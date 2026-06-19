Жители Шахт пережили мощный град. Фото: "Ростов главный - Новости Ростова-на-Дону" в МАХ

В пятницу, 19 июня, на Ростовскую область обрушилась непогода. В некоторых районах прошел ливень и выпал град. Больше всего досталось городу Шахты: жители публикуют фото и видео поврежденных от града заборов, крыш и машин. Показываем последствия града в Ростовской области 19 июня 2026.

Град в Шахтах пробил сайдинг, которым обшит частный дом Видео: канал в МАХ группы "Ростов главный - новости Ростова-на-Дону"

Последствия града в Ростовской области 19 июня 2026: что случилось

По словам местных жителей, ливень с градом шел плотной стеной. Осадки были настолько обильным, что дворы, тротуары и дороги покрылись ледяной коркой. Некоторые участки улиц выглядят так, будто их замело снегом.

Ледяные сугробы из града. Фото: "Ростов главный - Новости Ростова-на-Дону" в МАХ

Град оказался крупным: у одних на фото - градины размером с горох, у других – с фундук.

— У нас выпал размером с грецкий орех! – говорит жительница одного из микрорайонов Шахт. — Он побил все, что только можно. Листья на деревьях превратились в решето. Особенно досталось абрикосам и сливам.

Последствия града в Шахтах Видео: канал в МАХ группы "Ростов главный - Новости Ростова-на-Дону"

— Огород, виноград, деревья — все уничтожено, — с горечью заметил другой шахтинец.

Град не пощадил ни автомобили, ни крыши, ни деревья, ни огороды. Люди спасали машины коврами и одеялами, но многих это не уберегло. Горожане делятся в соцсетях кадрами последствий града 19 июня и не верят своим глазам, говоря: «Лето вдруг забыло, что оно лето».

Град побил стекла машин в Шахтах. Фото: "Ростов главный - Новости Ростова-на-Дону" в МАХ

Последствия града в Ростовской области 19 июня 2026: фото, видео, повреждения

Шахтинцы до сих пор публикуют фото и видео последствий града в Ростовской области 19 июня. На фото видно, как у иномарки разбито заднее стекло. У другой машины — пробита фара. Пластиковые корпуса авто покрылись вмятинами.

Особенно пострадал район Пролетарка. Местный житель поделился снимком: на нем сайдинг, которым обшит частный дом, просто изрешечен:

— Во дворе навесы в хлам, машины побиты, сайдинг тоже, сетки на окнах порваны, цветы, овощи, фрукты — все уничтожено.

Разбитое стекло автомобиля после града в Шахтах. Фото: "Ростов главный - Новости Ростова-на-Дону" в МАХ

Району Города будущего тоже досталось:

— Крыши пробиты, окна выбиты.

— Я рядом живу, на Швейке: у нас теперь крыша дырявая, два окна разбиты, — сочувствует другой житель.

— Меня спасает навес — окна целые, но профиль весь во вмятинах, — поделилась шахтинка.

Дыра в сайдинге на обшивке дома из-за града в Шахтах. Фото: "Ростов главный - Новости Ростова-на-Дону" в МАХ

Прогноз погоды в Ростовской области 19 – 21 июня 2026

По данным МЧС, ливни с грозами и град в регионе могут продлиться до 21 июня. В Ростовском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение: до конца суток 19 июня, а также 20 и 21 июня местами по области ожидается комплекс метеорологических явлений — сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер до 23 метров в секунду.