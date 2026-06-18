«Достаточно взгляда. Понял — моя»: Как, оставшись без ноги, боец СВО нашел любовь, которая ради него все бросила и переехала в другой город

Виктор и Наталья с первого взгляда поняли, что нашли друг друга. Фото: из архива героя публикации.

Получив тяжелое ранение на фронте, Виктор Тюрин из Ростова потерял ногу, однако не упал духом. Его избранница Наталья Барская не побоялась трудностей и туманного будущего в незнакомом городе, уволилась с работы и приехала к любимому. Их история — словно сценарий фильма, только это не вымысел, а реальная жизнь.

Поехал вслед за отцом

В 2016 году отец Виктора, фермер из-под Батайска, узнав о событиях на Донбассе, без колебаний оставил хозяйство и уехал добровольцем в ополчение. По словам Виктора, его отец и сейчас на передовой, несмотря на возраст.

В то время Виктору было только двадцать: он успел обзавестись семьей и стать отцом, но брак распался. Спустя два года молодой человек последовал примеру отца. Родители продали фермерское дело, а мать Виктора осталась в Ростове, чтобы ждать возвращения обоих мужчин.

Виктор присоединился к ополченцам Донбасса еще в 2018 году. Фото: из архива героя публикации.

Почти целый год отец и сын бок о бок сражались под Авдеевкой. Виктор ненадолго вернулся домой, но душевного равновесия так и не обрел. Когда началась мобилизация, он уже знал: снова отправится на Донбасс.

- Вторая жена предупреждала, что подаст на развод, если я уйду на СВО, — вспоминал Виктор. — Но я не мог иначе и сам пришел в военкомат за повесткой.

Осенью 2022 года боец с позывным Гром вошел в состав штурмовой бригады. Ему доверили командовать разведгруппой на самых тяжелых направлениях: Марьинка, Бахмут и Часов Яр.

В лесу под Часовым Яром

В мае 2023 года группа Виктора пошла на штурм позиций противника в лесу. А уже 9 июня, в ходе выполнения боевой задачи, мужчина подорвался на мине.

- Я рванул вверх, пытался побежать, но упал... Глянул вниз — ноги нет, — описывал он те минуты.

Сразу же начался минометный обстрел. Раненые бойцы успели укрыться в подвале, однако туда залетел дрон-камикадзе.

Раненый боец вышел в прямой эфир в соцсети, и ему ответила Наталья. Фото: из архива героя публикации.

- Один сослуживец погиб, второй остался без глаз. Мне же повторно повредило ногу. Нас долго не получалось эвакуировать, — рассказывал Виктор.

Один из сослуживцев, невзирая на плотный огонь противника, решился вывозить раненых на квадроцикле.

- Я услышал жужжание и сразу понял: рядом вражеский дрон. Он летел за нами. Я не успевал объяснить это водителю, просто рванул руль в сторону. Беспилотник взорвался, парень за рулем получил травмы, но нам все же удалось вырваться.

После этого Виктора ждало долгое лечение: госпитали в Донецке, Ростове, Москве и Питере. Из-за неправильно сформированной культи потребовалась вторая ампутация.

- Это было необходимо, чтобы в будущем я мог уверенно стоять на протезе, — пояснял мужчина.

Для бойца это было уже пятое ранение по счету. На его груди — два Ордена Мужества. Но Виктор не уволился, а вновь подписал контракт и стал служить в Нижнем Новгороде. Сегодня он передвигается на протезе и уже строит планы: хочет стать инструктором на полигоне, чтобы передавать опыт новобранцам.

«Приезжай в Ростов»

Пребывание в госпиталях затянулось. Чтобы как-то справится с тоской, Виктор периодически вел прямые трансляции в соцсетях. В марте 2025 года к его эфиру присоединилась Наталья — старший лейтенант полиции из Волгограда. Узнав, что мужчина проходит лечение в Петербурге, она захотела навестить его, но они не пересеклись: бойца выписали досрочно. -

- Следующий наш разговор состоялся 8 Марта, и я сказал: «Приезжай в Ростов». Она переспросила, не шучу ли я, — с улыбкой вспоминал Виктор.

Он заказал для девушки такси из Волгограда, и уже через семь часов она была на месте.

- Достаточно было одного взгляда. Я понял - моя.

Наталья оставила службу в полиции ради любимого. Фото: из архива героя публикации.

Наталья признавалась, что в тот миг испытала те же чувства. Ее не смутило отсутствие ноги у избранника. Куда сильнее женщину поразила внутренняя сила, которую она почувствовала в Викторе еще во время переписки в интернете.

- О его характере говорили сами факты биографии: звание чемпиона Европы по гиревому спорту, победы в армейских состязаниях и даже премия губернатора для талантливых учащихся. Побеждал в соревнованиях, научился побеждать и в жизни, — рассказывала Наталья.

9 мая они были уже неразлучны — наблюдали за парадом на Театральной площади с почетных мест. А вскоре Наталья уже водила Виктора по волгоградским достопримечательностям, показывала ему знаменитую «Родину-мать» и знакомила с родными.

Оставила службу, чтобы быть рядом

Наталья прослужила в органах внутренних дел пять лет, однако ради любимого человека решилась на серьезный шаг — оставила службу и отказалась от долгого обучения в Москве для повышения квалификации.

— Я немножко ревнивый, не хотел отпускать, — признавался ростовчанин.

— Это был сложный выбор: остаться без работы, довериться кому-то полностью. Но я разглядела в нем свою вторую половинку, — говорила Наталья.

Первое время женщине пришлось жить одной в ростовской квартире, пока Виктор нес службу в Нижнем Новгороде. Но все это время ее поддерживала мама возлюбленного.

Влюбленные нашли друг друга в соцсетях. Фото: из архива героя публикации.

В декабре прошлого года пару позвали на встречу с ветеранами СВО в здании администрации Батайска. Прямо в разгар официального мероприятия Виктор, не предупредив никого, даже Наталью, вышел в центр зала и преподнес ей кольцо.

— Разумеется, я согласилась! Единственное, о чем жалею, — на следующий день у меня была запись к мастеру красоты. Так что, в самый ответственный момент я оказалась, как говорится, не при параде.

Мечта о детях и тоска по сослуживцам

Виктор не оставлял мысли о возвращении на линию фронта — пусть даже в роли наставника для молодых бойцов.

- Меня тянет обратно. Там у меня не просто товарищи, а настоящие братья, — пояснял он.

Увидев Наталью, Виктор с первого взгляда понял, что хочет быть с ней. Фото: из архива героя публикации.

Наталья, напротив, уговаривала его остаться — ведь они хотят общих детей. Оба с удивлением и теплотой вспоминали тот момент, когда Виктор пригласил почти незнакомую девушку из Волгограда в Ростов, а она, не раздумывая, согласилась.

- Если душа требует перемен, нельзя позволять страхам руководить тобой — нужно действовать смело, — уверен Виктор.