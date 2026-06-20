Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Выходные 20 - 21 июня в Ростове-на-Дону обещают стать насыщенными. В программе — оперетта и балетная классика, поэтические эксперименты, зажигательные ретро-танцы и бесплатные лекции на открытом воздухе.
Любителей активного отдыха ждет День йоги, а ценителей истории — выставка старинных артефактов. Мы собрали для вас самую полную афишу, чтобы вы точно знали, куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных 20–21 июня 2026.
Музыкальный театр (ул.Большая Садовая, 134)
Оперетта «Сильва», 12+
Когда: 20 июня в 18:00
Билеты: 2500 - 3500 рублей.
Балет «Эсмеральда», 12+
Когда: 21 июня в 18:00
Билеты: 4500 рублей
Театр «Человек в кубе» (ул.Большая Садовая, 58)
Спектакль «Одинокая женщина желает познакомиться», 12+
Когда: 20 июня в 19:00
Билеты: 1200 - 1500 рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Поэтический спектакль о любви «Рас-стояние …», 12+
Когда: 21 июня в 19:00
Билеты: 1200 - 1700 рублей.
Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького (пл.Театральная, 1)
Спектакль «Заходите, раз пришли!», 12+
Когда: 20 июня в 18:30
Билеты: 500 - 2500 рублей.
Спектакль «Мнимый больной», 18+
Когда: 21 июня в 18:30
Билеты: 500 - 2500 рублей.
Театр «Собеседник» (ул. М. Горького, 151)
Иммерсивный спектакль «Атаман Платов»
Когда: 20 июня в 20:00
Билеты: 1500 - 1700 рублей.
Театр кукол им. В. С. Былкова (пер.Университетский, 46)
Спектакль «Как котенок научился мяукать», 0+
Когда: 20 июня в 11:00
Билеты: 600 - 1350 рублей.
Спектакль «Цветик Семицветик», 0+
Когда: 21 июня в 11:00
Билеты: 550 - 880 рублей.
ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3)
Юбилейный спектакль «Когда танец говорит. Вечер студии современного танца «Крылья», 0+
Когда: 20 июня в 17:00
Билеты: 500 рублей.
Арт-пространство «Особняк 1898» (ул. Большая Садовая, 64)
Концерт «Органные шедевры: Бах VS Вивальди», 6+
Когда: 20 июня в 20:00
Билеты: 1600 - 2800 рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Esse Jazz Club (ул. Красноармейская, 166)
Концерт «Секстет Оксаны Ференчук», 6+
Когда: 20 июня в 18:00
Билеты: 1500 - 1800 рублей
Концерт Роберта Бабаева, 6+
Когда: 20 июня в 21:00
Билеты: 1400 - 1800 рублей
Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова, 6+
Когда: 21 июня в 19:00
Билеты: 1800 - 2000 рублей
Филармония (ул. Большая Садовая, 170)
Классик-концерт «Тревожный рассвет», 12+
Когда: 21 июня в 15:00
Билеты: 500 - 800 рублей
Новая провинция (ул. Седова, 5)
Лекция под открытым небом «Говорим об искусстве»
Когда: 21 июня в 18:00
Вход свободный.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Парк им. Октябрьской революции (пл. Театральная, 3)
XII Международный день йоги
Когда: 21 июня в 9:00
Вход свободный.
Парк Горького (ул. Большая Садовая, 45)
Выставка предметов старины «Старый город»
Когда: 20 июня в 9:00
Вход свободный.
Творческая мастерская «Летняя лаборатория идей»
Когда: 21 июня в 12:00
Вход свободный.
Вечер ретро-танцев «Дискотека кому за 30 …»
Когда: 21 июня в 18:00
Вход свободный.
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