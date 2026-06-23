«Необходимо, чтобы молодежь знала правду»: Архивные документы о планах уничтожения народов СССР представили в Ростове

Спикер ЗС Александр Ищенко одним из первых посетил экспозицию. Фото: пресс-служба ЗС РО.

В ростовском историческом парке «Россия — моя история» в День памяти и скорби презентовали масштабную мультимедийную выставку «22 июня. Война на уничтожение. Ключевые точки исторической памяти». Цифровой проект, созданный на основе уникальных документов Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, реализован по инициативе депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и партии «Единая Россия» при содействии областного министерства образования.

На Дону ко Дню памяти и скорби открыли цифровую выставку о преступлениях нацистов. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Сохранить историческую память

Экспозиция наглядно доказывает, что у нацистской Германии существовал четкий план по тотальному истреблению населения Советского Союза. Архивные материалы подтверждают: идея геноцида мирных граждан была основой всех стратегических программ Третьего рейха. Отдельный блок выставки посвящен экономическому и военному вкладу государств-сателлитов, помогавших гитлеровскому режиму в войне против СССР.

Первыми с цифровыми стендами ознакомились спикер Заксобрания Александр Ищенко, вице-спикер регионального ЗС Игорь Гуськов, председатель комитета Заксобрания по молодежной политике Ирина Жукова, а также советник губернатора Ростовской области Сергей Медведев.

Открывая мероприятие, Александр Ищенко напомнил, что трагическая дата 22 июня требует от современников не просто скорби по погибшим, но и деятельной защиты исторической правды.

— Сегодня мы прежде всего воздаем память защитникам нашего Отечества — тем, кто положил свои жизни за свободу и независимость Родины. Именно поэтому ежегодно день 22 июня мы начинаем с возложения цветов и венков к Вечному огню. Но не менее важным событием, частью этого дня является задача сохранения исторической памяти. Необходимо, чтобы именно молодежь знала правду о том, что же случилось в то роковое утро 85 лет назад. В мультимедийном парке «Россия — моя история» эта правда обретает важное визуальное воплощение, — отметил спикер Донского парламента.

Архивные документы о планах уничтожения народов СССР представили в Ростове. Фото: Пресс-служба ЗС РО.

«Прямые наследники героев»

Председатель Законодательного Собрания добавил, что нападение фашистов сразу отбросило иллюзии: враг наступал не ради геополитических компромиссов, а для полного уничтожения советских людей. По словам Александра Ищенко, свидетельства страшных преступлений фашизма до сих пор хранит вся Донская земля.

— Свидетельства фашистских зверств на нашей Донской земле — это Змиевская балка в Ростове, Петрушинская «балка смерти» в Таганроге, «конвейер смерти» на кирпичном заводе в Сальске, лагеря военнопленных «Миллеровская яма» и на территории Ростовского артиллерийского училища, — перечислил Председатель Законодательного Собрания. — Даже при паническом бегстве из Ростова-на-Дону в феврале 1943 года гитлеровцы не остановили своего черного дела. На территории ростовской тюрьмы они расстреляли всех узников — горожан, арестованных гестапо в оккупацию.

При этом Александр Ищенко обратил внимание на то, что жестокость оккупантов наткнулась на яростное сопротивление жителей Дона. Именно успешный отпор врагу под Ростовом осенью 1941 года разрушил миф о непобедимости вермахта и дал моральные силы для последующего разгрома фашистов под Москвой.

— Для нас очень важно, что первые сокрушительные удары по врагу, вселившие веру в то, что мы выстоим, были нанесены в ноябре 1941 года именно под Ростовом-на-Дону, а позже, в декабре, — под Москвой. Поэтому жителям Ростова и всей Ростовской области так важно знать и помнить: они — прямые наследники героев. Героев, которые стояли насмерть за каждую пядь своей родной земли, за всю нашу необъятную страну. Они сражались, они выстояли, они победили, — резюмировал Александр Ищенко.

«Не только страницы учебника»

О важности семейной памяти и связи поколений на открытии выставки говорил советник губернатора Сергей Медведев, рассказавший историю своего деда-фронтовика.

— Для меня Великая Отечественная — не только страницы учебников, кадры кинохроники или музейные экспонаты. Воевал мой дед — в отдельной казачьей дивизии. Он дошел до Берлина, а война для него закончилась лишь в 1947 году, в Польше. И только тогда он вернулся домой. С ранениями, с контузией… Но я помню его глаза, его молчаливую твердость. И потому для меня это — личное, сокровенное и крайне важное чувство связи с той эпохой. Вечная память павшим героям и слава нашему народу-победителю! Мы — наследники Великой Победы. Для нас важно это помнить и важно передавать эту память, эту правду поколениям молодых россиян. В этом — наша сила, сила нашего народного единства, — считает Сергей Медведев.

В завершение официальной части Александр Ищенко поблагодарил ученых и сотрудников музея за подготовку уже второй за год глубокой документальной экспозиции. Также руководитель парламента вручил почетные награды молодым активистам Ростовской области, развивающим общественные и патриотические проекты.

Мультимедийный проект продолжит работу в павильонах парка «Россия — моя история». Организаторы ждут всех, кто хочет прикоснуться к подлинным страницам истории и почтить бессмертный подвиг советского народа.