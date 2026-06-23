Их биомасса достигла 4,5 миллиона тонн: Как хамса может победить медуз, заполонивших Азовское море

Вылавливать рыбу нужно без вреда для ее популяции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле-августе Азовское море с большой долей вероятности снова заполонят медузы. Бороться с ней сложно, но можно. Например, восстановить популяцию хамсы, которая конкурирует с медузами за кормовую базу. О том, как это сделать «КП-Ростов-на-Дону» рассказал зоолог Сергей Дудкин.

Снижение численности рыб-конкурентов может привести к увеличению медуз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хамсу переловили

По мнению ученого, массовое распространение медуз в Азовском море связано, в том числе с сокращением запасов хамсы. Долгое время вылавливали больше рыбы, чем это оптимально для поддержания баланса.

- В итоге высвободилась экологическая ниша, которую стали занимать медузы. Этому способствовало повышение солености Азовского моря. С 2019 по 2025 годы биомасса медуз увеличилась с 14 тысячи тонн до 4,5 миллиона тонн!

Теперь хамсе будет не просто отвоевать эту нишу обратно, тем более, что медузы поедают икринки и личинки рыбы вместе с другим планктоном.

Сергей Иванович рассказал, что в 2023 и 2024 годах большие рыболовные суда переключились с азовской хамсы на черноморскую, которая зимовала у берегов Крыма. За это время популяция рыбы в Азовском море начала восстанавливаться, а количество медуз сокращаться. Но в минувшую зиму черноморская хамса у нас не осталась, уплыла в Турцию, и корабли снова ринулись за азовской...

По мнению ученого, вылов хамсы нужно ограничить. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нужна передышка!

По словам ученого, в 2020 - 2021 годах запас хамсы в море был примерно 25 тысяч тонн, а необходимо как минимум больше ста тысяч. Поскольку искусственно эту рыбу не разводят, то нужно ограничить ее вылов.

- Я не предлагаю полностью отказаться от промысла хамсы. Ее можно вылавливать с начала ноября до конца декабря, когда она жирнее и вкуснее всего. Но после Нового года целесообразно вводить запрет на добычу, чтобы рыба успела дать потомство.

Ученый признается: у него нет стопроцентной уверенности в том, что хамса сможет отвоевать экологическую нишу у медуз.

- Вряд ли кто-то пойдет на такие ограничения. Но я считаю, что проблема с медузами обойдется отрасли дороже.

По словам зоолога, альтернативой вылову хамсы могло бы стать освоение запаса килек в Каспийском море: многие судовладельцы уже перевели туда часть флота.

- Крупным кораблям сделать это сложнее из-за сильной осадки. Для того, чтобы проплыть по Волго-Донскому каналу им нужно заказывать специальные понтоны и буксиры. Три года назад это стоило 20 миллионов в расчете на одно судно. У нас таких девять, поэтому цена вопроса - 180 миллионов. Без поддержки государства предприятия такие траты не потянут.

Медузы заняли нишу, освободившуюся после избыточного вылова хамсы. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что комарам хорошо, то рыбе - смерть

Сергей Иванович напомнил, что вспышка численности медуз считается серьезной экологической проблемой во всем мире.

- В 90-е годы такая вспышка наблюдалась в Адриатическом и Средиземном морях. Ученые пришли к выводу, что ее вызвали два фактора: избыточный вылов рыб-конкурентов и загрязнение фосфором и азотом, которые вызывают цветение воды. Все это способствовало появлению медуз.

Азовское море страдает от сточных вод уже очень долго.

- Яркий пример - Таганрог с полчищами зеленых комаров. Они появляются там, где много органических веществ в донных отложениях. А вот рыба в таких условиях не развивается, ее личинки погибают, потому что им жизненно необходимы кислород и чистая вода.

Вывод: для борьбы с медузами нужно привести в порядок очистные сооружения, прекратить сливать сточные воды в Дон, Кубань и малые реки, впадающие в Азовское море. И, конечно, дать возможность восстановиться популяции хамсы — естественному конкуренту медуз в борьбе за «место под солнцем».

Азовское море нуждается в оздоровлении. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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