«Был в растерянности и не знал, с чего начать»: Под Ростовом социальный координатор помогла ветерану СВО вылечить маленькую дочку

Юлия Климова с детства любила помогать другим, а когда беда коснулась знакомых семей, поняла – надо действовать. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

«На линии добра» – конкурс, который «КП – Ростов-на-Дону» проводит вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». В нем участвуют 14 социальных координаторов. Их работа – быть рядом с ветеранами СВО и их семьями. И сегодня мы расскажем историю одной из них — Юлии Климовой.

Она пришла в фонд не случайно: с детства любила помогать другим, а когда беда коснулась знакомых семей, поняла – надо действовать. За три года работы у нее накопилось много историй. Но одна запомнилась особенно.

Социальный координатор Юлия Климова. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

От бухгалтера до социального координатора

Юлия окончила Ростовский государственный экономический университет РИНХ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Но работать по профессии не пошла. Вместо этого она устроилась в управление социальной защиты населения Аксайского района, где стала главным специалистом в отделе детских пособий.

Когда она услышала, что в регионе планируют открыть фонд «Защитники Отечества», сомнений не было.

– Я сразу решила, что хочу там работать, – говорит Юлия. – С детства любила помогать детям, пожилым, животным. А в моем окружении много знакомых, кого беда не обошла стороной – они потеряли на СВО сыновей, мужей, отцов. Видя их горе и растерянность, мне очень хотелось поддержать. Так я и пришла в эту профессию.

Вместе с коллегами Юлия помогает бойцам и их семьям. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Случай, который нельзя забыть

За три года в фонде было много обращений, но один случай Юлия вспоминает особенно ярко. К ней пришел ветеран СВО, который находился у нее на сопровождении. Мужчина был в полной растерянности – его маленькой дочери требовалось медицинское обследование, а он не знал, с чего начать, куда идти, кого просить.

– Он просто не представлял, как организовать этот процесс, – вспоминает координатор. – И попросил меня помочь.

Юлия взяла дело в свои руки. Она связалась с лечебным учреждением, договорилась о приеме для девочки. Уже через два дня врачи поставили диагноз и назначили лечение.

Юлия Климова трудилась в управлении соцзащиты, а три года назад стала социальным координатором. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Оказалось, у ребенка быстро развивалась опасная болезнь. Если бы не оперативные действия, последствия могли быть куда серьезнее.

– Благодаря тому, что мы не тянули, удалось вовремя остановить болезнь и избежать тяжелых последствий, – говорит Юлия.

Сейчас девочка чувствует себя прекрасно. Болезнь полностью отступила. Она живет полноценной, активной и интересной жизнью – бегает, играет, ходит в садик.

Юлия помогает проводить патриотические мероприятия. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

«Мы с ними – одна большая семья»

Для Юлии важно не просто решить вопрос, но и увидеть результат.

– Для меня как социального координатора очень важно видеть радость в глазах своих подопечных, их доверие и уважение, – признается она. – Мы с ними – одна большая и дружная семья.

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

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Как голосовать за участниц

Голосовать за героинь конкурса «На линии добра» легко: каждый день вы можете выбрать одну или сразу нескольких участниц. Голоса принимаются до 12 июля. Итоги подведем 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону».