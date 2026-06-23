От бережливого менеджмента до уроков мужества: В Ростове бойцы СВО вышли на финишную прямую кадровой программы

В Ростове стартовал четвертый, финальный, очный образовательный модуль кадровой программы «Герои Дона». Фото: Анна Рышкевич, Южно-Российский институт управления РАНХиГС.

В Южно-Российском институте управления Президентской академии начался финальный этап обучения для участников программы «Герои Дона». Это региональный кадровый проект, в котором ветеранов и бойцов СВО готовят к работе в органах власти и на муниципальной службе. Программа была запущена по инициативе губернатора Юрия Слюсаря как местный аналог федерального проекта «Время героев».

Две недели теории и практики

Финальный модуль продлится две недели. Как рассказали в правительстве Ростовской области, все это время для бойцов будут идти ежедневные лекции, тренинги и практические занятия. Основной упор сделан на современные технологии менеджмента, бережливое управление, работу в команде и ведение цифровых проектов. Также участников подтянут по навыкам общения, лидерским качествам и управлению эмоциями в стрессовых ситуациях.

Часть занятий будет выездной, чтобы слушатели могли вживую увидеть, как устроены рабочие процессы в крупных организациях Дона. Ветераны посетят площадки Северо-Кавказской железной дороги, Юго-Западного банка Сбербанка и банка «Центр-инвест». Кроме того, они отправятся в Азов, где познакомятся с местной практикой муниципального управления.

Модуль посвящен практическому освоению современных управленческих и цифровых технологий. Фото: Анна Рышкевич, Южно-Российский институт управления РАНХиГС

Работа в школе

Предусмотрена и общественная работа: участники проекта съездят в детский лагерь «Спутник», где проведут уроки мужества для школьников. Сценарии этих встреч они сами разработали во время предыдущего учебного модуля. В свободное от учебы время для бойцов организуют досуговую программу.

По итогам программы участники сдадут экзамены и защитят свои проекты перед экспертной комиссией.

В областном правительстве напомнили, что кадровая программа «Герои Дона» реализуется на базе Южно-Российского института управления Президентской академии и направлена на подготовку ветеранов и офицеров к работе в органах власти региона. Проект реализуется по инициативе губернатора региона Юрия Слюсаря и является региональным аналогом федеральной инициативы «Время героев», стартовавшей по поручению Президента Российской Федерации.