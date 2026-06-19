Три с лишним часа пришлось бороться с огнем, охватившим храм в Каменске-Шахтинском. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Храм Андрея Первозванного в Каменске-Шахтинском загорелся ночью в пятницу. Огонь уничтожил деревянное здание за несколько часов. «КП-Ростов-на-Дону» собрала все, что известно о пожаре в храме Андрея Первозванного в Ростовской области 19 июня.

Пожар в храме Андрея Первозванного в Ростовской области 19 июня 2026: что случилось

Как рассказали в экстренном ведомстве, пожар в храме Андрея Первозванного в Каменске-Шахтинском начался поздно ночью.

- В 3:46 поступил вызов на пульт дежурного, - уточнили в ГУ МЧС по региону. - Горело здание храма Андрея Первозванного по улице Победы, 57Б, в микрорайоне Лиховском. На место выехали 25 сотрудников, было задействовано семь единиц спецтехники.

В считанные часы огонь уничтожил здание. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Оказалось, пламя успело охватить все здание на площади 350 квадратных метров. Его удалось локализовать и прекратить открытое горение.

- В 7:00 пожар был полностью ликвидирован, - добавили спасатели.

Пожар в храме Андрея Первозванного в Ростовской области 19 июня 2026: есть ли пострадавшие, погибшие

Возгорание произошло ночью, когда в храме нет посетителей. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, погибших и пострадавших при пожаре в храме Андрея Первозванного в Каменск-Шахтинском нет.

Последствия пожара

В ГУ МЧС показали кадры последствий пожара в храме Андрея Первозванного. На фото видно, что бревенчатое здание сгорело дотла. Остались лишь обуглившиеся бревна на первом этаже.

Добавим, здание, которое относится к Шахтинской епархии Донской митрополии, простояло чуть больше десяти лет. В 2012 году было принято решение о строительстве будущего храма. Деревянные стены начали возводить в 2014 году, а к ноябрю следующего года рабочие завершили отделку.

Пожар в храме Видео: ГУ МЧС по Ростовской области

Фото и видео пожара в храме Андрея Первозванного в Ростовской области 19 июня 2026

Огонь полностью уничтожил здание. Это можно увидеть на фото и видео пожара в храме Андрея Первозванного в Каменске-Шахтинском 19 июня. На кадрах видно, что остались обугленные балки, а купола рухнули на землю, когда прогорели стены, на которых они держались.

Причина пожара в храме Андрея Первозванного в Каменске-Шахтинском 19 июня 2026

Из-за чего сгорел храм Андрея Первозванного в Каменск-Шахтинском, на данный момент неизвестно. Причину происшествия предстоит установить специалистам.

25 пожарных боролись с огнем, было задействовано семь спецмашин. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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