11 детей за десять беременностей: Жительница Ростовской области родила двойняшек, когда была в декрете с девятым малышом

Алина узнала о двойне, когда у нее было девять детей. Фото: из архива героя публикации.

Когда Алина узнала, что ждет двойню, у нее уже нее подрастали девять детей, причем младшему было всего несколько месяцев. И хотя женщина не планировала снова становиться мамой, она рада, что судьба распорядилась иначе.

Старшие дети помогают маме ухаживать за младшими. Фото: из архива героя публикации..

Осталась сиротой

С первым мужем Алина познакомилась после окончания школы: молодые люди жили в одном поселке в Веселовском районе.

- В 17 лет я осталась сиротой: моя мама умерла от инсульта, а отец ушел из жизни еще раньше, - рассказала женщина.

Когда не стало матери, Алина была на седьмом месяце беременности. Вынести горе в таком состоянии было тяжело.

- Я несколько раз лежала на сохранении, но в целом беременность и роды прошли хорошо. В 2006 году у нас с мужем родился первенец.

Спустя четыре года в семье было уже два мальчика, а потом одна за другой на свет появились четыре девочки. Глава семьи трудился в колхозе, Алина занималась хозяйством и детьми, которых у пары прибавилось: «аист принес» им еще сына и дочку.

- Из близких родственников у меня осталась только сестра. Она присматривала за детьми, когда я ложилась в роддом.

В многодетной семье младшему сыну один - годик, а дочкам - один месяц. Фото: из архива героя публикации..

Одна с восемью детьми

Спустя год после рождения восьмого ребенка супруги разошлись. Алина признается, что муж начал выпивать - ей хотелось оградить от этого детей. Она работала дояркой в колхозе и вместе с детьми продолжала вести домашнее хозяйство.

- Мы держали коров, козочек, птицу...

Позже в компании друзей женщина познакомилась с новым мужчиной. Его не смутило, что у Алины восемь детей, наоборот, он старался с ними подружиться, устраивал совместный отдых на речке с рыбалкой...

Сыновья и дочки - главные мамины помощники. Фото: из архива героя публикации..

- Мы стали жить одной семьей и захотели общего малыша.

В 2025 году у пары родился мальчик — Ян.

- Я думала, что на одном ребенке мы остановимся, но когда сыну было всего пять месяцев, мне пришлось снова делать тест на беременность.

Алина подарила жизнь 11 детям. Фото: из архива героя публикации..

Дети сказали: «Прикольно»

Когда на УЗИ в женской консультации Алине сказали, что будет двойня — она решила: «Ну значит, такова ее судьба». И отправила снимок с описанием супругу. «Ничего себе!» - обрадовался тот. А старшие дети, узнав про новость, сказали: «Прикольно!».

Беременность протекала, как и предыдущие с той лишь разницей, что с четвертого месяца живот постоянно ходил ходуном.

- Было ощущение, что малыши никогда не спят — постоянно шевелились.

Мама дала сыновьям и дочкам красивые редкие имена. Фото: из архива героя публикации..

А вот есть «за троих» будущей маме не хотелось. Наоборот, аппетит у нее снизился. У Алины развился гестационный сахарный диабет, который может появляться во время беременности. Пришлось делать уколы инсулина.

За две недели до плановой операции женщину госпитализировали в родильное отделение НИИАПа. На 38-й неделе беременности, 29 мая, у Алины появились девочки — Лия и Мия. Обе здоровенькие с хорошим весом: 2 килограмма 490 граммов и 2 килограмма 820 граммов.

- Спасибо врачу-анестезиологу Дмитрию Насонову и врачу-акушеру Елизавете Кудиновой, которая проводила операцию. Вообще все по-доброму относились.

Дети дружны между собой. Фото: из архива героя публикации..

Майский «урожай»

Примечательно, что именно май выдался богатым на именинников: Алина и младший сын Ян отмечают день рождения в один день — 23 мая. Девочки — 29-го числа, Рустем — тоже майский.

По словам Алины, растить детей трудно только поначалу, зато когда они вырастают, то становятся отличными помощниками.

- Старший сын и дочки хорошо готовят и первые, и вторые блюда. Дети сами распределяют между собой обязанности: кто пойдет в магазин, кто встанет за плиту, кто будет убирать дом и двор.

Старшему сыну Вагиву 19 лет, он готовится к службе в армии. 16-летний Таир, 15-летняя Арина, 14-летняя Лейла, 13-летняя Ангелина, 11-летняя Ясмина, 10-летний Рустем учатся в школе. Трехлетняя Дарина ходит в детский сад. Муж Максим трудится на производстве горчицы в Аксае, а многодетная мама сидит дома с годовалым Яном и двойняшками. А в няньках у нее недостатка нет!

Для Алины дети стали главной радостью в жизни. Фото: из архива героя публикации.

Задача для врачей

- Многоплодная беременность — сложная задача для врачей. Изначально женщина «запрограммирована» природой выносить одного ребенка. Многоплодие само по себе уже является осложнением и с высокой долей вероятности может сочетаться с другими проблемами во время беременности и родов. Кроме того, у часторожающих женщин увеличивается риск невынашивания и гипотонического кровотечения в родах, - рассказал заведующий родильным отделением клиники НИИАП РостГМУ, кандидат медицинских наук Артур Михельсон. - В данном случае у пациентки были десятые роды и многоплодная беременность. Ситуация осложнялась тем, что у женщины развился гестационный сахарный диабет — нарушение углеводного обмена, которое может возникнуть во время беременности и привести к повышению уровня глюкозы в крови. В этом случае, без медицинского сопровождения, появляется риск развития фетопатии, гипогликемии плода и гибели детей в утробе на позднем, доношенным сроке. Поэтому за пациенткой наблюдала команда медиков: акушер-гинеколог, эндокринолог, УЗИ-специалисты, терапевт. Поскольку первый плод находился матке в неправильном — поперечном положении — было принято решение о проведении кесарева сечения. Дети появились на свет доношенными, здоровыми, чему мы все очень рады!

Сестрички родились здоровыми и с хорошим весом. Фото: из архива героя публикации..

- Совместно с Благотворительным фондом «Семья героя» в клинике НИИАП реализуется федеральный проект «Zа любовь». Врачи оказывают медицинскую, социальную помощь и поддержку семьям участников СВО. Стало доброй традицией брать под патронаж беременных женщин, деток - членов семей наших воинов. Только за последние полгода из родильного отделения выписали двоих новорожденных, мамы которых - жены ребят- участников СВО, - добавила заместитель главного врача по лечебной работе Юлия Порутчикова.

Для Алины материнство стало призванием. Фото: из архива героя публикации..

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