезных знакомств с руководителями общественных организаций. Среди них – «Движение первых», Отдел молодежи, Азовский музей-заповедник. С последним они сотрудничают особенно плотно – двери музея всегда открыты для семей участников СВО.

Вместе они проводят культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, стараясь вовлечь как можно больше ветеранов и их родных.

– Каждый раз на этих встречах семьи общаются, делятся наболевшим или просто отвлекаются от рутины, – рассказывает Дарья. – Для них такие выезды как глоток свежего воздуха.

Дарья признается: работа координатора – для тех, кто любит быть в движении. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«Никто не верил, а мы смогли»

Самый запоминающийся случай в практике Дарьи – история ветерана, который не мог получить выплаты за ранение. У него практически не было медицинских документов, и все юристы говорили: не положено, не получит.

– Но мы с ним отправили заявления в каждый госпиталь, где он лечился, – вспоминает координатор. – И после долгой переписки пришли все нужные справки. Боец отнес документы в военкомат, и тут выяснилось, что одна справка утеряна. Снова пришлось искать, но и она нашлась. В итоге ветеран, наконец, получил положенную выплату. Никто в нас не верил, а мы смогли.

В фонде у ее работы появился особый смысл. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Дарья подчеркивает: такие победы – общие: соцкоординаторов и подопечных, которые вместе прошли трудный путь.

– И когда слышишь слова искренней благодарности от семей и самих ветеранов, понимаешь: ты - на своем месте, и работа делается не зря.

А еще запоминаются сами мероприятия. Фотовыставки, поездки, патриотические встречи, акция «Полотно памяти» в честь погибших участников СВО – все это результаты общей работы, которыми координаторы гордятся.

Как проголосовать за участниц

Правила голосования за участниц конкурса «На линии добра» просты и понятны. Ежедневно вы имеете право отдать свой голос за одну или сразу нескольких женщин. Последний день, когда мы принимаем голоса, – 12 июля. Итоговые результаты станут известны 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону».

В конкурсе "На линии добра" участвуют 14 социальных координаторов. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

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