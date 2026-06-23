Резорбция грыжи — не миф: В Ростове лечат грыжи позвоночника без операции, запуская и ускоряя естественный процесс в организме

Резорбция грыжи давно описана в физиологии. Это процесс уменьшения грыжи, который в теории должен развиваться сам, но на практике это происходит крайне медленно и не всегда. В Клинике Ткачева в Ростове используют метод, который помогает запустить или ускорить естественную резорбцию. В медицинском центре подробнее рассказали, что происходит с грыжей при правильном лечении.
Что происходит в организме при межпозвоночной грыже?
Две составляющие межпозвоночного диска — плотное фиброзное кольцо и расположенное внутри него мягкое студенистое ядро. Фиброзное кольцо может повреждаться из-за физических нагрузок, травмы или в силу возрастных изменений. В этом случае часть ядра выходит за пределы диска что и называется грыжей. Если при выпячивании диск не разорвался полностью, возникает протрузия — ранняя стадия того же процесса.
Грыжа давит на нервы в позвоночном канале. Этот процесс может сопровождаться болью, онемением или слабостью в конечностях. Симптомы зависят от того, в каком отделе позвоночника образовалась грыжа: поясничном, шейном или грудном.
Почему грыжа может уменьшаться сама и почему этого недостаточно?
Когда ядро выходит за пределы диска, организм воспринимает его как инородную ткань. К месту грыжи приходят иммунные клетки — макрофаги, которые начинают расщеплять вышедшее вещество. Таким образом происходит естественная резорбция. Это явление описано в научной литературе, приводятся отдельные случаи, когда крупные грыжи уменьшались сами, без хирургического вмешательства.
Однако у большинства людей организм сам не может справиться с грыжей, либо этот процесс занимает годы. На это влияет несколько факторов. Это и изначально сниженное кровоснабжение диска, и воспаление вокруг грыжи, которое не пускает к ней иммунные клетки. Кроме того, мышцы вокруг поврежденного сегмента напряжены, а это усиливает давление на диск.
Как работает метод резорбции?
Метод резорбции не заменяет естественный процесс. Его задача — создать условия, при которых этот механизм будет проходить быстрее и эффективнее.
В основе метода лежит применение роботизированной лазерной терапии. Она действует и на грыжу, и на ткани вокруг нее: улучшает кровообращение и микроциркуляцию, купирует локальное воспаление, расслабляет мышечный корсет, снижая давление на связочный аппарат и фасеточные суставы.
Дополнительный эффект достигается за счет иглорефлексотерапии. Она воздействует на нервные окончания — это помогает снять мышечный спазм, улучшает передачу нервных импульсов в зоне поражения.
При необходимости врач может назначить плазмотерапию или магнитотерапию.
Благодаря терапии иммунные клетки получают доступ к выпавшему фрагменту диска: они могут до него добраться и расщепить.
Почему метод подходит не всем, но это нормально?
В ряде случаев пациенту может помочь только хирургическое вмешательство, например, при выраженном сдавлении спинного мозга. В таких случаях специалисты Клиники Ткачева направляют пациентов к нейрохирургам. Решение о возможности лечения с помощью метода резорбции врач принимает после изучения снимков МРТ и первичного приема.
При этом в 98% случаев у пациентов, которые прошли терапию, проходит боль, а грыжа уменьшается без операции. Это возможно благодаря грамотной работе с естественными процессами организма, которые правильно направляются и ускоряются.
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