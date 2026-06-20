Любителей активного отдыха ждет День йоги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выходные 20 - 21 июня в Ростове-на-Дону обещают стать насыщенными. В программе — оперетта и балетная классика, поэтические эксперименты, зажигательные ретро-танцы и бесплатные лекции на открытом воздухе.

Любителей активного отдыха ждет День йоги, а ценителей истории — выставка старинных артефактов. Мы собрали для вас самую полную афишу, чтобы вы точно знали, куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных 20–21 июня 2026.

Спектакли

Музыкальный театр (ул.Большая Садовая, 134)

Оперетта «Сильва», 12+

Когда: 20 июня в 18:00

Билеты: 2500 - 3500 рублей.

Балет «Эсмеральда», 12+

Когда: 21 июня в 18:00

Билеты: 4500 рублей

Театр «Человек в кубе» (ул.Большая Садовая, 58)

Спектакль «Одинокая женщина желает познакомиться», 12+

Когда: 20 июня в 19:00

Билеты: 1200 - 1500 рублей.

В программе — оперетта и балетная классика, поэтические эксперименты. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поэтический спектакль о любви «Рас-стояние …», 12+

Когда: 21 июня в 19:00

Билеты: 1200 - 1700 рублей.

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького (пл.Театральная, 1)

Спектакль «Заходите, раз пришли!», 12+

Когда: 20 июня в 18:30

Билеты: 500 - 2500 рублей.

Спектакль «Мнимый больной», 18+

Когда: 21 июня в 18:30

Билеты: 500 - 2500 рублей.

Театр «Собеседник» (ул. М. Горького, 151)

Иммерсивный спектакль «Атаман Платов»

Когда: 20 июня в 20:00

Билеты: 1500 - 1700 рублей.

Театр кукол им. В. С. Былкова (пер.Университетский, 46)

Спектакль «Как котенок научился мяукать», 0+

Когда: 20 июня в 11:00

Билеты: 600 - 1350 рублей.

Спектакль «Цветик Семицветик», 0+

Когда: 21 июня в 11:00

Билеты: 550 - 880 рублей.

Концерты

ДК «Ростсельмаш» (пр. Сельмаш, 3)

Юбилейный спектакль «Когда танец говорит. Вечер студии современного танца «Крылья», 0+

Когда: 20 июня в 17:00

Билеты: 500 рублей.

Арт-пространство «Особняк 1898» (ул. Большая Садовая, 64)

Концерт «Органные шедевры: Бах VS Вивальди», 6+

Когда: 20 июня в 20:00

Билеты: 1600 - 2800 рублей.

Выходные 20 - 21 июня в Ростове-на-Дону обещают стать одними из самых насыщенных в культурной жизни города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Esse Jazz Club (ул. Красноармейская, 166)

Концерт «Секстет Оксаны Ференчук», 6+

Когда: 20 июня в 18:00

Билеты: 1500 - 1800 рублей

Концерт Роберта Бабаева, 6+

Когда: 20 июня в 21:00

Билеты: 1400 - 1800 рублей

Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова, 6+

Когда: 21 июня в 19:00

Билеты: 1800 - 2000 рублей

Филармония (ул. Большая Садовая, 170)

Классик-концерт «Тревожный рассвет», 12+

Когда: 21 июня в 15:00

Билеты: 500 - 800 рублей

Лекции, выставки и мастер-классы

Новая провинция (ул. Седова, 5)

Лекция под открытым небом «Говорим об искусстве»

Когда: 21 июня в 18:00

Вход свободный.

А ее можно сходить на выставку. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Парк им. Октябрьской революции (пл. Театральная, 3)

XII Международный день йоги

Когда: 21 июня в 9:00

Вход свободный.

Парк Горького (ул. Большая Садовая, 45)

Выставка предметов старины «Старый город»

Когда: 20 июня в 9:00

Вход свободный.

Творческая мастерская «Летняя лаборатория идей»

Когда: 21 июня в 12:00

Вход свободный.

Вечер ретро-танцев «Дискотека кому за 30 …»

Когда: 21 июня в 18:00

Вход свободный.

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