Переплывал речку и спал на лежаке из веток: Как мужчина, расстрелявший тестя, тещу и свояка, две недели прятался от полиции

После преступления мужчина прятался в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2024 году в Ростовской области вынесли приговор по громкому делу. В мае 2023-го 32-летний мужчина открыл огонь по семье гражданской жены: убил тестя и свояка, ранил тещу. После этого преступник скрылся — его объявили в федеральный розыск и искали почти две недели.

Позвал разобраться без лишних ушей

Отношения между Николаем и Татьяной длились долгое время, однако пара не стремилась узаконить отношения. Более того, их союз нельзя было назвать стабильным: мужчина периодически то уходил и пропадал, возвращался к женщине.

После рождения общего ребенка обстановка в семье не наладилась. Очередной визит Николая к дому Татьяны после затяжного отсутствия обернулся ссорой.

Родственники женщины встали на ее защиту. Во время телефонного разговора мужчина предложил им встретиться лично, чтобы уладить конфликт, и отправился к ним. Уже через несколько минут он был у дома. Разбираться с ним вышли отец и мачеха Татьяны, а также 32-летний муж ее сестры.

Заходя в зал заседаний для оглашения приговора, подсудимый посмотрел прямо в камеру. Фото: прокуратура Ростовской области

Тесть и свояк скончались на месте

Однако, едва оказавшись на месте, Николай выхватил оружие и отрыл огонь. Двое мужчин, тесть и свояк, погибли мгновенно. Мачеху Татьяны ранило в грудь, и она рухнула на землю. Пострадавшую спасла лишь экстренная госпитализация.

Сразу после происшествия преступник исчез в неизвестном направлении. Вскоре его объявили в федеральный розыск. Сначала следователи проверили версию о том, что Николай может скрываться у старшей сестры. Женщина говорила, что не видела брата после трагедии. Несмотря на это, какое-то время территория возле ее дома была под наблюдением.

Почти две недели 32-летний местный житель скрывался от правоохранителей в лесу. Фото: СУ СК по Ростовской области

«Знает лес как свои пять пальцев»

Поиски продолжались около двух недель. Как выяснилось позже, все это время беглец прятался в лесном массиве.

- У нас тут настоящие чащи. А брат знает лес как свои пять пальцев, - рассказывала сестра Николая.

Как выяснилось позже, подозреваемый соорудил себе лежанку из веток и спал под открытым небом, а в холодную погоду перемещался в заброшенном здании. Чтобы добыть пропитание, он переплыл реку и добрался до ближайшего хутора. Но долго так жить не получилось: его задержали - в 20 километрах от места преступления.

На допросе мужчина рассказал, как вызвал на последний разговор тестя, тещу и свояка. Фото: СУ СК по Ростовской области

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по нескольким статьям - Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Суд признал Николая виновным. Его приговорили к 20 годам заключения в колонии строго режима.