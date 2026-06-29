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Общество29 июня 2026 9:56

11 детей за десять беременностей: Жительница Ростовской области родила двойняшек, когда была в декрете с девятым малышом

Многодетная мама во время десятой беременности родила сразу двух дочек
Мария ГИЧЕНКО
Алина узнала о двойне, когда у нее было девять детей.

Алина узнала о двойне, когда у нее было девять детей.

Фото: из архива героя публикации.

Когда Алина узнала, что ждет двойню, у нее уже нее подрастали девять детей, причем младшему было всего несколько месяцев. И хотя женщина не планировала снова становиться мамой, она рада, что судьба распорядилась иначе.

Старшие дети помогают маме ухаживать за младшими.

Старшие дети помогают маме ухаживать за младшими.

Фото: из архива героя публикации..

Осталась сиротой

С первым мужем Алина познакомилась после окончания школы: молодые люди жили в одном поселке в Веселовском районе.

- В 17 лет я осталась сиротой: моя мама умерла от инсульта, а отец ушел из жизни еще раньше, - рассказала женщина.

Когда не стало матери, Алина была на седьмом месяце беременности. Вынести горе в таком состоянии было тяжело.

- Я несколько раз лежала на сохранении, но в целом беременность и роды прошли хорошо. В 2006 году у нас с мужем родился первенец.

Спустя четыре года в семье было уже два мальчика, а потом одна за другой на свет появились четыре девочки. Глава семьи трудился в колхозе, Алина занималась хозяйством и детьми, которых у пары прибавилось: «аист принес» им еще сына и дочку.

- Из близких родственников у меня осталась только сестра. Она присматривала за детьми, когда я ложилась в роддом.

В многодетной семье младшему сыну один - годик, а дочкам - один месяц.

В многодетной семье младшему сыну один - годик, а дочкам - один месяц.

Фото: из архива героя публикации..

Одна с восемью детьми

Спустя год после рождения восьмого ребенка супруги разошлись. Алина признается, что муж начал выпивать - ей хотелось оградить от этого детей. Она работала дояркой в колхозе и вместе с детьми продолжала вести домашнее хозяйство.

- Мы держали коров, козочек, птицу...

Позже в компании друзей женщина познакомилась с новым мужчиной. Его не смутило, что у Алины восемь детей, наоборот, он старался с ними подружиться, устраивал совместный отдых на речке с рыбалкой...

Сыновья и дочки - главные мамины помощники.

Сыновья и дочки - главные мамины помощники.

Фото: из архива героя публикации..

- Мы стали жить одной семьей и захотели общего малыша.

В 2025 году у пары родился мальчик — Ян.

- Я думала, что на одном ребенке мы остановимся, но когда сыну было всего пять месяцев, мне пришлось снова делать тест на беременность.

Алина подарила жизнь 11 детям.

Алина подарила жизнь 11 детям.

Фото: из архива героя публикации..

Дети сказали: «Прикольно»

Когда на УЗИ в женской консультации Алине сказали, что будет двойня — она решила: «Ну значит, такова ее судьба». И отправила снимок с описанием супругу. «Ничего себе!» - обрадовался тот. А старшие дети, узнав про новость, сказали: «Прикольно!».

Беременность протекала, как и предыдущие с той лишь разницей, что с четвертого месяца живот постоянно ходил ходуном.

- Было ощущение, что малыши никогда не спят — постоянно шевелились.

Мама дала сыновьям и дочкам красивые редкие имена.

Мама дала сыновьям и дочкам красивые редкие имена.

Фото: из архива героя публикации..

А вот есть «за троих» будущей маме не хотелось. Наоборот, аппетит у нее снизился. У Алины развился гестационный сахарный диабет, который может появляться во время беременности. Пришлось делать уколы инсулина.

За две недели до плановой операции женщину госпитализировали в родильное отделение НИИАПа. На 38-й неделе беременности, 29 мая, у Алины появились девочки — Лия и Мия. Обе здоровенькие с хорошим весом: 2 килограмма 490 граммов и 2 килограмма 820 граммов.

- Спасибо врачу-анестезиологу Дмитрию Насонову и врачу-акушеру Елизавете Кудиновой, которая проводила операцию. Вообще все по-доброму относились.

Дети дружны между собой.

Дети дружны между собой.

Фото: из архива героя публикации..

Майский «урожай»

Примечательно, что именно май выдался богатым на именинников: Алина и младший сын Ян отмечают день рождения в один день — 23 мая. Девочки — 29-го числа, Рустем — тоже майский.

По словам Алины, растить детей трудно только поначалу, зато когда они вырастают, то становятся отличными помощниками.

- Старший сын и дочки хорошо готовят и первые, и вторые блюда. Дети сами распределяют между собой обязанности: кто пойдет в магазин, кто встанет за плиту, кто будет убирать дом и двор.

Старшему сыну Вагиву 19 лет, он готовится к службе в армии. 16-летний Таир, 15-летняя Арина, 14-летняя Лейла, 13-летняя Ангелина, 11-летняя Ясмина, 10-летний Рустем учатся в школе. Трехлетняя Дарина ходит в детский сад. Муж Максим трудится на производстве горчицы в Аксае, а многодетная мама сидит дома с годовалым Яном и двойняшками. А в няньках у нее недостатка нет!

Для Алины дети стали главной радостью в жизни.

Для Алины дети стали главной радостью в жизни.

Фото: из архива героя публикации.

Задача для врачей

- Многоплодная беременность — сложная задача для врачей. Изначально женщина «запрограммирована» природой выносить одного ребенка. Многоплодие само по себе уже является осложнением и с высокой долей вероятности может сочетаться с другими проблемами во время беременности и родов. Кроме того, у часторожающих женщин увеличивается риск невынашивания и гипотонического кровотечения в родах, - рассказал заведующий родильным отделением клиники НИИАП РостГМУ, кандидат медицинских наук Артур Михельсон. - В данном случае у пациентки были десятые роды и многоплодная беременность. Ситуация осложнялась тем, что у женщины развился гестационный сахарный диабет — нарушение углеводного обмена, которое может возникнуть во время беременности и привести к повышению уровня глюкозы в крови. В этом случае, без медицинского сопровождения, появляется риск развития фетопатии, гипогликемии плода и гибели детей в утробе на позднем, доношенным сроке. Поэтому за пациенткой наблюдала команда медиков: акушер-гинеколог, эндокринолог, УЗИ-специалисты, терапевт. Поскольку первый плод находился матке в неправильном — поперечном положении — было принято решение о проведении кесарева сечения. Дети появились на свет доношенными, здоровыми, чему мы все очень рады!

Сестрички родились здоровыми и с хорошим весом.

Сестрички родились здоровыми и с хорошим весом.

Фото: из архива героя публикации..

- Совместно с Благотворительным фондом «Семья героя» в клинике НИИАП реализуется федеральный проект «Zа любовь». Врачи оказывают медицинскую, социальную помощь и поддержку семьям участников СВО. Стало доброй традицией брать под патронаж беременных женщин, деток - членов семей наших воинов. Только за последние полгода из родильного отделения выписали двоих новорожденных, мамы которых - жены ребят- участников СВО, - добавила заместитель главного врача по лечебной работе Юлия Порутчикова.

Для Алины материнство стало призванием.

Для Алины материнство стало призванием.

Фото: из архива героя публикации..

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