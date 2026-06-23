Особая связь: Выросшая в детдоме женщина приютила шестилетнего сироту, воспитала героем и увидела во сне его гибель

Жительница Ростовской области гордится сыном-героем. Фото: из архива семьи.

Василина Дениченко из Ростовской области вспоминает сына Алексея с особой теплотой. Она называет его «звездочкой» — он был умным, жизнерадостным и отзывчивым. Родился Алексей Крюков в Тольятти, где прошло его раннее детство, однако настоящей родиной он считал донские степи. В хутор Савченко мальчик переехал с тетей, оставшись без родителей: отец умер, мать лишили прав. Они поселились рядом с семьей Дениченко. Но, к сожалению, спустя некоторое время тетя Алексея тоже ушла из жизни...

«Меня отправили в детдом в шесть лет»

У Василины в то время уже подрастали две дочери. При виде шестилетнего мальчика с ясными глазами у нее сердце сжималось от жалости. Она понимала, что после смерти тети его отправят в детский дом, но не могла этого допустить. Женщина сама когда-то оказалась в такой ситуации в детстве, рано лишившись родителей.

- Меня отправили в детдом в шесть лет, и Леша осиротел в том же возрасте, — вспоминает она.

Раздумья были недолгими — Василина твердо решила взять соседского мальчика в свою семью. Близкие — муж и дочери — ее поддержали. Вскоре супруги Дениченко официально оформили опекунство, и в их доме стало трое детей.

Леша в детстве был добрым, озорным и веселым. Фото: из архива семьи.

- Леша с первых же дней стал звать меня мамой. Между нами установилась очень крепкая, особая связь, — рассказывает 61-летняя женщина.

По ее словам, приемный сын рос мальчиком сообразительным, отзывчивым и непоседливым. Окончив школу, Алексей выучился на слесаря, получил водительские права и уехал в Тольятти — ему казалось, что в городе побольше заработки будут выше. Родители поддержали парня и помогли приобрести автомобиль. Василина вспоминает, что сын был на седьмом небе от счастья, когда у него появился пусть и подержанный, но долгожданный BMW.

Алексей устроился в такси и возил пассажиров не только по городским улицам, но и на дальние маршруты, даже до Москвы.

Алексей Крюков погиб в 2022 году. Фото: из архива семьи.

«Последний подарок сына»

Даже при плотном графике работы Алексей оставался заботливым сыном и братом. Старался почаще приезжать, всегда привозил близким подарки.

- Последний подарок сына — икона, — с горечью говорит мать.

Запомнился ей и другой эпизод: однажды Алексей рискнул прыгнуть с парашютом с полусотни метров, а потом вручил ей сертификат о прыжке со словами: «Это посвящается тебе, мам». Женщина признается, что сын был бесстрашным человеком — единственное, чего он боялся, это расстроить близких.

Когда началась специальная военная операция, Алексей решил отправиться на передовую. Однако мучительный вопрос, как сообщить об этом матери, так и остался без ответа. Последний их телефонный разговор состоялся 18 сентября 2022 года.

- Леша тогда попросил меня поцеловать девчонок от него, — говорит женщина. После этого он перестал выходить на связь.

Обеспокоенная мать через его друзей выяснила, что сын ушел на СВО. Родным он ничего не рассказал, чтобы не расстраивать. Вероятно, Алексей рассчитывал, что сможет отправить весточку с передовой, но судьба забросила его под Артемовск, где в то время не было связи.

Алексей с матерью и сестрами. Фото: из архива семьи.

На нервной почве сразил инсульт

Родным Алексея — родителям и сестрам — оставалось лишь молиться за него. Четыре месяца Василина ничего не знала о судьбе сына — тот тяжелый период он до сих пор помнит как в тумане.

Из-за сильных переживаний у женщины случился инсульт. Именно в этот тяжелый период ей приснился странный сон: маленький Леша жмётся к ней, а вокруг — множество людей в военной форме.

Проснувшись, Василина ощутила гнетущую тревогу. Тогда впервые в голову она с ужасом подумала, что сын может быть уже не жив, но отчаянно убеждала себя, что это лишь игра воображения на фоне стресса. Позже ей приснился другой сон: уже взрослый Алексей, но почему-то прихрамывающий.

Над могилой солдата - российский триколор. Фото: из архива семьи

В начале февраля 2023 года семье пришло известие, которого они так боялась: сын погиб на поле боя еще в начале декабря.

- Нам не могли сообщить раньше из-за тяжелой обстановки. Сослуживцы рассказали, что осколки попали Леше в голову и ногу. Вот почему он и хромал в моем сне», — со слезами рассказывает мать.

Алексею было 29 лет. Его похоронили на хуторском кладбище, неподалеку от родного дома.